Lidl assume con colloquio da casa, anche part-time e solo la domenica

Sono 264 le offerte di lavoro di Lidl, per profili da ricoprire in tutta Italia. Per candidarsi, a volte, si può restare tranquillamente a casa: succede nei Virtual Recruiting Day che nei prossimi giorni ci saranno per le sedi di Bergamo, Roma e non solo. Di seguito tutto quello che c’è da sapere prima di candidarsi: profili richiesti, modalità di presentazione del CV e di cosa si parla quando si parla di Virtual Recruiting Day.

Lidl, cosa fa l’azienda

Lidl è specializzata in alimentazione, bevande, articoli per l’igiene e altri prodotti per la casa. È solita vendere prodotti di marchio proprio e spesso esiste una sola marca per tipo di prodotto. Questo permette a Lidl di mantenere il prezzo più basso possibile, che è poi l’obiettivo principale della catena.

Se lo scopo principale è quello di attrarre i consumatori con offerte vantaggiose (alcune delle quali, quelle sui prodotti più cari, durano tre giorni, e riguardano solitamente elettrodomestici, computer o attrezzi), Lidl si permette di risparmiare sui locali, essenziali e non particolarmente attraenti, e su altre voci di bilancio.

I paesi in cui Lidl è maggiormente presente

Lidl nasce in Germania, ed è qui che ha tutt’oggi il maggior numero di filiali. Ben rappresentata anche in Italia, è presente in 26 stati del mondo. Ecco i primi otto per numero di supermercati:

Germania 3200 filiali

Francia 1500

Italia 680

Regno Unito 650

Polonia 610

Spagna 532

Paesi Bassi 400

Belgio 300

Le prossime aperture di supermercati Lidl in Italia e nel mondo

Lidl è un’azienda in espansione. In Italia sono due le sedi che stanno per essere aperte al pubblico o che hanno di recente inaugurato l’attività. Si tratta di:

Milano , in via Masolino da Panicale, 7, la cui apertura è avvenuta il 15 luglio

, in via Masolino da Panicale, 7, la cui apertura è avvenuta il Catania, in Corso Indipendenza, 77-79, la cui apertura è prevista per il prossimo 22 luglio

Di seguito invece una lista dei paesi in cui Lidl sta per sbarcare. Si tratta di:

Canada

Serbia

Estonia

Lettonia

Australia

Marocco

Israele

Quale figure cerca Lidl?

Le figure ricercate per varie sedi a Roma e per il supermercato, di prossima apertura, di Bergamo, sono:

Addetto Vendite (f/m)

Apprendista Addetto Vendite (f/m)

Addetto Vendite 8 ore domenicali (f/m)

Operatore di Filiale (f/m)

Esistono posizioni aperte per ciascuna figura in entrambe le sedi.

Assunzioni Lidl, quali sono i requisiti

Per ciascuno dei profili ricercati, Lidl vuole il diploma di maturità, ma si tratta dell’unico certificato richiesto. Il resto delle skills sono puramente relazionali: ad esempio, la catena chiede ai dipendenti di porre il cliente al centro della propria attività quotidiana di lavoratore. Ai dipendenti è anche domandato un impegno a far sì che il consumatore sia disposto a tornare a far spesa anche il giorno successivo. Vengono poi richieste proattività, possibilità di svolgere più compiti contemporaneamente grazie alla capacità di stabilire un ordine di importanza, curiosità per il settore della grande distribuzione.

Gli apprendisti addetto vendite devono avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e nessuna esperienza pregressa nel settore della della grande distribuzione. Esistono requisiti aggiuntivi anche per chi vuole candidarsi per il ruolo di addetto vendite per 8 ore domenicali. Consistono nell’avere un’età inferiore ai 25 anni ed essere studente o impegnato in un’attività a tempo parziale presso un altro datore di lavoro.

Come avviene il processo di selezione

Non si tratta di una selezione normale. Il colloquio infatti è, come suggerisce il nome, Virtual Recruiting Day, da remoto. Insomma, potrà essere svolto in modalità digitale attraverso una piattaforma di Lidl. I Virtual Recruiting Day ci saranno:

nel giorno 27 luglio 2021 , dalle ore 09:00 alle ore 16.00, per chi intende candidarsi per la nuova sede di Bergamo .

, dalle ore 09:00 alle ore 16.00, per chi intende candidarsi per la nuova sede di . nel giorno 10 agosto 2021, dalle ore 09:00 alle ore 18.00, per chi intende candidarsi per le sedi di Roma.

Per candidarsi è necessario innanzitutto registrarsi alla piattaforma di reclutamento di Lidl, che può essere facilmente raggiunta cliccando su “candidati ora”, subito sotto l’intestazione dell’annuncio, nella pagina relativa: questo è il link al Virtual Recruiting Day di Bergamo, questo invece è il link al Virtual Recruiting Day di Roma.

Una volta che la registrazione è avvenuta si dovrà compilare un form online. Se il profilo risulterà in linea con una delle posizioni aperte si verrà contattati dai reclutatori di Lidl, che illustreranno al candidato i successivi step di selezione.

In cosa consiste ciascuna posizione

Ecco i compiti che dovrà svolgere il lavoratore assunto in ciascuna delle posizioni attualmente aperte:

addetto vendite part-time : svolge attività di cassa, rifornimento merce e offre assistenza ai clienti.

: svolge attività di cassa, rifornimento merce e offre assistenza ai clienti. apprendista addetto vendite part-time : collabora con il team per una gestione efficiente del punto vendita. Rifornisce i prodotti, svolge operazioni di cassa e assiste il cliente.

: collabora con il team per una gestione efficiente del punto vendita. Rifornisce i prodotti, svolge operazioni di cassa e assiste il cliente. addetto vendite per 8 ore domenicali : può continuare a studiare o a lavorare in un’altra azienda durante i giorni feriali.

: può continuare a studiare o a lavorare in un’altra azienda durante i giorni feriali. operatore di filiale part-time: si occupa delle operazioni di pulizia e rifornimento scaffali garantendo un supporto fondamentale alle attività quotidiane all’interno del punto vendita.

Sono tantissime le opportunità di lavorare con Lidl

Non soltanto a Roma e Bergamo, il Virtual Recruiting Day è previsto in data 12 agosto 2021 anche a Salerno. In tutto, Recruiting Day compresi, gli annunci di lavoro di Lidl sono 264 solo in Italia. Da qui è possibile consultarli uno per uno filtrando la ricerca per città.