Fonte: ANSA Musk lancia X Money e Visa è il primo partner.

Elon Musk si appresta a entrare nel mondo dei pagamenti tramite il social network X. La ceo dell’ex Twitter, Linda Yaccarino, ha annunciato con un post il primo accordo per X Money, la piattaforma di servizi finanziari che debutterà nei prossimi mesi.

Il primo partner di questa iniziativa è Visa, che permetterà di collegare la carta di credito al conto X Money per effettuare pagamenti peer-to-peer e trasferire fondi dalla banca al portafoglio X e viceversa.

Come cambierà l’applicazione

Dopo l’impatto di DeepSeek, l’intelligenza artificiale cinese a basso costo, arriva una nuova novità che potrebbe scuotere l’economia mondiale. Combinando social networking, intrattenimento e servizi di pagamento, X punta a offrire agli utenti un’esperienza unificata che soddisfi sia le esigenze sociali che quelle finanziarie.

Per chi l’ha già testato, il funzionamento di X Money è molto simile a quello di Satispay. In pratica, sarà possibile creare un portafoglio digitale semplicemente a partire da un account X e effettuare transazioni di denaro verso altri utenti. Inoltre, una volta collegata la carta di debito, sarà possibile trasferire direttamente i fondi accumulati nel sistema sul proprio conto bancario.

La partnership con Visa è un passo fondamentale nella trasformazione di X da piattaforma di social media a protagonista nel settore fintech. La amministratrice delegata di X, Linda Yaccarino, ha affermato che questo è solo “il primo di molti grandi annunci su X Money quest’anno”.

Con l’espansione delle sue offerte nel 2025, gli utenti possono aspettarsi ulteriori funzionalità e partnership che integreranno sempre di più i servizi finanziari nell’app.

L’idea di un’app unica

L’ingresso di X nei servizi di pagamento e finanziari non sorprende; l’ambizione di Musk, ormai nota, è quella di creare una “app unica”. Quando il fondatore di Tesla e SpaceX ha acquisito Twitter nel 2022 per 44 miliardi di dollari, ha descritto l’operazione come un’opportunità per costruire un’app in grado di integrare diversi aspetti della vita quotidiana degli utenti, compresi quelli legati alla gestione delle proprie finanze.

Elon Musk aveva già tentato di lanciare un progetto simile oltre 25 anni fa, quando fondò X.Com con l’obiettivo di creare un sistema di pagamenti digitali. Tuttavia, le cose non andarono come previsto. X.Com iniziò a collaborare con PayPal, un altro progetto con obiettivi analoghi, che alla fine superò X.Com, diventando il progetto principale. Con oltre 600 milioni di utenti globali, X offre una solida base di partenza per questa nuova iniziativa.

Come sarà X nel futuro

Le iniziative di Elon Musk non si limiteranno ai trasferimenti peer-to-peer fra utenti. Nel novembre 2022, durante una riunione con gli inserzionisti trasmessa su Spaces, Musk ha accennato alla possibilità che X introduca anche funzioni bancarie avanzate, come un conto di mercato monetario ad alto rendimento, che potrebbe competere con le offerte tradizionali degli istituti di credito – un’evoluzione che rappresenterebbe un cambiamento di paradigma significativo rispetto al passato della piattaforma.

Già nel 2021, sotto la guida di Jack Dorsey, Twitter aveva sperimentato i pagamenti digitali lanciando una funzione di mancia in Bitcoin. Tuttavia, le iniziative di Musk, che ha creato la propria fortuna anche grazie a PayPal, sembrano andare ben oltre, mirando a creare un ecosistema finanziario completo, che potrebbe includere anche lo scambio di criptovalute, uno dei settori più apprezzati da Musk e dai suoi interlocutori.