Rispetto allo scorso anno, lo stipendio di Allegri si è ridimensionato rispetto a quello degli altri allenatori in Serie A, ma nessuno si avvicina a quanto prendeva Conte

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ANSA Allegri superato nella classifica degli allenatori più pagati in Serie A

La classifica degli allenatori più pagati in Serie A è radicalmente cambiata tra la stagione 2025/2026 e quella 2026/2027. Gli stipendi, in media, si sono ridotti, soprattutto verso la vetta della graduatoria, dove nessuno si avvicina agli 8 milioni di euro che guadagnava Antonio Conte al Napoli.

Proprio il prossimo allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, che si presenterà oggi nella sua prima conferenza stampa, è stato superato in classifica dai nuovi leader e ha perso una posizione, passando da secondo a terzo.

Quanto prende Massimiliano Allegri al Napoli

Massimiliano Allegri, per andare ad allenare il Napoli, ha accettato infatti di tagliarsi lo stipendio. Secondo le stime si tratta di una riduzione di circa il 10%, che ha portato il suo compenso dai 5 milioni di euro netti a stagione che percepiva al Milan a 4,5 milioni di euro. Un ridimensionamento del suo compenso, ma anche in generale di quello per la posizione di allenatore del Napoli, che lo scorso anno era occupata da Antonio Conte.

C’è infatti una differenza significativa tra lo stipendio dell’allenatore campione d’Italia con Juventus, Inter e con lo stesso Napoli. Conte era pagato 8 milioni di euro a stagione, quasi il doppio rispetto al compenso che prenderà Allegri per i prossimi tre anni. Il record di Conte non è insidiato però nemmeno dagli allenatori più pagati della prossima stagione, gli unici due che superano Allegri.

Gli allenatori più pagati della Serie A

Sono infatti Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, e Giampiero Gasperini, allenatore della Roma, i due più pagati della Serie A. Superano Allegri proprio di quel 10% che l’allenatore del Napoli ha deciso di tagliarsi rispetto al suo stipendio dello scorso anno. Raggiungono quindi i 5 milioni di euro netti a stagione. La classifica recita:

Giampiero Gasperini (Roma), 5 milioni di euro netti a stagione; Luciano Spalletti (Juventus), 5 milioni di euro netti a stagione; Massimiliano Allegri (Napoli), 4,5 milioni di euro netti a stagione; Ruben Amorim (Milan), 3,5 milioni di euro netti a stagione; Maurizio Sarri (Atalanta), 3,5 milioni di euro netti a stagione; Christian Chivu (Inter), 3 milioni di euro netti a stagione; Domenico Tedesco (Bologna), 2,5 milioni di euro netti a stagione; Ivan Juric (Monza), 2 milioni di euro netti a stagione; Gennaro Gattuso (Lazio), 1,5 milioni di euro netti a stagione; Fabio Grosso (Fiorentina), 1,2 milioni di euro netti a stagione

Molti allenatori sotto il milione di euro all’anno

La metà degli allenatori della Serie A prende però un milione di euro o meno a stagione di stipendio netto. In buona parte dei casi si tratta di squadre che puntano a non retrocedere o al massimo a un campionato tranquillo.

C’è però un’eccezione evidente, quella di Cesc Fabregas. Nonostante la qualificazione in Champions League raggiunta e le disponibilità economiche del suo Como, l’allenatore spagnolo prende infatti 1 milione di euro a stagione, come quelli di Cagliari e Genoa. La classifica completa recita: