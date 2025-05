Borsa, i titoli migliori e peggiori del FTSE MIB del 21 maggio 2025

Fonte: 123RF Image of financial data processing over cityscape. Global finance, business, connections, computing and data processing concept digitally generated image.

Giornata poco mossa sui mercati europei con Piazza Affari che si è mossa in linea con gli altri listini, chiudendo sostanzialmente sui livelli di apertura. Il FTSE MIB ha preferito una posizione attendista determinato dalll’elevato livello di incertezza registrato sia sul fronte geopolitico sia sul fronte macroeconomico.

Il FTSE MIB ha segnato una plusvalenza dello 0,07%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share, che ha terminato la giornata a 43.010 punti (+0,09%). In rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,28%); mentre segno negativo per il FTSE Italia Star (-0,23%).

I titoli migliori

Tra i migliori titoli del principale paniere milanese:

Finecobank registra un +2,27% Recordati chiude a + 1,84% Nexi guadagna un 1,71% Telecom Italia termina a +1,49% Banca Mediolanum segna +1,41%

Nexi ha annunciato l’avvio del programma di acquisto di azioni proprie (buyback), mentre Telecom Italia gode del buon andamento dell’intero settore delle telecomunicazioni. Anche sulle banche restano buoni spunti, in particolar modo le reti di consulenti finanziari, come FinecoBank e Banca Mediolanum, quest’ultima grazie anche al Buy di Intesa con prezzo obiettivo a 15,50 euro. In un mercato sulla difensiva, si mette in luce anche Recordati.

I titoli peggiori

Tra i peggiori della giornata si segnalano:

Campari chiude a -2,02% Interpump cede il 1,61% Prysmian perde il 1,46% Brunello Cucinelli registra un -1,26% Amplifon termina a -1,16%

Fra i peggiori della giornata, restano i titoli più esposti all’andamento delle vendite all’estero, come Campari e Prysmian, quest’ultima particolarmente esposta al mercato statunitense. Lo stesso vale per il lusso, cn Brunello Cucinelli che si classifica fra i peggiori della giornata. I rosso anche Amplifon a dispetto del buy di Banca Akros, che ha indicato anche un TP di 25 euro in vista della svolta tech del gruppo e del lancio della nuova serie di prodotti basati sull’intelligenza artificiale.