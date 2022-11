Fonte: ANSA Attenzione alla truffa con i volti di Meloni e Draghi: come funziona

Una nuova truffa sta diventando virale sul Web. Il tutto parte da un annuncio su Facebook che porta a un articolo di LinkedIn, che poi reindirizza a sua volta a un sito Web, che sarebbe meglio non visitare. Si tratta di una truffa incentrata sulle criptovalute, basata su una lunga serie di siti fake e sullo sfruttamento di nomi di volti e personaggi noti. Come ad esempio l’attuale Presidente, Giorgia Meloni, la Presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde e l’ex Presidente del Consiglio italiano Mario Draghi.

Pensare che questi tre personaggi affermino gli stessi concetti, riguardo all’economia e alle valute, potrebbe far già nascere qualche dubbio. La struttura di questa campagna, poi, conferma che c’è qualcosa di sospetto. Le promesse assurde sul sito finale, infine, provano che si tratta di una truffa vera e propria.

Black Friday, 7 consigli per evitare davvero le truffe

Come funziona la truffa EuroCoin

Il gancio per far abboccare le potenziali vittime è una pubblicità su Facebook, che sfrutta il volto del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Se l’utente poi clicca sull’annuncio viene reindirizzato su una pagina di LinkedIn, un articolo scritto da una fantomatica “Financial Advisor” di nome Lindsey Hoolihan, scritto in un italiano non del tutto corretto.

All’inizio dell’articolo compare una foto di Mario Draghi e Christine Lagarde che sorridono, con la scritta in un italiano non molto corretto. Il fine dell’articolo è promuovere l’acquisto di una criptovaluta ufficiale della Banca centrale europea (BCE), chiamata EuroCoin.

Fake news per incastrare gli utenti

EuroCoin è realmente una criptovaluta, ma non ha nulla a che fare con la BCE. Importante notare anche che esiste un indicatore economico, chiamato sempre EuroCoin, che descrive lo stato di salute dell’economia europea. Niente di tutto questo, tuttavia, ha a che fare con la truffa in corso su Facebook e LinkedIn. L’articolo prosegue con delle citazioni false di Lagarde e Draghi e con degli “endorsement” non veri di riviste famose, come Forbes. A chiudere l’articolo fake compiono il volto e una finta dichiarazione di Giorgia Meloni che recita: “Gli italiani non devono perdere questa occasione”.

Il tutto è arricchito da decine di link che puntano alla stessa pagina: un exchange di criptovalute, dove si trovano persino degli endorsement, ovviamente falsi, da parte della CNN Business e Wall Street Journal. È proprio su questo sito che viene richiesta una registrazione e viene proposto l’acquisto di EuroCoin, promettendo guadagni facili: “ACQUISTA 13.888 MONETE E GUADAGNA 27.776”.

Stessa truffa in lingue diverse

Andando a controllare il profilo LinkedIn della “Financial Advisor” Lindsey Hoolihan si scopre come opera la truffatrice. Hoolihan ha infatti pubblicato solamente 3 articoli su LinkedIn. Il primo dei quali l’8 novembre, e in italiano. Il secondo è la stessa versione, ma in spagnolo: nella foto di apertura c’è Lagarde con il premier spagnolo Pedro Sánchez, alla fine dell’articolo appare il ministro delle Finanze María Jesús Montero che afferma lo stesso concetto di Giorgia Meloni: “Los españoles no deben dejar pasar esta oportunidad”.

Il terzo articolo è destinato al pubblico tedesco ed è un po’diverso: la criptovaluta sponsorizzata è quella ufficiale di Meta, ma in realtà inesistente. In apertura, infatti, c’è Mark Zuckerberg e in chiusura c’è il miliardario austriaco Dietrich Mateschitz, fondatore di Red Bull, che dice: “Diese Chance sollte man sich nicht entgehen lassen”, che significa “Questa opportunità non dovrebbe essere persa”.