Incendio nell’Inalca di Reggio Emilia, il colosso delle carni va a fuoco

Fonte: ANSA Incendio nell'Inalca di Reggio Emilia.

Un violento incendio è scoppiato nel corso della notte tra il 10 e l’11 febbraio 2025 all’interno dello stabilimento Inalca di Reggio Emilia, azienda del Gruppo Cremonini leader nel settore delle carni, provocando ingenti danni. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, con l’allarme che è stato dato per primo da una guardia giurata in servizio.

La fase più critica sarebbe superata, ma forte sarebbe l’odore acre scatenato dalle fiamme. Non sono note, al momento, le cause del rogo, ma per fortuna non si ci sarebbero feriti e vittime.

L’esplosione e poi le fiamme

Come detto in precedenza, non sono al momento note le cause dell’incendio nell’Inalca di Reggio Emilia, con le forze dell’ordine che avvieranno le doverose indagini. Stando alle prime ricostruzioni, i Vigili del Fuoco sarebbero intervenuti intorno all’1:30 in via Due Canali dopo aver ricevuto l’allarme da parte di una guardia giurata in servizio in quel momento.

A rendersi conto che qualcosa non andava, anche diversi cittadini della zona che, sempre intorno all’una di notte, hanno avvertito un forte una forte esplosione. Lo stabilimento è collocato nel quartiere del Tondo, non lontano dall’Autostrada A1, con molti automobilisti di passaggio sulla direttrice che hanno visto le fiamme divampare all’interno della fabbrica.

Sul posto sono intervenuti i Vigli del fuoco delle stazioni di Modena, Parma e Bologna che hanno evitato che le fiamme potessero propagarsi nelle vie residenziali circostanti. Il calore generato dalle fiamme, tuttavia, ha sciolto le tapparelle delle limitrofe case.

La situazione emergenziale più critica è stata al momento risolta, anche se questa mattina (11 febbraio) è ancora alta la coltre di fumo e forte è l’odore acre percepito a diversi chilometri di distanza. L’Arpae sta effettuando rapidamente gli esami sulla qualità dell’aria, con la raccomandazione che è quella di tenere chiuse le finestre negli uffici e nelle abitazioni della zona.

Divieto di attività all’aperto

“Insieme ai Vigili del fuoco e alla Protezione Civile”, ha detto il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari, “stiamo monitorando l’andamento del vasto incendio che si è sviluppato nella notte nello stabilimento Inalca di via due Canali e che appare in via di risoluzione. In attesa di conoscere l’esatta dinamica dell’accaduto e le eventuali ripercussioni sulla qualità dell’aria, per cui Arpae è già al lavoro, abbiamo consigliato, in via precauzionale, a residenti, esercizi, uffici, scuole nelle vicinanze di tenere le finestre chiuse e possibilmente di non svolgere alcuna attività all’aperto”.

“Per fortuna”, ha concluso il primo cittadino, “non ci sono feriti ma certamente preoccupano le conseguenze che ricadranno sui circa 400 lavoratori impiegati allo stabilimento, per i quali da parte nostra ci sarà massima attenzione e collaborazione”.

I marchi Inalca, leader delle carni

Il rogo divampato nella notte ha provocato ingenti danni nello stabilimento Inalca di Reggio Emilia, anche se al momento è ancora troppo presto per poter fornire una stima corretta. L’azienda fa parte del Gruppo Cremonini ed è uno dei principali operatori nel settore delle carni bovine in Europa che presidia l’intera filiera produttiva, dall’allevamento al prodotto finito.

Entrando più nello specifico, produce e commercializza le carni bovine, sia fresche che surgelate e in scatola, che vengono vendute nei supermercati con i marchi Montana, Fiorani, Montagna e con private Label.

In Italia sono 16 in totale gli stabilimenti produttivi di Inalca specializzati per tipologie di lavorazione in macellazione, disosso, trasformazione, confezionamento e distribuzione delle carni. Cinque, invece, gli impianti produttivi nel mondo distribuiti in Russia, Africa e Polonia.

Quanto allo stabilimento di Reggio Emilia, sarà ora necessario effettuare una stima concreta dei danni, accertare le cause e capire quale sarà il futuro dei lavoratori, circa 200. Ad andare a fuoco è stata l’area dell’azienda specializzata nel trasporto a temperatura controllata delle carni per i pasti destinati alle scuole del Nord Italia e quella della produzione per i supermercati Coop e i ristoranti McDonald’s.