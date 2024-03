Storica decisione della federazione di calcio tedesca: addio ad Adidas come sponsor tecnico, la scelta ricade su Nike

La federazione di calcio tedesca, la Deutscher Fußball-Bund (DFB), ha annunciato che abbandonerà dopo oltre 70 anni il proprio sponsor tecnico Adidas in favore di Nike. Una decisione storica dato che Adidas ha sede proprio in Germania, a Herzogenaurach, e rappresenta un pezzo significativo dell’industria dello sport tedesca.

La scelta sarebbe guidata da motivazioni economiche molto rilevanti. Secondo le indiscrezioni dei giornali tedeschi, l’accordo tra federazione e Nike raggiungerebbe gli 800 milioni di euro. Critiche dal mondo del calcio e della politica per la decisione.

Addio ad Adidas: la Germania passa a Nike

L’annuncio della federazione tedesca è arrivato giovedì 21 marzo 2024. Adidas non sarà più lo sponsor tecnico delle nazionali di calcio che rappresentano la Germania a livello internazionale. Una scelta epocale, dato che l’azienda con sede a Herzogenaurach ha fornito maglie, scarpini e tutto l’equipaggiamento sportivo alla DFB per 70 anni.

Il nuovo accordo fino al 2034 è stato firmato con l’americana Nike, grande rivale di Adidas nel mondo dello sport e in particolare nelle divise calcistiche. La DFB ha dichiarato che l’offerta dell’azienda statunitense era troppo superiore per essere ignorata. Non ci sono cifre ufficiali sul nuovo accordo, ma diverse indiscrezioni parlano di 800 milioni in tutto, quindi 100 milioni all’anno. Adidas al momento ne paga 50.

“DFB deve prendere decisioni facendo valutazioni economiche. Siamo responsabili di oltre 24.000 squadre di calcio, 2,2 milioni di giocatori attivi, numerosi volontari e quasi 55.000 arbitri” ha chiarito la federazione, giustificando la scelta di abbandonare lo storico marchio tedesco. Adidas fornirà comunque le maglie della Nazionale maschile della Germania ai prossimi Campionati Europei del 2024, tra cui anche una divisa da trasferta di colore rosa, molto criticata.

Critiche dallo sport e dalla politica

Molte le critiche alla scelta della federazione di calcio tedesca di lasciare Adidas in favore di Nike. Stando a quanto riportano fonti di stampa, la stessa azienda sarebbe venuta a sapere della decisione soltanto giovedì 21, il giorno dell’annuncio ufficiale. Solamente una settimana fa la società mostrava al mondo le maglie tedesche per l’Europeo 2024, che la Germania giocherà in casa.

Molta delusione dal mondo del calcio, con diversi organi di stampa e tifosi che hanno espresso il loro disappunto per la notizia che la nazionale tedesca non vestirà più maglie prodotte dalla più grande azienda tedesca di abbigliamento sportivo. Il legame tra Germania e Adidas è molto stretto. L’azienda ha prodotto divise rimaste impresse nell’immaginario dei tifosi, come quelle dei mondiali vinti, tra cui Italia ’90.

Anche il Governo, per parola del ministro dell’Economia Robert Habeck, è intervenuto sulla questione. L’esponente del partito dei Verdi si è detto deluso dalla scelta della DFB: “Non riesco a immaginare la maglia tedesca senza le tre strisce. Per me Adidas e nero-rosso-oro sono sempre stati insieme. Un pezzo dell’identità tedesca. Mi sarebbe piaciuto un po’ più di patriottismo locale” ha detto.

Il nuovo contratto con Nike inizierà nel 2027, quindi dopo i Mondiali del 2026 che si svolgeranno in Canada, Usa e Messico. Oltre agli Europei che saranno disputati proprio in Germania proprio questa estate quindi, Adidas firmerà le divise di un altro grande torneo della Nazionale di calcio maschile prima di abbandonare al federazione tedesca per otto anni.