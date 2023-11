Tanti milioni in palio per la qualificazione a Euro 2024: ecco quanto vale la competizione continentale dal punto di vista economico, Spalletti è avvertito

L’Italia del pallone è col fiato sospeso, in attesa di sapere se la Nazionale azzurra volerà ai prossimi Europei o se, clamorosamente, rimarrà esclusa. Dopo il pirotecnico 5-2 dell’Olimpico contro la Macedonia, gli uomini del commissario tecnico Luciano Spalletti, arrivato a sostituire Roberto Mancini che ha firmato come ct dell’Arabia Saudita, guardano alla qualificazione con più ottimismo, ma i fantasmi del passato sono sempre presenti.

Riusciranno gli Azzurri a staccare il pass per Euro 2024 e a difendere il titolo in Germania? Se lo chiedono tutti, ma solo il campo potrà dare risposta. E si spera possa essere positiva, perché le mancate qualificazioni agli ultimi due Mondiali (Russia 2018 e Qatar 2022), l’esclusione nella rassegna continentale avrebbe dell’incredibile e potrebbe segnare la “fine” del calcio italiano. Perché Euro 2024, oltre che per la gloria, è importante a livello economico.

Italia a Euro 2024, cosa manca

L’Italia di Mancini prima e Spalletti poi si è complicata la vita, non si può negare, e arrivare agli ultimi 90′ del gruppo C per sperare nella qualificazione ai prossimi Europei non era mai capitato nel passato recente. Inghilterra, Ucraina e Macedonia (già giustiziere azzurro per i mancanti mondiali in Qatar) sono state avversarie complicate per gli Azzurri che ora sperano nell’ultima gara per staccare il pass.

Sarà a Leverkusen contro l’Ucraina, nazionale che si trova a pari punti (13) con gli uomini di Spalletti in classifica, ma con il vantaggio dello scontro diretto in favore degli Azzurri. Cosa manca per far festa? Calcoli alla mano potrebbe rimanere tutto così, perché l’Italia può contare su due risultati su tre per qualificarsi. In caso di vittoria, ovviamente, l’Ucraina sarebbe beffata e la Nazionale azzurra conquisterebbe la qualificazione da seconda del girone. Ma anche in caso di pareggio, perché lo scontro diretto citato è una freccia in più all’arco spallettiano.

In un solo caso, ed è da evitare, ai prossimi Europei in Germania andrebbe l’Ucraina, ovvero con i gialloblù vincenti nello scontro di Leverkusen. A quel punto per gli Azzurri non sarebbe tutto perduto, perché ci sarebbero ancora gli spareggi da giocare. Ma di recente, Mondiali insegnano, non hanno portato bene.

Quanto vale Euro 2024

E farebbe bene a togliersi subito ogni dubbio la Nazionale di Spalletti, che sa bene quanto valgono i prossimi Europei. Oltre la gloria sportiva, infatti, c’è quella economica.

La qualificazione, infatti, porta alle casse della Figc 9,25 milioni di euro, cifre da record. Poi, in base al cammino fatto a Euro 2024, c’è la possibilità di aumentare ancor di più il bottino. Come ogni competizione, infatti, a vittorie, pareggi e successivi passaggi del turno equivalgono diversi premi come segue:

1.5 milioni per una vittoria nel girone;

750.000 per un pareggio nel girone;

2 milioni per la qualificazione agli ottavi di finale;

3.25 milioni per la qualificazione ai quarti di finale;

5 per la qualificazione alle semifinali;

7 milioni per la seconda classificata;

10 milioni per la vincitrice

Il percorso netto, quindi, potrebbe valere circa 34 milioni (imbattuti nel girone di Euro 2024 più successive qualificazioni e trionfo in finale). Un premio che viene fuori da un montepremi ancor più ricco, ben 371 milioni, che per l’edizione 2024 degli Europei ha avuto un aumento del 28% rispetto alla recente edizione del 2020, conclusasi col trionfo azzurro nella notte di Wembley contro l’Inghilterra.