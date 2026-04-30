Qualità dell’aria in miglioramento, cala lo smog: dove si respira meglio in Italia

Il report Snpa conferma il miglioramento dell'aria nel 2025. Restano le criticità per ozono e polveri sottili in vista della Direttiva europea

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Giorgia Bonamoneta

Giornalista

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

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Qualità dell’aria in miglioramento, cala lo smog: dove si respira meglio in Italia
ANSA
Qualità dell'aria in miglioramento.

Snpa fa il punto sulla qualità dell’aria in Italia. Ci siamo lasciati il 2025 alle spalle da qualche mese, tempo necessario per mettere insieme i dati e dichiarare che l’aria sta migliorando. Ma, come si apprende dai dati del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, non abbastanza. I dati in miglioramento restano limitati dalla nuova Direttiva europea sulla qualità dell’aria, entrata in vigore il 10 dicembre 2024 e da recepire entro il 2026. Con questi nuovi limiti da rispettare, la situazione risulta ancora critica in diverse città, province e regioni.

Le aree problematiche si dividono a seconda degli inquinanti in circolazione. Per il Pm10 il 92% delle stazioni di monitoraggio è in regola, mentre per il Pm2,5 il limite è stato rispettato quasi ovunque. Nelle vicinanze delle grandi città, come Milano, Napoli e Palermo, il valore annuale del biossido di azoto (No2) è stato rispettato nel 99% delle stazioni. Restano invece i problemi legati all’ozono, con solo il 9% delle stazioni che rispetta l’obiettivo.

Qualità dell’aria in miglioramento ovunque

Dopo un primo dato in peggioramento, l’Italia sta proseguendo bene: l’aria che si respira è più “pulita”. La qualità di ciò che respiriamo è in miglioramento, ma restano alcune criticità da risolvere.

L’informativa annuale di Snpa-Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente risponde alla domanda sulla qualità dell’aria dell’anno appena trascorso.

Il rapporto fotografa regioni, province e città che fanno meglio e segnala le criticità ancora presenti sul territorio nazionale.

Dove si respira meglio

I dati relativi alla qualità dell’aria vanno divisi per tipologia di inquinante. Per quanto riguarda il valore del Pm10, è stato rispettato nel 92% delle stazioni per il dato giornaliero. Mentre il valore annuale (limite annuale 40 microgrammi per metro cubo) è stato rispettato in tutte le stazioni di misura. Quindi si torna a respirare meglio in quasi tutta Italia.

Non mancano però delle criticità, che sono:

  • nel bacino padano;
  • agglomerato Napoli-Caserta;
  • zona della Valle del Sacco (in provincia di Frosinone);
  • pianura venafrana (in provincia di Isernia);
  • Palermo.

Per quanto riguarda il limite annuale del Pm2,5, invece, è stato rispettato su quasi tutto il territorio. Secondo i dati, nel 2025 i livelli di Pm2,5 sono stati mediamente più bassi del 14% rispetto alla media del decennio 2015-2024.

Dati positivi ma che devono essere messi a confronto con i nuovi limiti in arrivo anche in Italia dalla direttiva Ue. Con questi, il 65% delle stazioni presenta valori della media annuale di Pm2,5 più alti. Comunque meglio di Francia, Spagna e Germania.

Biossido di azoto e ozono

Anche il valore del biossido di azoto è stato rispettato nel 99% delle stazioni di monitoraggio. Ci sono però stati dei superamenti, in particolare in prossimità di arterie stradali importanti come:

  • agglomerato di Milano;
  • Genova;
  • Napoli;
  • Catania;
  • Palermo.

Diverso il risultato della concentrazione dell’ozono, che risulta superiore agli obiettivi previsti dalla legge. Solo il 9% delle stazioni ha rispettato l’obiettivo.

A contribuire al superamento sarebbe stato il caldo estremo e l’assenza di precipitazioni del 2025.

I nuovi limiti in arrivo

Entro il 2026 dovranno essere recepiti i nuovi limiti, molto più bassi, per gli inquinanti. Si tratta di una sfida che ha come obiettivo la qualità dell’aria entro il 2030.

Servono nuove strategie, aggiuntive rispetto a quelle già implementate. Lo spiega Alessandra Gallone, presidente di Ispra e di Snpa:

La nuova Direttiva europea ci pone obiettivi ambiziosi: non sono solo vincoli, ma un’opportunità per innovare e costruire un futuro più sano.

Dietro la qualità dell’aria, prosegue l’esperta, c’è qualcosa di concreto: la salute delle persone, la vivibilità delle città e il futuro dei territori.