Fonte: Ansa Flavio Briatore, operato di tumore al cuore

L’imprenditore Flavio Briatore è stato operato di tumore al cuore all’ospedale San Raffaele di Milano. La massa, che secondo il comunicato sui social di Briatore stesso era benigna, sarebbe stata scoperta durante un controllo e operata immediatamente dai chirurghi della clinica milanese.

L’intervento si sarebbe svolto senza particolari problemi e l’imprenditore si sarebbe rapidamente ripreso. Briatore, 73 anni, ha ringraziato dai propri profili social lo staff medico che ha provveduto all’operazione. Il tutto è avvenuto il 18 marzo ma è stato reso noto soltanto dieci giorni dopo la riuscita. Ringraziamenti per lo staff medico e per le persone che gli sono state vicine, tra cui il figlio e la ex moglie Elisabetta Gregoraci.

Flavio Briatore operato di tumore al cuore al San Raffaele di Milano

Nella serata di giovedì 28 marzo l’imprenditore Flavio Briatore ha annunciato di essere stato operato presso l’ospedale San Raffaele di Milano per un tumore al cuore. L’intervento è avvenuto dieci giorni prima dell’annuncio, il 18 marzo 2024. Briatore ha preferito attendere di rimettersi completamente e completare la convalescenza prima di comunicare quanto avvenuto.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa e anche dallo stesso Briatore, non si sarebbe trattato di un intervento molto invasivo. La massa stessa, che era stata individuata dai medici durante un controllo programmato, sarebbe stata benigna, senza quindi rischio di metastasi. L’intervento è stato comunque immediato ed è consistito nella rimozione del tumore via endoscopia.

“La prevenzione medica è fondamentale! A seguito di un controllo di routine sono stato operato al cuore poiché avevo una massa benigna che è stata rimossa con un intervento mininvasivo, usando una tecnica endoscopica” ha scritto sui propri profili social Flavio Briatore annunciando la riuscita dell’intervento chirurgico che ha rimosso il tumore trovatogli al cuore.

Briatore ha anche sottolineato l’importanza dei controlli preventivi per questo tipo di malattie: “Però la cosa fondamentale è questa: facciamo la prevenzione. All’ultimo controllo prima di questo, due anni fa, il tumore non c’era. Quest’anno c’era. Ho fatto un controllo, ho fatto 10 giorni di ospedale, sono stato operato, ora sono qui, e domani si ricomincia”.

Le parole di Elisabetta Gregoraci dopo l’intervento a Briatore

Flavio Briatore, a seguito dell’annuncio della riuscita dell’intervento che ha rimosso il tumore trovatogli al cuore dopo un controllo programmato, ha voluto ringraziare personalmente sia lo staff medico dell’ospedale San Raffaele di Milano che lo ha curato e assistito durante la degenza, che le persone che gli sono state accanto durante questi giorni.

“Devo ringraziare tutta l’equipe del San Raffaele: sono stati geniali, bravissimi.E devo ringraziare Elisabetta Gregoraci che è stata con me sempre, in tutto questo periodo; mio figlio che è venuto da Monaco per stare con me, per starmi vicino; gli amici, tantissimi… e tutti quanti” ha scritto l’imprenditore sui propri profili social.

Anche la ex moglie dell’imprenditore Elisabetta Gregoraci ha commentato sui suoi profili social l’intervento di Briatore: “Sono state giornate intense e difficili ma superate insieme. Prendiamo questo momento per ricordarci quanto tutto sia futile rispetto alla salute. Si torna a casa” ha commentato l’ex compagna di Briatore, dalla quale l’imprenditore ha avuto un figlio.