Fonte: ANSA Elon Musk invoca il boicottaggio di Wikipedia.

È guerra aperta fra Elon Musk e Wikipedia, l’enciclopedia libera che il tycoon accusa da anni di essere eccessivamente sbilanciata su posizioni progressiste.

La polemica si è riaccesa con rinnovato vigore da quando Musk, oggi alla guida del Doge, il nuovo Dipartimento per l’Efficienza del Governo degli Stati Uniti, ha invitato gli utenti a non versare più contributi a sostegno di Wikipedia, con l’unico risultato di far aumentare esponenzialmente il volume delle donazioni.

Wikipedia, Dickpedia e Wokepedia

Non si tratta di una polemica recente, dal momento che Musk nel 2023 aveva offerto un miliardo di dollari ai gestori dell’enciclopedia affinché cambiassero il nome da Wikipedia a Dickpedia. Per chi non mastica lo slang anglofono, “dick” è una parola spregiativa che indica gli attributi maschili.

In tempi più recenti, Musk ha storpiato il nome della piattaforma: da Wikipedia a Wokepedia. Il termine “woke” viene utilizzato per indicare una persona attenta alle questioni sociali, come il razzismo, i diritti civili e l’uguaglianza di genere. L’alt-right americana, però, la utilizza in un’accezione spregiativa per indicare persone accecate dall’ideologia e completamente scollegate dalla realtà.

Il saluto romano di Elon Musk

Musk è tornato all’attacco contro Wikipedia quando la sua pagina è stata aggiornata inserendo un riferimento al saluto fatto durante l’insediamento di Donald Trump. Così si legge, testualmente, selezionando la voce “Elon Musk” sulla versione inglese di Wikipedia in data 7 febbraio 2025:

The “Roman salute” is a gesture which was used by Italian Fascists, then adopted by the Nazis. It is not believed to have been used by ancient Romans.

cioè

Il “saluto romano” è un gesto utilizzato dai fascisti italiani e poi adottato dai nazisti. Non si ritiene che fosse utilizzato dagli antichi Romani.

Le donazioni a “Wokepedia”

“Smettete di fare donazioni a Wokepedia finché non riequilibra le sue politiche editoriali”, aveva twittato Elon Musk a dicembre.

L’effetto dell’appello non è stato quello sperato, per Musk: “Wikipedia riceve una bella impennata di donazioni quando Elon Musk chiede alle persone di non donare”, ha detto il co-fondatore Jimmy Wales intervistato da Al Arabiya English. Scherzando, Wales ha scritto su X che, secondo lui, “Elon non è contento che Wikipedia non sia in vendita”. Ma “Wikipidia non è e non sarà in vendita”, ha ribadito più volte Wales.

Nell’ottobre del 2023, Musk aveva messo in dubbio la trasparenza delle donazioni:

Vi siete mai chiesti perché la Wikimedia Foundation voglia così tanti soldi? Di certo non è necessario per far funzionare Wikipedia. È possibile letteralmente far stare una copia dell’intero testo sul tuo telefono! Quindi, a cosa servono i soldi? Le menti curiose vogliono sapere…

I problemi di Wikipedia

Wikipedia non è certamente paragonabile alla prestigiosa Encyclopaedia Britannica: le voci della piattaforma digitale non sono frutto di ricerche certosine effettuate da personale di alta specializzazione, ma possono al contrario venire modificate da chiunque e sono infine revisionate da volontari.

Questo significa che tutte le persone con un accesso a internet possono scrivere qualsiasi cosa e non è detto che i contributi, se errati o frutto di un punto di vista ideologizzato, vengano corretti repentinamente e a dovere. Su Wikipedia negli anni sono stati pubblicati storici strafalcioni, eventi inventati di sana pianta e burle di ogni tipo.