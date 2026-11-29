Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Quale tassazione c'è su una OPS

Partecipare a un’offerta pubblica di scambio (OPS) comporta una scelta finanziaria rilevante, ma nasconde anche implicazioni tributarie che molti risparmiatori sottovalutano. Quando un investitore consegna le proprie azioni per riceverne altre della società offerente, il rischio principale è quello di generare una plusvalenza imponibile pur senza aver incassato un solo euro in contanti.

Comprendere come il fisco italiano inquadra queste operazioni è fondamentale per evitare addebiti inattesi sul conto corrente o errori nella dichiarazione dei redditi. La normativa fiscale, infatti, non tratta tutte le offerte allo stesso modo: il carico tributario dipende dalla struttura giuridica dell’operazione, dalla presenza di eventuali conguagli in denaro e dal raggiungimento di determinate soglie di controllo societario.

Offerta pubblica di scambio (OPS): quando il reddito è imponibile

Per l’investitore privato che detiene titoli al di fuori dell’esercizio d’impresa, il punto di partenza normativo è rappresentato dagli articoli 67 e 68 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986), che disciplinano i redditi diversi di natura finanziaria. In linea di principio, cedere azioni in cambio di altri titoli non equivale a una semplice operazione neutra, bensì a una cessione a titolo oneroso.

Se non ricorrono i presupposti per accedere ai regimi agevolati previsti dal legislatore, lo scambio diventa un evento fiscalmente realizzativo. La differenza positiva tra il valore attribuito alle nuove azioni ricevute e il costo fiscalmente riconosciuto (prezzo di carico) dei vecchi titoli consegnati costituisce un capital gain tassabile. Su tale importo si applica l’imposta sostitutiva ordinaria del 26%, così come stabilito dall’articolo 3 del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 (convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014).

Il criterio del valore normale

In assenza di un prezzo pagato in denaro, come si quantifica il corrispettivo dello scambio? Il riferimento è l’articolo 9 del TUIR:

il comma 2 equipara i corrispettivi in natura e i conferimenti al valore normale dei beni ricevuti;

il comma 4, lettera a) chiarisce che, per le azioni negoziate in mercati regolamentati italiani o esteri, il valore normale corrisponde alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese precedente alla data in cui si perfeziona lo scambio.

Questo meccanismo può generare un effetto finanziario delicato: se il titolo della società offerente ha registrato un forte rialzo nell’ultimo mese, il valore normale sarà elevato. L’azionista potrebbe così trovarsi a pagare l’imposta del 26% sulla differenza rispetto al proprio prezzo d’acquisto storico, dovendo attingere alla propria liquidità personale poiché l’operazione non prevede flussi di cassa in entrata.

Permuta e conferimento: i regimi speciali dell’articolo 177 TUIR

Per evitare che le operazioni di riorganizzazione e aggregazione aziendale vengano frenate dal carico fiscale, il legislatore ha introdotto due deroghe al principio del valore normale, entrambe contenute nell’articolo 177 del TUIR. Per capire quale regime si applichi, occorre consultare il Documento di Offerta e verificare come è tecnicamente costruita l’OPS.

La permuta di partecipazioni e la neutralità fiscale

Si ha una permuta quando la società offerente acquisisce le azioni della società target scambiandole con azioni proprie già in portafoglio o appositamente emesse, senza ricorrere a un conferimento in natura. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 177 del TUIR, l’operazione beneficia della neutralità fiscale a patto che l’offerente acquisisca, integri o incrementi il controllo di diritto della società oggetto dell’offerta (ovvero la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria). In questo scenario:

l’azionista aderente non realizza alcuna plusvalenza o minusvalenza al momento dello scambio;

il vecchio prezzo fiscale di carico viene semplicemente trasferito sulle nuove azioni ricevute, riproporzionato in base al rapporto di concambio;

la tassazione viene rinviata al momento in cui l’investitore deciderà di vendere sul mercato i nuovi titoli.

Il requisito dell’acquisizione del controllo viene valutato sull’operazione nel suo complesso: anche il piccolo risparmiatore con una quota marginale gode della neutralità, purché l’OPS raggiunga l’obiettivo di controllo previsto dalla norma.

Il conferimento di partecipazioni e il realizzo controllato

Quando invece l’offerta pubblica di scambio è strutturata come un conferimento – in cui gli azionisti apportano i propri titoli nella società offerente a fronte di un aumento di capitale sociale riservato – entra in gioco il comma 2 dell’articolo 177 del TUIR. Anche in questo caso, se l’operazione consente di acquisire o incrementare il controllo, si attiva il cosiddetto regime del realizzo controllato.

A differenza della permuta, non c’è neutralità pura, ma un criterio convenzionale di calcolo del corrispettivo: il valore di realizzo delle azioni consegnate non è dato dalla quotazione di Borsa, bensì dalla quota di incremento del patrimonio netto iscritta dalla società conferitaria per effetto del conferimento. Se tale valore contabile coincide con il costo fiscale storico dell’investitore, non emerge alcuna imposta da pagare; in caso contrario, la differenza positiva viene tassata al 26%.

Il caso critico delle OPAS (offerte miste con conguaglio in denaro)

Molte operazioni sul mercato assumono la forma di OPAS (Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio), offrendo agli azionisti un corrispettivo misto composto da nuove azioni più una somma in contanti. Dal punto di vista tributario, la presenza del denaro richiede grande attenzione.

Se l’operazione è qualificata come permuta (art. 177, comma 1, TUIR), la norma stabilisce espressamente che l’eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito imponibile dell’azionista. La parte azionaria può dunque restare in regime di neutralità fiscale (se sussiste il requisito del controllo), mentre sulla quota incassata in contanti si calcola e si versa l’imposta del 26%.

Ben diverso è il caso in cui l’OPAS sia strutturata come conferimento. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 537 del 9 novembre 2020, l’inserimento di un corrispettivo monetario aggiuntivo in un’operazione di conferimento può snaturare l’istituto, trasformandolo parzialmente in una compravendita e facendo decadere del tutto il regime del realizzo controllato. In quella sede, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che l’intero scambio ricade nelle regole ordinarie dell’articolo 9 del TUIR: il valore di realizzo viene determinato sommando il denaro ricevuto al maggiore tra il valore normale delle azioni consegnate e quello delle azioni ricevute.

Gestione delle minusvalenze e novità del D.Lgs. n. 148/2026

Cosa accade se il valore dell’OPS è inferiore al prezzo al quale l’investitore aveva originariamente acquistato i titoli? Il trattamento della minusvalenza varia in base al regime dell’operazione:

nelle permute neutrali (art. 177, comma 1) , non emerge alcuna minusvalenza deducibile. La perdita potenziale resta latente nel prezzo di carico storico trasferito sui nuovi titoli;

, non emerge alcuna minusvalenza deducibile. La perdita potenziale resta latente nel prezzo di carico storico trasferito sui nuovi titoli; nelle operazioni ordinarie (art. 9 TUIR), la differenza negativa tra il valore normale ricevuto e il costo fiscale viene rilevata immediatamente come minusvalenza, utilizzabile per compensare future plusvalenze nei quattro anni successivi.

Per i conferimenti in realizzo controllato (art. 177, comma 2), la disciplina ha subito una modifica sostanziale. In passato, l’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 10 del 28 luglio 2020 aveva escluso l’applicabilità del realizzo controllato ai conferimenti minusvalenti, imponendo il ricorso al valore normale. Successivamente, l’articolo 9 del D.Lgs. n. 148 del 7 agosto 2026 ha riformulato l’articolo 177, comma 2 del TUIR, estendendo il realizzo controllato anche alle operazioni che generano perdite. La norma introduce però una clausola antielusiva: qualora l’incremento del patrimonio netto della società offerente risulti inferiore sia al costo fiscale dell’investitore sia al valore normale di mercato dei titoli, il valore di realizzo rilevante va fissato al minore tra il costo fiscalmente riconosciuto e il valore normale.

Adempimenti pratici: regime amministrato e dichiarativo

Le modalità di liquidazione delle imposte dipendono dal regime fiscale scelto presso il proprio intermediario finanziario, regolato dagli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 e sintetizzato nella seguente tabella.

Aspetto operativo Regime del risparmio amministrato (Art. 6) Regime dichiarativo (Art. 5) Calcolo dell’imposta Effettuato dalla banca o dal broker in qualità di sostituto d’imposta A carico dell’investitore Compensazione minusvalenze Automatica con le minusvalenze pregresse presenti nello zainetto fiscale Effettuata in sede di dichiarazione dei redditi annuale Versamento del 26% Addebitato direttamente sul conto corrente collegato al dossier titoli Versato tramite modello F24 alle scadenze ordinarie dell’anno successivo Modelli dichiarativi Nessun adempimento richiesto al contribuente Compilazione del Quadro RT (Modello Redditi PF) o del Quadro T (Modello 730, come previsto dalle istruzioni 730/2026)

Verifiche essenziali per l’azionista

Prima di aderire a un’OPS, è buona prassi verificare con la propria banca come verrà inquadrata fiscalmente l’operazione e assicurarsi di avere liquidità sufficiente sul conto corrente qualora lo scambio sia tassabile al 26% senza componente cash.

Una volta regolata l’offerta, è altrettanto indispensabile scaricare la contabile dell’operazione per controllare la coerenza dei dati registrati: se l’OPS ha scontato la tassazione come evento realizzativo, il nuovo prezzo fiscale di carico delle azioni ricevute deve risultare aggiornato al valore di realizzo utilizzato per calcolare l’imposta. Un mancato aggiornamento espone infatti il risparmiatore al rischio di subire una doppia imposizione al momento della futura vendita dei titoli.