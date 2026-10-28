Titoli di Stato inglesi al 5%: convengono più dei BTP?

Il Regno Unito offre rendimenti ai massimi dal 2008. Come investire dall'Italia e quali rischi considerare prima di scegliere.

Dopo vent’anni di esperienza in ambito legale e nelle risorse umane, si dedica all’informazione, alla ricerca e allo sviluppo. Scrive di economia e finanza, con particolare attenzione all’impatto delle tecnologie su imprese e risparmiatori

123RF I titoli di Stato britannici offrono rendimenti superiori al 5%, ma per gli investitori italiani conta anche il cambio euro-sterlina.

Prestare denaro allo Stato britannico oggi può rendere oltre il 5% annuo. È un livello che non si vedeva da quasi vent’anni e che potrebbe attirare l’attenzione anche dei risparmiatori italiani, abituati a confrontare le opportunità offerte dai BTP. Dietro, però, un rendimento apparentemente vantaggioso si nasconde una domanda importante: quanto resta davvero in tasca a chi investe in titoli britannici e vive in Italia?

Il Regno Unito ha collocato 4,5 miliardi di sterline di obbligazioni governative con scadenza marzo 2032, riconoscendo un rendimento medio del 5,036%, il più elevato dal 2008 per questa fascia di scadenza.

L’operazione racconta una doppia realtà: il governo britannico deve sostenere costi crescenti per finanziarsi, mentre gli investitori trovano opportunità di rendimento che meritano attenzione, ma anche prudenza.

Perché i titoli di Stato britannici rendono così tanto

I titoli di Stato del Regno Unito si chiamano Gilts. Funzionano in modo simile ai BTP: chi li acquista presta denaro allo Stato e riceve interessi secondo le condizioni previste dall’obbligazione.

L’aumento dei rendimenti britannici riflette, soprattutto, le preoccupazioni degli investitori per inflazione, tassi d’interesse e sostenibilità delle finanze pubbliche.

Il rialzo dei prezzi energetici e le tensioni geopolitiche hanno complicato il quadro. Se l’inflazione rimane elevata, la Banca d’Inghilterra può essere costretta a mantenere condizioni monetarie restrittive più a lungo.

Nel frattempo, il governo deve continuare a finanziare la spesa pubblica e rifinanziare il debito in scadenza.

Il risultato è che per convincere gli investitori a prestare denaro, il mercato richiede rendimenti più elevati.

Non significa automaticamente che il Regno Unito sia vicino a una crisi finanziaria. Significa, piuttosto, che il costo del suo debito è aumentato.

Il 5% non è la cedola: attenzione alla differenza

Un dettaglio dell’asta merita di essere chiarito.

Il Gilt collocato il 27 ottobre, identificato dal codice ISIN GB00BWGDRG14, prevede una cedola annua del 4,625% sul valore nominale.

Il rendimento medio del 5,036% deriva, invece, dal prezzo al quale il titolo è stato assegnato, inferiore al valore nominale, come risulta dai dati ufficiali del Tesoro britannico.

Sono due grandezze differenti:

Cedola: l’interesse periodico previsto dal titolo, calcolato sul valore nominale.

l’interesse periodico previsto dal titolo, calcolato sul valore nominale. Rendimento a scadenza: tiene conto delle cedole, del prezzo pagato e del rimborso finale.

Per chi acquista successivamente sul mercato, il rendimento può essere diverso da quello registrato all’asta, perché il prezzo dell’obbligazione cambia.

È la stessa distinzione che conta quando si valutano i BTP oltre il 4% e il loro rendimento effettivo.

Un italiano può comprare titoli di Stato inglesi?

Sì, anche un cittadino residente in Italia può investire in Gilts.

Non è necessario trasferirsi nel Regno Unito o possedere la cittadinanza britannica.

L’acquisto può avvenire attraverso una banca o un intermediario finanziario che permetta di negoziare queste obbligazioni.

La procedura prevede alcuni passaggi:

Verificare che il proprio conto titoli consenta l’accesso ai Gilts Individuare l’obbligazione attraverso il codice ISIN Controllare prezzo, rendimento effettivo, scadenza e liquidità Verificare commissioni, costi valutari e trattamento fiscale

Il servizio di acquisto diretto offerto dal Tesoro britannico è, invece, riservato ai residenti nel Regno Unito.

Per comprendere come avvengono gli acquisti successivi all’emissione è utile conoscere il funzionamento del mercato secondario, dove vengono scambiati i titoli già emessi.

Gilts o BTP: quali differenze per il risparmiatore italiano

Il confronto non può fermarsi alla percentuale di rendimento.

Cosa confrontare Gilts britannici BTP italiani Valuta Sterlina Euro Rischio di cambio Presente Assente per chi spende in euro Tassazione italiana ordinaria Generalmente 12,5% 12,5% Cedole Di norma semestrali Di norma semestrali Rendimento Dipende da prezzo e scadenza Dipende da prezzo e scadenza Acquisto dall’Italia Tramite intermediari abilitati Ampiamente accessibile

Per entrambe le tipologie occorre considerare il rischio legato all’emittente e le possibili oscillazioni di prezzo.

La differenza più importante per una famiglia italiana è, però, la valuta: i BTP restituiscono euro, i Gilts restituiscono sterline.

Tassazione e costi: cosa verificare prima dell’acquisto

Per un residente fiscale italiano, i redditi dei titoli di Stato britannici possono beneficiare, alle condizioni previste dalla normativa, dell’aliquota agevolata del 12,5%, come i BTP.

Per approfondire le differenze tra le imposte applicate ai vari strumenti finanziari è disponibile la guida di QuiFinanza alla tassazione degli investimenti finanziari nel 2026.

Vanno, però, considerati anche l’imposta di bollo applicabile al dossier titoli, le commissioni dell’intermediario e i costi di conversione valutaria.

Chi opera attraverso un intermediario estero deve, inoltre, verificare gli eventuali obblighi fiscali dichiarativi.

Prima di investire è, quindi, opportuno chiedere un prospetto completo dei costi e del trattamento fiscale.

Cosa cambia per i BTP e perché seguire Londra

I rendimenti britannici non determinano automaticamente quelli italiani. Tuttavia, quando gli investitori chiedono interessi maggiori per finanziare uno Stato, possono rivalutare il prezzo del rischio anche negli altri mercati obbligazionari.

Questo rende importante seguire le decisioni britanniche, soprattutto in occasione della presentazione del bilancio pubblico di oggi.

Per chi possiede già BTP, un eventuale rialzo generalizzato dei rendimenti può tradursi in una diminuzione delle quotazioni, particolarmente significativa per i titoli con scadenze più lontane.

Chi intende acquistare nuove obbligazioni potrebbe, invece, trovare condizioni differenti. Per valutare il mercato italiano è possibile consultare le quotazioni e i rendimenti dei BTP e BOT disponibili su QuiFinanza.

La vera domanda, dunque, non è soltanto se il 5% britannico sia più interessante di un BTP, ma quanto rischio aggiuntivo sia necessario assumere per ottenerlo.

Per un risparmiatore italiano, il rendimento migliore è quello valutato al netto di costi, imposte e rischio di cambio, tenendo conto dei propri obiettivi e dell’orizzonte temporale.