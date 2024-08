Trump Media crolla: azioni giù del 5% e perdita di 170 milioni per il tycoon dopo il suo ritorno su X. Investitori preoccupati per il futuro

Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: ANSA Trump torna su X e perde 170 milioni: le conseguenze finanziarie

La settimana si è aperta con una sorpresa amara per la Trump Media & Technology Group. Lunedì 13 agosto, le azioni della società fondata dall’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, hanno subito una brusca frenata, scendendo sotto i 25 dollari per la prima volta in mesi.

Il mercato ha reagito così alla pubblicazione dei dati finanziari trimestrali, mentre Trump tornava a postare su X, il social di Elon Musk, dove vanta ben 89 milioni di followers. Le azioni della Trump Media & Technology Group (Tmtg) sono crollate, portando a una perdita di oltre 170 milioni di dollari per il tycoon, che detiene il 65% della società.

I mercati bastonano Trump

I risultati economici resi noti dall’azienda venerdì scorso hanno dipinto un quadro poco incoraggiante. Con ricavi trimestrali che si fermano a 836.900 dollari, la Trump Media ha sorpreso gli investitori. Questo risultato, infatti, appare esiguo rispetto alla capitalizzazione di mercato di 4,7 miliardi di dollari. Alcuni giornali, come Money, sostengono che dopo l’intervista con Elon Musk, Trump potrebbe continuare a perdere terreno.

Un confronto interessante emerge guardando ai numeri di altre piattaforme social. Reddit, ad esempio, ha comunicato di aver raggiunto 281 milioni di dollari in termini di entrate, con una capitalizzazione di mercato di 8,6 miliardi di dollari. Le azioni della Trump Media risultano, quindi, notevolmente più care se rapportate alle vendite effettive, una discrepanza che non è passata inosservata agli analisti.

Trump torna a postare su X (ex Twitter)

Al contempol’attenzione mediatica è stata catturata dal ritorno di Trump su X, dopo un’assenza di tre anni e mezzo. L’ex presidente ha rotto il silenzio sulla piattaforma con un post che ha subito fatto il giro del web. Questo ritorno, avvenuto prima di un’intervista con Elon Musk, ha aggiunto ulteriore dinamismo alla giornata di trading. La concorrenza tra X e Truth Social, il social network lanciato da Trump, sembra destinata ad aumentare.

Conseguenze finanziarie per Trump dopo i suoi tweet

L’effetto immediato del calo delle azioni si è riflesso sul patrimonio netto di Donald Trump. Detentore di una quota di maggioranza del 65% nella Trump Media, Trump ha visto il suo patrimonio personale ridursi di circa 170 milioni di dollari, scendendo a 4,7 miliardi di dollari. La ricchezza dell’ex presidente è ora composta in gran parte dai suoi investimenti immobiliari e dalle attività legate ai suoi club di golf.

Nonostante Tmtg abbia mostrato difficoltà finanziarie, Trump ha deciso di tornare su X per necessità politica, soprattutto in vista della sfida con Kamala Harris, che attualmente lo supera nei sondaggi. Tuttavia, il ritorno su X potrebbe segnare un ulteriore declino per TMTG come azienda pubblica.

Trump è ancora il tycoon di una volta?

L’andamento delle azioni di Trump Media non è nuovo a repentini cambi di direzione. In passato, il titolo ha vissuto forti oscillazioni, spesso scollegate dai risultati aziendali, ma legate più alla percezione degli investitori sulle vicende politiche che circondano Trump. La volatilità del titolo rimane un fattore da tenere d’occhio, soprattutto con l’avvicinarsi di nuovi appuntamenti elettorali.

Sul fronte delle strategie future, la Trump Media ha annunciato un’espansione nel settore dello streaming con il lancio imminente di Truth+. Una mossa che mira a diversificare le fonti di entrate e a rafforzare la presenza della società nel panorama mediatico digitale.