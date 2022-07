L’importanza del Family Office nella pianificazione patrimoniale

Fonte: Pixabay

Al giorno d’oggi si sente parlare sempre più frequentemente di Family Office.

Ma cosa si intende con questo termine? E perché questa figura gioca un ruolo fondamentale nelle operazioni di pianificazione patrimoniale di famiglie aventi patrimoni di medie/grandi dimensioni?

Il Family Office è una struttura il cui compito è quello di supportare e assistere le famiglie nell’organizzazione, gestione ed ottimizzazione, anche nell’ottica del passaggio generazionale, del patrimonio. Tra le ragioni per le quali è consigliabile ricorrere ai servizi offerti da un Family Office ci sono:

la possibilità di definire, in maniera puntuale ed efficace, una strategia familiare di gestione dei beni che tenga conto delle esigenze e delle aspettative di tutti i membri della famiglia;

l'opportunità di ottenere dei servizi altamente specializzati volti alla miglior tutela del patrimonio nel corso del tempo;

l'occasione di avere un interlocutore in grado di aiutare chi ne ha bisogno nell'individuazione delle modalità più efficaci di pianificazione e trasmissione patrimoniale, scongiurando il rischio che il passaggio generazionale generi delle inefficienze gestorie che possono compromettere il valore del patrimonio familiare.

In concreto, un Family Office ben strutturato è in grado:

di erogare, a favore dei propri clienti, servizi, con modalità multidisciplinari, legati alla gestione e amministrazione del patrimonio;

di fungere da polo dell’Advisory familiare, offrendo consulenza specializzata in vari ambiti strategici;

di coordinare il lavoro di tutti i consulenti storici della famiglia e delle società legate al nucleo familiare.

Perchè è importante proteggere il proprio patrimonio

Un buon Family Office deve offrire competenze e soluzioni concrete che siano in grado, anche per mezzo di un approccio a 360° (senza dunque limitare l’analisi solamente ad alcune tematiche a discapito delle altre), di garantire un servizio puntuale e studiato sulle singole necessità dei clienti.

In un contesto storico in continua evoluzione, anche dal punto di vista dei cambiamenti giuridici e fiscali, è assolutamente necessario poter contare su un soggetto che possa aiutare i detentori dei patrimoni a comprendere come far fronte ad alcune esigenze.

Svolgere questo compito diventa sempre più difficoltoso ma anche sempre più necessario, basti pensare a come – soprattutto negli ultimi anni – il patrimonio degli italiani sia mutato, sia in termini dimensionali che con riferimento alla varietà di assets che ne fanno parte.

Il contesto familiare, poi, è influenzato da fenomeni fino a qualche anno addietro difficilmente prevedibili, basti pensare alla maggiore diffusione delle “famiglie allargate”, delle quali fanno parte sempre più soggetti e della sempre più significativa propensione all’internazionalizzazione – per questioni di studio e lavoro – dei membri della famiglia.

Per le ragioni che abbiamo appena visto, la caratteristica principale che un Family Office deve avere è la flessibilità. È necessario che vi sia un approccio mirato al cliente e che la gestione delle sue esigenze, da quelle maggiormente complesse (quale la necessità di ottenere valutazioni legali e fiscali) a quelle più pratiche/burocratiche (come per esempio il pagamento di bollette e la supervisione sulle uscite legate alle utenze domestiche), sia affidata a professionisti che possiedano spiccate competenze in variegati settori. Solo in questa maniera è possibile godere dei vantaggi di una gestione unitaria e professionale del patrimonio.

Perché scegliere lo strumento del Family Office:

per scongiurare che insorgano liti tra i vari componenti della famiglia e garantire la serenità di tutti i membri del nucleo familiare;

per evitare che alcuni adempimenti tecnico/burocratici vengano disattesi;

per permettere un miglior coordinamento, sia tra persone che in termini di gestione dei diversi assets;

per garantire un controllo costante sui costi;

per aiutare a comprendere come intervenire nell’immediato per ottimizzare alcuni processi;

per supportare l’implementazione delle migliori strategie dal punto di vista gestorio e pianificatorio.

DBS Group, per mezzo della sua divisione altamente specializzata che prende il nome di DBS FAMILY OFFICE TRUST, è in grado di fornire ai propri clienti, e a professionisti interessati, servizi altamente qualificati nel mondo del Family Office.

Grazie alla presenza di professionisti qualificati, coadiuvati anche dall’intervento esterno di figure di spicco con riferimento alle singole aree tematiche altamente settoriali, DBS FAMILY OFFICE TRUST è in grado di proporre un’offerta strutturata e studiata su misura sulle singole necessità di ciascun cliente. Per informazioni visita ora il sito ufficiale di DBS Group.