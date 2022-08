Elezioni, nuovi sconti per i fuorisede: le agevolazioni per il voto

Fonte: ANSA Elezioni, questione fuorisede: gli sconti per il voto

La campagna elettorale in vista della tornata del prossimo 25 settembre è ufficialmente entrata nel vivo. Dopo la quanto mai spinosa questione delle liste dei candidati che ha provocato non poche tensioni all’interno di tutti i partiti, i leader dei diversi schieramenti hanno iniziato a organizzare e tenere comizi in tutta Italia per convincere i tanti cittadini che ancora non hanno deciso a chi rivolgere il proprio voto. Una platea, quella degli elettori incerti, che è andata via via aumentando nel corso degli anni: un trend confermato dal dato degli astenuti, cresciuto in maniera costante nel corso delle ultime consultazioni.

Tra coloro che – per scelta o per costrizione – non si sono recati alle urne in occasione del voto c’è anche una quota di italiani che da sempre non riesce ad esercitare il proprio diritto perché si trova distante dal proprio Comune di residenza nei giorni designati. Stiamo parlando dei cosiddetti fuorisede, una platea di cittadini numerosissima che rischia di indirizzare in maniera importante le sorti del risultato. La questione è tornata con forza al centro del dibattito pubblico nelle ultime ore: vediamo cosa prevede la normativa in merito e quali sono le agevolazioni previste dalle principali compagnie dei trasporti per permettere a tutti gli italiani lontani di casa di partecipare.

Elezioni politiche, la questione degli italiani fuorisede: quanti sono e cosa prevede la legge

Secondo le stime pubblicate dall’Istat, sono ben 4,9 milioni gli italiani che vivono lontani dal proprio Municipio di residenza. Sono tutti coloro che presumibilmente dovranno viaggiare per tornare a casa e votare alle elezioni politiche. Questo secondo quanto previsto dalla legge italiana, che permette ai cittadini di esercitare il proprio diritto nel solo Comune di residenza. Una limitazione che ogniqualvolta costringe i fuorisede a sostenere trasferte anche molto lunghe, spesso organizzate in modo che i viaggi di andata e ritorno vengano effettuati all’interno dello stesso giorno.

L’ordinamento italiano purtroppo prevede pochissime deroghe per queste situazioni: quelle attualmente in vigore sono destinate a ristrette e specifiche categorie di popolazione, come ad esempio i militari, le forze dell’ordine e chi è ricoverato in ospedale: questi soggetti possono richiedere di votare nel Comune di domicilio anche se diverso da quello di residenza. Per tutti coloro che invece attualmente vivono all’estero è previsto l’esercizio del voto tramite corrispondenza, ossia mediante l’invio della scheda elettorale.

Italiani al voto per le elezioni politiche: chi sono i fuorisede e come possono recarsi alle urne

E così sono soprattutto i giovani a ritrovarsi in questa scomoda condizione: in particolare, la frangia più consistente dei fuorisede è rappresentata dagli studenti universitari. Con gli impegni relativi alla sessione d’esame di settembre e la contemporanea ripresa delle lezioni in buona parte degli atenei d’Italia, sono moltissimi i ragazzi che il 25 settembre si troveranno distanti da casa. Per loro – come disposto dalla legge – è in arrivo una serie di sconti per usufruire del trasporto pubblico tramite l’acquisto dei relativi biglietti per viaggiare con i treni, gli aerei o i traghetti.

Di seguito tutte le informazioni sulle agevolazioni garantite dalle principali compagnie di viaggio del nostro Paese attive nel settore ferroviario:

Trenitalia : è prevista una riduzione del 70 per cento del prezzo base per i treni di media e lunga percorrenza nazionale (Frecciarossa, Frecciabianca, Frecciargento, Intercity e Intercity notte) e del 60 per cento per quelli regionali , tutti in seconda classe; vige l’obbligo di mostrare la tessera elettorale al momento dell’acquisto sia per l’andata che per il ritorno (per quest’ultima tratta è necessario esibire il timbro rilasciato dagli addetti presenti all’interno del seggio dove si è votato); infine è possibile comperare il biglietto fino al decimo giorno prima e del voto e, successivamente, fino alle ore 24 del decimo giorno successivo alla consultazione.

Elezioni politiche, sconti e agevolazioni per i fuorisede che devono rientrare: le info su treni, traghetti e aerei

In questo paragrafo invece tutto quello che c’è da sapere per chi viaggia in aereo o tramite traghetto: