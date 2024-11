Pagamenti con Pos e Bancomat bloccati in tutta Italia: i problemi alla rete Worldline

Il colosso fintech dei pagamenti Worldline ha comunicato disservizi sulla rete Pos e circuiti bancari in Italia, down confermati da Nexi, Bancomat e Pagobancomat

Fonte: ANSA Terminali Pos di pagamento elettronico

Sistema di pagamenti elettronici in tilt in tutta Italia. Nella giornata di giovedì 28 novembre si stanno verificando disservizi e blocchi alle reti Pos e Bancomat, con segnalazioni da Nord a Sud a partire dalla mattinata. Come comunicato da Worldline, quarto fintech a livello internazionale e principale fornitore tecnologico in Europa per il funzionamento dei pagamenti, il down è da attribuire a “un’interruzione generica e diffusa della rete” nel nostro Paese. Il guasto sarebbe ancora in corso e sulle cause non sono stati diffusi chiarimenti.

Le segnalazioni su pagamenti e prelievi

Il picco delle segnalazioni provenienti da utenti e correntisti di tutta Italia è stato registrato su Downdetector, portale che raccoglie gli avvisi e dà informazioni in tempo reale sullo stato e sui problemi di tutti i tipi di servizi di telecomunicazione, intorno alle 11.

A dare una spiegazione sul malfunzionamento dei Pos è arrivato un comunicato di Nexi, uno dei principali gestori dei pagamenti elettronici del nostro Paese.

“Nexi Payments – ha fatto sapere l’azienda in una nota – informa di avere ricevuto segnalazione da Worldline di un loro ‘incidente relativo a un’interruzione generica e diffusa della rete in Italia’ che sta avendo impatti su alcuni servizi di pagamento. Seguiranno eventuali successive comunicazioni non appena verranno fornite nuove informazioni da parte di Worldline”.

La Wordline si occupa dell’elaborazione delle transazioni per gli esercenti (104 mila solo italiani) online o fisicamente attraverso i Pos. Nel 2023, in Italia, l’azienda ha gestito 474 milioni di operazioni equivalenti a un volume di 23,2 miliardi di euro, in crescita del 22% rispetto al 2022, incassando 165,08 milioni di commissioni.

La conferma dei disservizi sui Pos, ma anche sui prelievi e le operazioni tramite Atm, è arrivata anche da Bancomat, che ha informato di aver ricevuto una comunicazione di Wordline riguardo “un incidente relativo a un’interruzione generica e diffusa della rete in Italia”.

“Il disservizio rilevato dalle ore 11.25 relativo ai circuiti Bancomat e Pagobancomat secondo quanto comunicatoci è da imputarsi alla problematica segnalata da Worldline” ha scritto la società “che sta avendo impatti su vari servizi di pagamento”.

Il blocco della rete

Secondo le ultime informazioni sul monitoraggio di Worldline, aggiornato alle 14.35, il problema sulla rete non è ancora stato risolto, ma a seguito di una indagine approfondita, la società assicura che “l’interruzione ha un impatto solo su una piccola parte dei pagamenti, mentre la maggior parte delle transazioni viene elaborata sulla nostra piattaforma come al solito”.

“I nostri team stanno indagando sul problema con la massima priorità e stanno lavorando attivamente per risolverlo il più rapidamente possibile. Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili ulteriori informazioni”, ha dichiarato il colosso fintech.

Worldline ha dichiarato, inoltre, che il problema è attribuibile a fattori esterni indipendenti dalla propria infrastruttura.

Segnalazioni simili alla rete Bancomat si erano registrate nella giornata del 4 febbraio 2023, quando centinaia di correntisti non hanno potuto effettuare per diverse ore prelievi dagli sportelli Atm, né pagamenti tramite Pos o utilizzare i servizi di internet banking.

Circostanza nella quale non fu però coinvolta la rete Worldline, così come nel caso dei malfunzionamenti avvenuti nel 2022 alla rete Nexi, che hanno portato anche in quell’occasione al blocco dei Bancomat, ma per un disservizio legato a Ibm.