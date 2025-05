L'Agcm ha avviato un'istruttoria contro sette call center per telemarketing selvaggio. Fra le ipotesi, l'utilizzo dello spoofing e la simulazione di disservizi inesistenti

L’Agcm ha aperto sette istruttorie contro altrettante società di call center per presunte pratiche scorrette di telemarketing.

L’ipotesi è quella di aver ingannato i consumatori al telefono per indurli a sottoscrivere contratti nel settore dell’energia e della telefonia. Sotto accusa, fra le altre cose, il ricorso alla tecnica denominata Cli spoofing.

Agcm indaga su sette call center

L’iniziativa dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è stata sostenuta da un’indagine della Guardia di Finanza.

Da qualche tempo l’Agcm, nota anche come Antitrust, ha deciso di chiudere i conti con il telemarketing selvaggio. La prima stretta in Italia è arrivata con quel Registro delle opposizioni che, però, faceva acqua da tutte le parti. Oggi sono in arrivo un nuovo filtro, più performante, e una serie di istruttorie mirate.

Queste le sette società attenzionata da Agcm, come riporta un comunicato dell’Autorità stessa:

nel settore dell’energia Action Srl, J.Wolf Consulting Srl, Noma Trade Srl e Fire Srl (da non confondere con Fire Spa che opera in tutt’altro ambito);

nel settore delle telecomunicazioni Entiende Srl, Nova Group Srl e My Phone Srl.

In particolare, nel settore dell’energia sarebbe emerso – scrive Agcm – che gli operatori telefonici si presenterebbero spesso come dipendenti dell’attuale fornitore o di Autorità di regolazione e controllo e definirebbero poco convenienti le tariffe applicate. In altri casi presenterebbero problematiche tecniche o difficoltà nello switching in atto che renderebbe necessaria la stipula di un nuovo contratto di fornitura.

Nel settore delle telecomunicazioni, invece, durante le telefonate al fine di indurre il consumatore a cambiare operatore verrebbero prospettati falsi disservizi sulla linea o imminenti rincari di prezzo del servizio da parte dell’operatore dell’utente chiamato. Altre volte i consumatori – aggiunge Agcm – sarebbero indotti ad attivare una nuova offerta (con un altro operatore o anche con quello con cui si è già contrattualizzati), dopo che sono prospettate condizioni contrattuali particolarmente favorevoli che poi si rivelano false.

Alcune realtà avrebbero messo in atto la tecnica dello spoofing, con la quale il numero chiamante viene camuffato per apparire come familiare o istituzionale, aumentando così la probabilità che l’utente risponda e si fidi del contenuto della chiamata.

In molti casi, gli utenti avrebbero sottoscritto contratti convinti di ottenere condizioni economiche particolarmente vantaggiose, che in realtà si sarebbero rivelate false o molto meno favorevoli.

Le ispezioni

Le attività investigative della Guardia di Finanza hanno già portato a ispezioni presso le sedi delle società coinvolte, grazie all’azione coordinata con il Nucleo Speciale Antitrust e i reparti territoriali della GdF di Napoli e Caserta. Un lavoro che il presidente dell’Autorità, Roberto Rustichelli, ha lodato:

“Esprimo vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalle donne e dagli uomini del Nucleo Speciale Antitrust e dei reparti territoriali della GdF delle province di Napoli e Caserta”.

La campagna “Difenditi così”

Per fronteggiare la proliferazione di comportamenti scorretti e tutelare i diritti dei cittadini, l’Antitrust ha rilanciato, in sinergia con Arera, la campagna informativa “Difenditi così”, che punta a sensibilizzare il pubblico sulle modalità lecite di contatto commerciale e a fornire strumenti di autodifesa contro telefonate insistenti o ingannevoli. L’Autorità invita inoltre i consumatori a denunciare i comportamenti scorretti, anche tramite i propri canali digitali.

Nuovo filtro e nuovo regolamento

L’autorità gemella dell’Agcm, ovvero l’Agcom, ha diffuso un nuovo regolamento contro telemarketing e teleselling selvaggi. La principale novità riguarda il sistema a bollini per le offerte con tecnologia 5G.

Nel frattempo è in arrivo un nuovo filtro antispoofing, sviluppato da Agcom, in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.