Fonte: ANSA Il rogo del deposito Eni di Calenzano

Nella mattinata del 9 dicembre si è verificata un’esplosione in un deposito di Eni a Calenzano, vicino a Firenze. Secondo le prime informazioni ci sarebbero due morti e almeno 9 feriti. Il casello autostradale di Calenzano è stato chiuso, evacuata la sede universitaria di Sesto Fiorentino. Il traffico stradale nei comuni limitrofi è completamente bloccato.

Dalla struttura in fiamme si è alzata una colonna di fumo nero visibile in buona parte dell’hinterland fiorentino. A bruciare sarebbe principalmente il carburante stoccato nel deposito: benzina, gasolio e kerosene. Interessata l’area di rifornimento delle autobotti. Anche diversi mezzi sarebbero coinvolti nell’incidente.

L’incidente di Calenzano

Attorno alle 10:20 del 9 dicembre si è verificata una forte esplosione nel deposito di carburante Eni di Calenzano, comune a nord di Firenze, che si trova tra Prato e Sesto Fiorentino. Secondo le prime informazioni diffuse dall’agenzia di stampa Ansa, l’esplosione sarebbe partita dalla zona di rifornimento delle autobotti e avrebbe coinvolto non solo la struttura dell’impianto ma anche le pensiline e alcuni mezzi.

L’ospedale di Careggi, sempre a nord di Firenze, a una decina di chilometri dal luogo dell’esplosione, ha sospeso le regolari attività e si aspetta un grande afflusso di feriti a causa dell’esplosione. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco da tutto l’hinterland fiorentino, provenienti soprattutto da cittadini spaventati.

Ripercussioni immediate sul traffico autostradale. La A1 è chiusa in entrambe le direzioni all’altezza del casello di Calenzano. Autostrade per l’Italia consiglia di utilizzare, per abbandonare l’autostrada, i caselli di Barberino del Mugello e di Scandicci. Sospesa anche la circolazione dei treni, con ripercussioni sulla linea ad alta velocità Firenze-Bologna e su quella regionale Firenze-Prato-Livorno.

Cosa c’è nel deposito Eni di Calenzano

In un rapporto del comune di Calenzano risalente al 2022 si sottolineava la pericolosità del posizionamento dell’impianto, vicino a due delle arterie di comunicazione più importanti d’Italia (l’alta velocità ferroviaria e l’autostrada A1), e posto in un’area densamente popolata. Nello stesso rapporto si elencavano i prodotti stoccati nell’impianto: gasolio, benzina e petrolio (sotto forma di kerosene).

Inizialmente, subito dopo l’esplosione del deposito Eni di Calenzano, era circolata la notizia che l’incidente si fosse verificato in una raffineria, quindi un impianto che trasforma il petrolio in carburante o in altri prodotti derivati. Le raffinerie italiane di Eni sono però tre e si trovano a Sannazzaro, Livorno e Taranto, oltre a quella di Milazzo, partecipata al 50%.

Quello di Calenzano è un deposito di carburante, al quale si riforniscono le autobotti che poi trasportano il prodotto ai distributori. Si tratta di un polo logistico quindi, dove non vengono svolte attività chimiche. Il quotidiano locale La Nazione riporta comunque che l’aria nella zona si sarebbe fatta “irrespirabile”.

Notizia in aggiornamento