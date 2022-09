Big dei supermercati cerca personale per nuova sede: dove e come candidarsi

Fonte: 123RF Una cassiera digita il codice di un prodotto.

Esselunga cerca dipendenti in tutta Italia. Lo storico marchio di supermarket italiani, presente su tutto il territorio nazionale tra Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Lazio, dà lavoro a circa 25 mila persone, che operano in oltre 160 negozi. Il gruppo fattura circa 8 miliardi e mezzo di euro all’anno e conta quasi 6 milioni di clienti abituali. Adesso il marchio è pronto a fare il suo debutto in una nuova città.

Si tratta di Siena, dove Esselunga non era ancora arrivata in passato. Il nuovo supermercato di via Massetana Romana avrà una superficie di circa 2.200 metri quadri tra area di vendita, magazzino di stoccaggio della merce e area dedicata ai dipendenti. Sarà dotato anche di un parcheggio sotterraneo con 250 posti e uno all’aperto con 40 posti. Per lo store si cercano una cinquantina di figure.

Come cercare lavoro in Esselunga con Esselunga Job

Esselunga ha aperto un portale per facilitare le modalità di invio del curriculum e le candidature. Per proporsi per un’offerta di lavoro, sostenere le selezioni ed essere assunti, è necessario seguire questi passaggi sul sito Esselunga Job, raggiungibile cliccando qua.

Registrarsi , caricando i propri dati e il proprio curriculum vitae.

, caricando i propri dati e il proprio curriculum vitae. Scegliere la posizione preferita.

preferita. Inviare un video di presentazione , rispondendo a un questionario.

, rispondendo a un questionario. Effettuare un colloquio da remoto con un selezionatore.

con un selezionatore. Presentarsi a un colloquio di persona .

. Ricevere la proposta formale da Esselunga via lettera.

Esselunga apre a Siena: le offerte di lavoro disponibili

Di seguito le offerte di lavoro specifiche per la nuova Esselunga di Siena.

Allievo Responsabile full time con laurea o diploma

Per il nuovo punto vendita toscano si cercano persone con laurea o diploma di scuola superiore per il ruolo di Allievo Responsabile. Si occuperà full time delle seguenti attività nella rete di vendita.

Assistenza e servizio alla clientela.

Gestione logistica del negozio, con rifornimento degli scaffali ed esposizione dei prodotti.

Analisi dei dati di vendita per gestire al meglio gli ordini specifici del reparto e il flusso delle merci.

Organizzazione e gestione del personale di reparto (mansioni, orari, ferie).

Verifica degli standard di sicurezza del reparto.

L’Allievo Responsabile sarà inserito in Esselunga attraverso un programma di formazione con attività in aula, formazione sul campo, affiancamenti, con lo scopo di raggiungere l’autonomia necessaria per ricoprire ruoli di grande responsabilità. Qua è possibile inviare la propria candidatura. La stessa figura è ricercata anche in tutte le altre regioni. Qua è possibile inviare la propria candidatura su scala nazionale.

Esselunga cerca personale in tutta Italia: come candidarsi

Di seguito le offerte di lavoro della catena a livello nazionale.

Addetti vendita (Cassieri) full time e part time con diploma

Esselunga cerca in Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto persone per il ruolo di Addetti alla vendita (Cassieri) sia full time che part time. È richiesto il diploma o una qualifica professionale, anche senza esperienza. La figura si occuperà delle seguenti attività.

Assistenza e servizio alla clientela.

Gestione logistica del negozio, con rifornimento degli scaffali ed esposizione dei prodotti.

Verifica degli standard di sicurezza del reparto.

L’Addetto alla vendita (Cassiere) seguirà un percorso di formazione sul campo, in affiancamento a personale già esperto e attraverso corsi in aula per apprendere le abilità necessarie a ricoprire il ruolo. Qua è possibile inviare la propria candidatura.

Allievo responsabile Bar Atlantic full time con laurea o diploma

Esselunga cerca in Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto persone per il ruolo di Allievo Responsabile Bar Atlantic per contratti full time. Sono richiesti la laurea o il diploma. La figura si occuperà delle seguenti attività.

Assistenza e servizio alla clientela.

Gestione logistica di bar, cucina, caffetteria, prima colazione, pranzo e aperitivo.

Stoccaggio delle merci.

Organizzazione e gestione del personale del reparto (mansioni, orari, ferie).

Verifica degli standard di sicurezza del reparto.

L’Allievo Responsabile Bar Atlantic seguirà un programma di formazione con attività in aula, formazione sul campo, affiancamenti, con lo scopo di raggiungere l’autonomia necessaria per ricoprire ruoli di grande responsabilità. Qua è possibile inviare la propria candidatura.

Barista nei Bar Atlantic full time e part time con diploma

Esselunga cerca in Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto persone per il ruolo di Barista nei Bar Atlantic per contratti full time e part time. Sono richiesti il diploma o una qualifica professionale. La figura si occuperà delle seguenti attività.

Assistenza e servizio alla clientela di bar, cucina, caffetteria, prima colazione, pranzo e aperitivo.

Stoccaggio delle merci.

Osservanza degli standard di sicurezza del reparto.

Il Bar Atlantic metterà a disposizione per il ruolo di Barista un programma di formazione con attività in aula, formazione sul campo, affiancamenti, con lo scopo di raggiungere l’autonomia necessaria per ricoprire ruoli di grande responsabilità. Qua è possibile inviare la propria candidatura.

Farmacista full time e part time con laurea e iscrizione all’Albo

Esselunga cerca in Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto persone per il ruolo di Farmacista per contratti full time e part time. È richiesta la laurea in Farmacia o in Chimica e tecnologie farmaceutiche. La figura si occuperà nella Parafarmacia dei supermercati delle seguenti attività.

Assistenza e consiglio alla clientela.

Corretta esposizione dei prodotti.

Attività di cassa e rilascio scontrino parlante per detrazione fiscale.

Il Farmacista dovrà inoltre essere in possesso della patente di guida ed essere regolarmente iscritto all’albo professionale. Inoltre dovrà essere disponibile per attività di aggiornamento. Qua è possibile inviare la propria candidatura.

Consulente alla vendita EB Beauty Store full time con diploma

Esselunga cerca in Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana persone per il ruolo di Consulente alla vendita EB Beauty store per contratti full time. Sono richiesti il diploma o una qualifica professionale. La figura si occuperà delle seguenti attività.

Assistenza alla clientela durante le fasi di acquisto all’interno dei beauty store.

Allestimento e rifornimento dei prodotti.

Mantenimento dell’ordine della merce esposta e dello spazio di vendita.

Il Consulente alla vendita EB Beauty store seguirà un programma di formazione, ma deve avere già esperienza pregressa all’interno di catene di profumeria e avere conoscenza di prodotti di skin care, make up, profumi e fragranze. Qua è possibile inviare la propria candidatura.