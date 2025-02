Banca Generali, utile record nel 2024 e raddoppio dividendo

Fonte: ANSA Banca Generali ha chiuso l'esercizio 2024 con un utile record e dividendo raddoppiato

Utile record e dividendo raddoppiato per Banca Generali nell’esercizio 2024. La Banca, che di recente ha concluso positivamente l’OPA lanciata su Intermonte, conferma così la traiettoria di crescita e gli ambiziosi obiettivi posti dal Piano 2022-2024 incentrati su crescita, profittabilità e remunerazione degli azionisti.

Miglior risultato della storia

“Il miglior bilancio della nostra storia al termine di un percorso triennale che ha saputo superare molteplici criticità, centrando e superando tutti i target che ci eravamo prefissati”, ha spiegato l’Amministratore Delegato Gian Maria Mossa, aggiungendo “l’innovazione nei prodotti e nelle progettualità, a partire dal contributo dell’AI nei nostri processi operativi fino alle potenzialità offerte dall’operazione su Intermonte, rende ancor più distintivo e unico il nostro approccio alle famiglie, agli imprenditori e alle imprese”.

I risultati dell’esercizio 2024

Banca Generali ha chiuso l’esercizio con un utile netto consolidato di 431,2 milioni di euro, in crescita del 32,2% rispetto all’esercizio precedente. Il margine d’interesse è salito a 317,1 milioni di euro (+4,2% a/a) grazie all’espansione dei volumi e della redditività degli attivi fruttiferi a fronte di un costante attenzione al costo della raccolta. Le commissioni lorde ricorrenti hanno registrato un incremento dell’8,7% a 1041,2 milioni di euro.

Le Masse totali gestite e amministrate per conto dei clienti di Banca Generali al 31 dicembre 2024 sono aumentate a 103,8 miliardi di euro (+11,9% a/a), livello che segna il nuovo picco massimo nella storia di Banca Generali. La crescita delle masse ha beneficiato dei nuovi flussi di raccolta netta realizzati nell’anno (6,6 miliardi) oltre che del contributo della performance (4,4 miliardi) in un contesto di mercati finanziari favorevoli a livello globale. Nello specifico, gli Assets under Investment hanno raggiunto i 70,2 miliardi di euro (+11,6% a/a).

Dividendo raddoppiato per gli azionisti

Il CdA ha deliberato di presentare all’Assemblea convocata per il 17 aprile dividendi per 327,2 milioni di euro, pari a 2,80 euro per azione e corrispondenti ad un pay-out totale del 76% dell’utile consolidato dell’esercizio 2024. Il calcolo dei dividendi riflette l’applicazione di un pay-out del 70% sugli utili ricorrenti e del 100% dell’utile non ricorrente. Al prezzo di chiusura del titolo Banca Generali del 5 febbraio 2025 di 48,94 euro per azione, il dividendo proposto (accounting view) configura un rendimento del 5,7%.

Banca Generali procederà inoltre al pagamento della seconda tranche del dividendo 2023 già deliberato e pari a 0,60 euro per azione con le seguenti modalità: data di stacco il 24 febbraio 2025; record date 25 febbraio 2025, data di pagamento 26 febbraio 2025.