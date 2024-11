Il rapporto BesT di Istat rivela dove si vive meglio in Italia. Dal Nord al Sud, emergono forti differenze nei servizi come salute, istruzione e reti di aiuto

Fonte: ANSA Classifica 2024: dove si vive meglio in Italia

Cosa ci viene in mente quando pensiamo al “vivere bene”? Probabilmente immaginiamo una città che garantisca servizi sanitari efficienti, scuole di qualità, un ambiente sicuro e salubre e una rete di supporto sociale. Ma quali città italiane rispondono davvero a queste aspettative? Il rapporto BesT di Istat ha stilato una classifica del benessere equo e sostenibile nelle 14 città metropolitane italiane, rivelando come ciascuna eccella o presenti criticità in ambiti fondamentali. Scopriamo in quale città italiana si vive davvero meglio.

Salute: un’Italia a due velocità

Il divario tra Nord e Sud nel diritto alla salute è una realtà consolidata e drammatica, fotografata anche dal rapporto Svimez “Un Paese, due cure”. Al Sud, la povertà sanitaria coinvolge l’8% dei nuclei familiari, contro il 4% del Nordest e il 5% del Centro.

Le famiglie meridionali, soprattutto in Calabria e Campania, spesso si trovano costrette a rinunciare alle cure o a percorrere lunghe distanze per accedere a servizi di qualità nelle regioni settentrionali. Questo contesto si riflette negli indicatori della speranza di vita e della mortalità per tumore, che rimangono peggiori nelle città del Mezzogiorno.

La classifica delle migliori città per salute:

Firenze – 84,7 anni di speranza di vita Milano – 84,4 anni Bologna – 83,9 anni Venezia – 83,7 anni Roma – 83,7 anni Genova – 83,4 anni Torino – 83,5 anni Bari – 83,4 anni Cagliari – 83,2 anni Reggio Calabria – 82,1 anni Palermo – 82,1 anni Messina – 81,8 anni Catania – 81,8 anni Napoli – 81,2 anni

La distribuzione della salute nelle città italiane sottolinea ancora una volta un netto divario tra Nord e Sud. Firenze, Milano e Bologna si posizionano in cima alla classifica, grazie a una speranza di vita elevata e a un accesso facilitato ai servizi sanitari. Al Sud, invece, città come Napoli e Messina presentano speranze di vita più basse e maggiori difficoltà nella prevenzione e nel trattamento delle malattie gravi, come conferma l’elevata mortalità per tumore.

Le opportunità fanno la differenza: istruzione

L’istruzione è un indicatore fondamentale del benessere urbano. Come evidenziano i dati Istat, le disparità regionali sono marcate anche in questo settore. Le città del Centro-Nord offrono migliori infrastrutture educative e una maggiore accessibilità alla formazione continua rispetto a molte città meridionali, dove il tasso di abbandono scolastico resta elevato e persino l’accesso all’asilo è più difficile.

La classifica delle migliori città per istruzione e formazione:

Bologna – 45,2% di laureati e 38,2% di bambini nei servizi per l’infanzia Milano – 42,6% di laureati, alto tasso di competenze alfabetiche Roma – 42,2% di laureati e il tasso più alto di passaggio all’università Firenze – Buona partecipazione alla formazione continua Venezia – 66,9% con almeno il diploma Genova – Tasso di laureati del 34,7% Cagliari – Quota elevata di bambini nei servizi per l’infanzia Torino – 56,4% passaggio all’università Bari – Tasso di passaggio all’università sopra la media Napoli – Tasso di abbandono scolastico elevato Messina – Quota di persone con almeno il diploma bassa Reggio Calabria – Elevato tasso di NEET e scarsi servizi per l’infanzia Palermo – Punteggio basso in competenze alfabetiche e numeriche Catania – Indicatori di partecipazione scolastica tra i più bassi

Bologna e Milano svettano nella classifica grazie a una rete di scuole ben strutturate e a una forte partecipazione alla formazione superiore e continua. Città come Napoli e Palermo, invece, sono caratterizzate da elevati tassi di abbandono scolastico e da una carenza di strutture per l’infanzia. Le disuguaglianza nelle opportunità educative limita le prospettive future dei giovani, soprattutto nel Mezzogiorno, contribuendo a perpetuare le disuguaglianze sociali ed economiche.

Nuovo indicatore: le reti di aiuto

Una città vivibile è una città che offre reti di supporto sociale solide, in grado di assistere i cittadini più vulnerabili. Anche in questo ambito si osserva una differenza netta tra Nord e Sud. Le città del Centro-Nord, come Firenze e Roma, vantano una presenza radicata di organizzazioni non profit e reti di aiuto, mentre il Sud mostra carenze significative in termini di assistenza sociale.

La classifica delle migliori città per reti di aiuto:

Firenze – Alta densità di organizzazioni non profit e servizi di supporto Roma – Integrazione sociale e accesso a reti di supporto solide Milano – Buona disponibilità di reti di assistenza Bologna – Servizi di supporto e integrazione Torino – Presenza di reti locali di sostegno Genova – Disponibilità di aiuti sociali mediamente buona Cagliari – Presenza di reti sociali per il supporto Venezia – Reti di supporto meno strutturate Napoli – Livelli di supporto inferiori, ma in aumento Palermo – Mancanza di accesso diffuso a reti di supporto Reggio Calabria – Scarse reti di aiuto e supporto sociale Messina – Disponibilità di reti di supporto limitate Bari – Accesso ai supporti sociali moderato Catania – Reti di aiuto tra le più deboli del paese

Firenze, Roma e Milano eccellono nel supporto sociale, mentre in molte città del Sud, come Catania e Reggio Calabria, le reti di supporto sono limitate e spesso insufficienti, il che porta a un rischio maggiore di isolamento sociale per le fasce più fragili della popolazione.

Qualità dell’aria e tranquillità urbana

Vivere bene significa anche vivere in un ambiente salubre e sicuro. I dati Istat rivelano che le città del Nord, come Milano e Bologna, hanno investito in modo significativo nella sostenibilità urbana e nella sicurezza, mentre al Sud persistono problematiche legate all’inquinamento e a una percezione più bassa di sicurezza.

La classifica delle migliori città per ambiente e sicurezza:

Milano – Ottima gestione ambientale e percezione di sicurezza elevata Bologna – Elevata qualità ambientale e sicurezza Firenze – Buon controllo dell’inquinamento e spazi verdi Roma – Percezione di sicurezza nella media, buona qualità dell’aria Genova – Indicatori ambientali mediamente buoni Torino – Qualità dell’aria moderata, buona sicurezza urbana Venezia – Elevati standard di sicurezza ma problemi di inquinamento Bari – Indicatori di sicurezza bassi Cagliari – Qualità ambientale nella media, ma percezione di sicurezza bassa Napoli – Criticità nella gestione ambientale e percezione di insicurezza Palermo – Alti livelli di inquinamento, percezione di insicurezza Catania – Problematiche ambientali e percezione bassa di sicurezza Messina – Elevata insicurezza e qualità ambientale scarsa Reggio Calabria – Problematiche ambientali gravi e percezione di insicurezza

Milano e Bologna emergono come modelli di sostenibilità e sicurezza, con politiche ambientali avanzate e un’elevata percezione di tranquillità urbana. In contrasto, Napoli e Palermo devono far fronte a una gestione ambientale problematica e a livelli di sicurezza percepita più bassi.