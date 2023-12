Fonte: ANSA Sul sito di Arera è stato pubblicato un vademecum per il passaggio dal mercato tutelato a quello libero

Le offerte Placet, riservate ai clienti non considerati vulnerabili nel settore del gas, sono già conosciute. Questi clienti attualmente usufruiscono del servizio di fornitura in regime di tutela e non hanno ancora effettuato la scelta di passare a un nuovo operatore di distribuzione. Da oggi, è possibile consultare sull’apposita sezione “Consumatori” del sito di ARERA l’elenco delle offerte disponibili. Queste proposte seguono quanto stabilito dal decreto per la transizione al mercato libero e consistono nell’applicazione di un determinato importo, che può variare, alla tariffa di base.

Il passaggio di tariffa e gestore è libero, gratuito e può essere fatto in qualsiasi momento.

Come funziona per chi non è ancora passato al mercato libero

L’ARERA ricorda che coloro che non hanno ancora effettuato una scelta manterranno il loro attuale fornitore e avranno la continuità del servizio garantita. Tuttavia, a partire da gennaio 2024, verrà applicata loro l’offerta Placet specifica, la quale presenterà condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’Autorità. Inoltre, il venditore applicherà una componente fissa annuale (Pfix) determinata dal medesimo.

Le condizioni economiche, in particolare per quanto riguarda la componente fissa annuale (Pfix), varieranno a seconda del venditore con cui si è attualmente registrati. Tuttavia, l’Autorità ha reso possibile la comparazione tra le diverse offerte. Ciò significa che i consumatori avranno la capacità di confrontare in modo chiaro e trasparente le proposte dei vari venditori, facilitando così la scelta della soluzione più adatta alle proprie esigenze e preferenze.

Per agevolare una comparazione più efficace tra le condizioni economiche previste e quelle disponibili sul mercato, l’Autorità ha reso pubblico l’elenco dei codici offerta associati alle Placet dedicate, forniti dai vari venditori. Inserendo il codice offerta sul portale ilportaleofferte.it, che è un sito pubblico, indipendente e istituzionale, sarà possibile confrontare le diverse opzioni. Questo include non solo le proposte nel mercato libero ma anche le Placet dedicate. Tale confronto consentirà agli utenti di valutare le stime di spesa annuale per ciascuna alternativa disponibile, sia nel contesto del mercato libero che con riferimento alle Placet dedicate, inclusa l’attuale modalità di fornitura in tutela destinata a concludersi.

L’aumento dei costi

Secondo quanto riportato da Adiconsum Lombardia, la tariffa Placet per il gas potrebbe comportare un costo annuo compreso tra 400 euro e 4.000 euro per un consumo di 2 metri cubi. Questa informazione è contenuta in una nota in cui si sottolinea l’importanza di valutare il passaggio a un’offerta del mercato libero nel caso in cui non siano presenti i requisiti per rimanere nel mercato tutelato come soggetti “vulnerabili“. Si consiglia di iniziare contattando l’attuale gestore e successivamente effettuare una ricerca di mercato per individuare il gestore e l’offerta più conveniente.

L’associazione dei consumatori spiega che la tariffa Placet è una proposta commerciale con prezzi stabiliti liberamente, ma con condizioni contrattuali definite dall’ARERA. Questa tariffa viene automaticamente applicata a coloro che non soddisfano i requisiti per rimanere nel mercato tutelato e non effettuano alcuna scelta di mercato libero entro il 31 dicembre.

Secondo uno studio condotto da Adiconsum Lombardia e Adiconsum Monza Brianza, emerge chiaramente che diversi gestori offrono attualmente sul mercato proposte per il gas molto più vantaggiose rispetto alla tariffa Placet.