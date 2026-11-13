Borsa, incassi più rapidi dopo la vendita: cosa cambia nel 2027

Dopo vent’anni di esperienza in ambito legale e nelle risorse umane, si dedica all’informazione, alla ricerca e allo sviluppo. Scrive di economia e finanza, con particolare attenzione all’impatto delle tecnologie su imprese e risparmiatori

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Vendere un titolo richiede pochi secondi. Poter trasferire il ricavato sul proprio conto, o usarlo per una spesa, può richiedere più tempo. Nell’app l’ordine risulta eseguito, ma lo scambio effettivo tra titoli e denaro deve ancora completarsi.

Dal 2027 l’Unione europea accorcerà questa attesa: per le operazioni interessate, il regolamento passerà ordinariamente da due giornate lavorative a una.

È il passaggio al T+1, una modifica che riguarda il funzionamento dei mercati, ma anche l’organizzazione concreta dei propri soldi. Il vantaggio sarà un regolamento più rapido. La disponibilità per un prelievo, un bonifico o un nuovo investimento dipenderà anche dalle condizioni dell’intermediario: una distinzione da conoscere soprattutto quando si vende per rispettare una scadenza.

Che cosa cambia con il regolamento T+1

Quando un ordine viene eseguito, compratore e venditore hanno concluso l’operazione alle condizioni stabilite. Il regolamento è il passaggio successivo: il compratore riceve i titoli e il venditore il pagamento.

La lettera T indica il giorno dell’operazione. Il numero successivo rappresenta le giornate lavorative previste per completare questo scambio. Con T+2 ne occorrono ordinariamente due; con T+1 ne basterà una.

La riforma europea riguarda le operazioni in valori mobiliari, come azioni e obbligazioni, negoziate nelle sedi di negoziazione dell’Unione, nel perimetro previsto dalla normativa. Esistono esclusioni, tra cui determinate operazioni di finanziamento tramite titoli: non tutti i prodotti e contratti finanziari avranno necessariamente gli stessi tempi.

Soprattutto, una giornata lavorativa non equivale a 24 ore. Fine settimana, festività e calendari operativi continuano a contare.

Giorno della compravendita Regolamento con T+2 Regolamento con T+1 Lunedì Mercoledì Martedì Giovedì Lunedì Venerdì Venerdì Martedì Lunedì

Esempi semplificati, senza festività e assumendo il normale calendario operativo.

Quando saranno disponibili i soldi di una vendita

Immaginiamo di vendere lunedì azioni per 5.000 euro, trascurando commissioni e imposte. Con il ciclo T+2 il regolamento ordinario avviene mercoledì; con T+1 avverrà martedì. La banca potrebbe, però, mostrare l’importo nell’app già lunedì, consentendo anche di utilizzarlo per un nuovo acquisto. Come è possibile?

La disponibilità per negoziare e quella per prelevare possono essere diverse. L’intermediario può consentire alcune operazioni prima che il regolamento sia completato, secondo le proprie condizioni. Il saldo mostrato sullo schermo, quindi, va letto insieme alle indicazioni sulla disponibilità effettiva.

Per il risparmiatore il punto è concreto: una vendita eseguita non significa necessariamente poter trasferire subito lo stesso importo su un altro conto. La riforma riduce l’intervallo di mercato, ma le modalità di utilizzo del ricavato dipenderanno anche dal servizio offerto dalla banca.

La differenza si vede quando c’è una spesa da pagare

Finché il denaro resta nel portafoglio, un giorno può sembrare poco. Diventa importante quando occorre rispettare una scadenza esterna: una rata, un saldo per lavori in casa, una spesa imprevista.

Supponiamo di vendere giovedì un titolo per finanziare un pagamento previsto lunedì. Nell’esempio ordinario, senza festività, con T+2 il regolamento cade proprio lunedì; con T+1 avverrebbe venerdì. Questo non garantisce che qualunque bonifico raggiunga il destinatario venerdì stesso. Dopo il regolamento entrano in gioco la disponibilità riconosciuta dall’intermediario e i tempi del pagamento scelto.

Il vantaggio è avere un passaggio completato prima. Per organizzare una spesa resta utile distinguere tre momenti: esecuzione della vendita, regolamento e trasferimento del denaro. Sono collegati, ma non sempre coincidono.

Anche chi compra deve fare attenzione ai tempi

La maggiore velocità funziona in entrambe le direzioni. Se il venditore riceve prima il pagamento, anche il compratore deve avere la liquidità necessaria nei tempi richiesti.

Per chi opera attraverso un conto già alimentato, il cambiamento potrebbe essere poco visibile. Richiede, invece, più attenzione quando l’acquisto dipende da un bonifico in arrivo, dalla vendita di un altro investimento o da una conversione valutaria. Pensiamo a chi vende un prodotto per comprarne un altro: non è prudente presumere che abbiano entrambi lo stesso calendario. Un fondo con tempi di rimborso propri e un’azione soggetta a T+1 possono seguire percorsi differenti.

La domanda utile da rivolgere all’intermediario diventa: quando devo avere disponibili i soldi per questa specifica operazione? La risposta permette di coordinare gli investimenti senza confondere un incasso atteso con una somma già utilizzabile.

Perché il cambio di valuta può complicare il calendario

Acquistare un titolo denominato in una valuta diversa da quella disponibile sul conto può richiedere un’operazione aggiuntiva. Anche questa deve essere coordinata con il pagamento dei titoli.

Alcuni servizi prevedono una conversione automatica; altri utilizzano un conto in valuta o richiedono un’operazione separata. Per questo due clienti possono vivere la stessa compravendita in modo diverso, pur investendo sul medesimo mercato. La questione riguarda soprattutto il funzionamento del servizio: orari limite, disponibilità delle valute e modalità con cui vengono gestite le istruzioni.

Non significa che acquistare all’estero diventi necessariamente più difficile. Significa che l’automatismo offerto dall’app deve poggiare su procedure precise, che il cliente dovrebbe poter comprendere.

Quali rischi diminuiscono e quali rimangono

Tra la conclusione dell’operazione e il suo completamento esiste un’esposizione: una parte potrebbe non consegnare quanto dovuto. Ridurre l’intervallo contribuisce a contenere questo rischio. Secondo la Commissione europea, un ciclo più breve può, inoltre, ridurre il fabbisogno di garanzie legate alle operazioni e favorire processi più efficienti.

È, però, importante distinguere questa componente dal rischio dell’investimento. Un titolo può perdere valore anche se lo scambio viene regolato correttamente e rapidamente. La riforma non protegge dalle oscillazioni delle quotazioni né dalle difficoltà finanziarie dell’emittente.

Non cambia neppure il prezzo già concordato per un ordine eseguito. Regolare prima non significa acquistare a condizioni migliori: significa completare prima gli obblighi derivanti da quella compravendita.

Le commissioni scenderanno automaticamente?

È una domanda comprensibile: se il sistema diventa più efficiente, chi investe spenderà meno? Il collegamento non è automatico. Le commissioni applicate al cliente dipendono dalle condizioni commerciali dell’intermediario. Un’eventuale riduzione dei costi operativi può contribuire a migliorare il servizio, ma non equivale a uno sconto già previsto sul conto titoli.

La verifica concreta sarà nei fogli informativi e nelle comunicazioni della banca. Il cambiamento da aspettarsi riguarda, innanzitutto, i tempi, mentre eventuali vantaggi economici per il cliente dovranno essere valutati separatamente.

Perché i preparativi cominciano già nel 2026

La scadenza operativa resta l’11 ottobre 2027, ma una prima tappa è molto più vicina. L’Esma indica il 7 dicembre 2026per i nuovi requisiti sulle comunicazioni di allocazione e conferma tra gli operatori interessati, basati su canali elettronici e messaggi standardizzati. Non è un nuovo adempimento che ogni piccolo risparmiatore dovrà svolgere personalmente. È parte del lavoro necessario affinché intermediari e infrastrutture riescano a completare controlli e istruzioni in meno tempo.

Per chi investe, la preparazione consiste soprattutto nel leggere le comunicazioni del proprio intermediario e riconoscere, nelle conferme delle operazioni, la data di regolamento e la disponibilità del ricavato. La velocità sarà utile quando renderà più semplice gestire i propri soldi. Capire quando possiamo davvero utilizzarli resterà il passaggio decisivo, anche in una Borsa che corre più rapidamente.