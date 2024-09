Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Fonte: iStock Concessionaria auto

Il mercato delle auto usate è sempre molto interessante, considerando come l’intera industria abbia subito una trasformazione in termini economici. Ciò vuol dire che le vetture economiche, con optional al minimo, hanno oggi un costo ben maggiore rispetto alle “entry level”, per così dire, di qualche anno fa. Un buco colmato sempre più dall’usato, il cui trend è al ribasso. Questo è il momento migliore per acquistare e di seguito vi forniamo un po’ di dati utili.

Auto usate, perché comprare ora

Tra il 2030 e il 2035 si dirà addio a nuove auto a benzina e diesel. Una trasformazione del mercato che promette di modificare in maniera netta gli equilibri economici del settore dell’usato. In attesa che ciò accada, cosa sta succedendo oggi?

Ufficialmente, il prezzo delle auto a benzina è tornato a salire ma, conti alla mano, ciò vuol dire soltanto che il trend negativo (per chi vende ma non per chi acquista, ndr) è lievemente migliorato. Le tariffe generali sono però ancora in negativo rispetto al passato.

Stando all’Indice di AutoScout24, che procede a misurare i prezzi delle auto usate sul suo marketplace, agosto 2024 ha visto prezzi medi assestarsi intorno ai 21.420 euro. Ciò si traduce in un +0,3% rispetto a luglio 2024 e -5,2% rispetto ad agosto 2023 (il calo è addirittura del 7,3% rispetto a novembre 2023, che segnò un picco di 23.090 sul fronte dei prezzi medi, come non avveniva dal 2019).

Per quanto riguarda le auto a benzina, nello specifico, si è evidenziato un +0,4% rispetto a luglio 2024. Ciò ha davvero poco valore, se si considera il -3,7% da inizio anno e il -3,9% rispetto ad agosto 2023.

Auto elettriche usate, i prezzi

La situazione cambia in maniera evidente, quando si prendono in considerazione altre alimentazioni. Rispetto a un anno fa, infatti, il mercato delle auto diesel è diminuito del 10,5%. Anche in questo caso, però, rispetto a luglio 2024 si è evidenziato un lieve aumento, pari allo 0,3%.

Migliore la situazione delle auto ibride, ma non di certo eccellente. Si parla infatti di -6,1% rispetto al 2023. Ciò che però può essere indicato come un vero e proprio affare, almeno per chi acquista, è il settore delle auto elettriche.

C’è ancora tanta diffidenza in merito, con il timore che tutto ciò non sia altro che una bolla per far guadagnare pochi. Il problema dello smaltimento delle batterie, così come quello della produzione, contrasta con la teoria della mano tesa all’ambiente. Questa di certo esiste ed è evidente, sotto l’aspetto degli scarichi ma non è da escludere che ci si trovi dinanzi a un “caso plastica”. Avrebbe dovuto salvarci e invece ci anneghiamo ormai da anni, mangiandola, bevendola e respirandola.

L’elettrico usato ha fatto registrare ad agosto 2024 un -15,9% ed ecco il quadro dipinto dagli analisti di AutoScout24: “Il calo dei prezzi dell’usato, soprattutto per diesel ed elettrico, segna un’opportunità per coloro che progettano di comprare un’auto usata nei prossimi mesi. Sul mercato digitale c’è una vasta offerta di vetture di nuova generazione. Sul portale oltre il 50% dell’usato è Euro 6”.

In precedenza abbiamo riportato il prezzo medio totale, che teneva dunque conto di quattro differenti alimentazioni. Di seguito invece l’elenco di tutti i prezzi medi registrati ad agosto 2024, per ogni singola categoria: