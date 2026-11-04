Yuan, perché la Cina frena la sua moneta e cosa cambia per l’Italia

Dopo vent’anni di esperienza in ambito legale e nelle risorse umane, si dedica all’informazione, alla ricerca e allo sviluppo. Scrive di economia e finanza, con particolare attenzione all’impatto delle tecnologie su imprese e risparmiatori

123RF La mossa di Pechino sullo yuan richiama l’attenzione sul cambio, che può modificare costi e ricavi anche per le imprese italiane.

Una moneta più forte sembra una buona notizia: permette di acquistare di più all’estero. Per un Paese che vende molti prodotti oltreconfine, però, può diventare un problema di competitività. È questo equilibrio a rendere interessante la nuova mossa della Cina sullo yuan, anche per chi guarda ai mercati dall’Italia.

La Banca popolare cinese ha annunciato che dal 15 novembre 2026 la riserva obbligatoria sui depositi in valuta estera salirà dal 4% al 6%. La motivazione ufficiale è rafforzare la gestione della liquidità valutaria delle istituzioni finanziarie.

Gli analisti leggono l’intervento come un freno al rapido apprezzamento dello yuan. Per imprese e risparmiatori europei, la domanda è come questa decisione possa tradursi in costi, ricavi e rendimenti.

Che cosa ha deciso la banca centrale cinese

La misura riguarda la quota dei depositi in valuta estera che gli istituti devono accantonare come riserva. Per ogni 100 dollari di depositi soggetti al requisito, la quota vincolata passa da 4 a 6 dollari: due punti percentuali in più.

Resta, quindi, meno valuta estera liberamente utilizzabile dalle banche. Il cambiamento può influire sulle condizioni del mercato valutario e sulle aspettative degli operatori.

Non è un aumento dei tassi sui mutui né una conversione forzata dei risparmi. È, inoltre, distinto dalle recenti nuove regole cinesi sui finanziamenti a breve termine alle banche: quel provvedimento riguarda il mercato monetario in yuan, questo i depositi in valuta estera.

Perché Pechino vuole frenare uno yuan troppo forte

Prima dell’intervento lo yuan aveva guadagnato oltre il 5% sul dollaro dall’inizio dell’anno. Dopo l’annuncio la valuta scambiata nella Cina continentale ha perso fino allo 0,37% contro il dollaro. Questa decisione viene interpretata come un segnale contro aspettative di apprezzamento a senso unico, senza considerarla sufficiente a invertire necessariamente la tendenza.

Il motivo economico è comprensibile. Un esportatore cinese che incassa dollari ottiene meno yuan dalla loro conversione quando la moneta nazionale si rafforza. Se sostiene buona parte dei costi in Cina, i margini possono ridursi.

All’opposto, una valuta forte rende meno onerosi gli acquisti dall’estero. Il beneficio per chi importa può diventare una difficoltà per chi esporta: Pechino deve tenere insieme entrambe le esigenze.

Che cosa cambia per chi compra e vende dall’Italia

Per un’impresa italiana conta, soprattutto, il rapporto tra euro e yuan, oltre alla valuta prevista dal contratto. Un indebolimento dello yuan contro il dollaro non implica un movimento identico contro l’euro.

Se la moneta cinese perdesse valore anche rispetto alla nostra, acquistare merci fatturate in yuan potrebbe costare meno. Per un esportatore italiano, invece, un prodotto con prezzo fissato in euro diventerebbe più caro per il cliente cinese.

Situazione Possibile effetto di uno yuan più debole contro l’euro Impresa italiana acquista componenti a prezzo fisso in yuan Diminuisce il costo convertito in euro Impresa italiana vende in Cina a prezzo fisso in euro Aumenta l’esborso in yuan del compratore Impresa italiana incassa ricavi fissi in yuan Diminuisce il controvalore dei ricavi in euro

Sono effetti a parità delle altre condizioni. Coperture valutarie, scadenze e rinegoziazioni possono modificarli o ritardarli.

Un esempio puramente illustrativo: una fornitura da 80.000 yuan costa 10.000 euro con un cambio di 8 yuan per euro. Se il cambio passa a 8,4, il costo scende a circa 9.524 euro, prima di commissioni e altri oneri.

I prodotti cinesi costeranno meno?

È la domanda più vicina alla spesa quotidiana, ma la risposta non è automatica. Il cambio è soltanto una componente del prezzo finale.

Contano anche trasporto, dazi, imposte, scorte acquistate in precedenza e margini commerciali. Inoltre, molte forniture sono regolate in dollari o in euro: in questi casi la variazione dello yuan non modifica direttamente l’importo della fattura già concordata.

Un eventuale vantaggio valutario potrebbe essere trasferito al consumatore, assorbito da altri rincari oppure trattenuto lungo la distribuzione. La decisione cinese, da sola, non annuncia sconti nei negozi italiani.

Il cambio conta anche per i risparmi

Chi possiede attività denominate in yuan deve considerare sia il loro rendimento sia la conversione in euro. Se il valore dell’investimento resta invariato in valuta locale, ma lo yuan perde valore contro l’euro, il controvalore in euro diminuisce.

È una componente del rischio finanziario da distinguere dall’andamento dell’impresa o del titolo acquistato. L’eventuale copertura valutaria può attenuarla, secondo le caratteristiche dello strumento.

Il dato da seguire sarà, quindi, il cambio euro-yuan, insieme alle condizioni effettive di contratti e investimenti. La stessa oscillazione può alleggerire una fattura e ridurre un incasso: per capire quanto ci riguarda, bisogna prima sapere in quale valuta spendiamo e in quale guadagniamo.