Adidas ritira la maglia 44 della Nazionale tedesca: ricorda le SS naziste

Adidas blocca la vendita online della maglia della Nazionale tedesca di calcio personalizzabile con il numero 44. Lo stile scelto per la stampa, ha fatto notare qualcuno, ricorda quello delle SS, le famigerate Schutzstaffel naziste, o “squadre di protezione”, al sevizio del Partito nazionalsocialista tedesco.

Adidas blocca la vendita della maglia 44

È stato un portavoce di Adidas, Oliver Brüggen, a spiegare la situazione al giornale tedesco Bild. Brüggen, ha assicurato che la somiglianza tra il numero 44 e la sigla delle SS è puramente casuale.

Il portavoce ha aggiunto che lo stile del font è stato progettato dalla Dfb, la Federcalcio tedesca, in tandem con il partner 11teamsports. Su X la Dfb ha twittato che i disegni incriminati erano stati valutati e approvati anche dalla Uefa e che “nessuna delle parti coinvolte aveva notato alcuna vicinanza con simboli nazisti”. Attualmente chi acceda sul sito di Adidas e provi ad acquistare una maglia con la stampa 44 verrà informato che la vendita è temporaneamente sospesa perché il capo “non soddisfa le linee guida sulla personalizzazione” dell’azienda. L’utente verrà dunque invitato a valutare un altro articolo.

Nella foto, Jonathan Tah in campo con la maglia numero 4 per l’amichevole di calcio fra Germania e Francia del 23 marzo 2024. Nel tondo, la maglia con il numero 44 oggetto delle polemiche.

Presto un nuovo design per il font

Adidas ha comunque assicurato che lo stop alla vendita dell’articolo è provvisorio: presto si “svilupperà un design alternativo per il numero 4 assieme a 11teamsports”.

A sollevare il problema per primo è stato Michael König, uno storico tedesco, che su X ha pubblicato le immagini della maglia accompagnandole con una considerazione: “Storicamente è molto discutibile consentire tali maglie per il Campionato Europeo di casa”. Il tweet di König è stato visualizzato 7,4 milioni di volte e ha dato il via a un vespaio di polemiche. Polemiche che hanno infine persuaso Adidas a fare il passo indietro.

Adidas, quinto brand al mondo nel settore fashion, fornisce le divise alla Nazionale di calcio tedesca dagli anni Cinquanta. La maglia con il nuovo design è stata presentata durante le amichevoli di marzo contro la Francia e con i Paesi Bassi. La partnership è però avviata alla chiusura dal momento che a partire dal 2027 lo sponsor tecnico delle nazionali di calcio tedesche non sarà più Adidas, azienda di casa, ma l’americana Nike.

Cosa furono le SS naziste

Nel periodo della Seconda guerra mondiale le SS parteciparono attivamente alla persecuzione degli ebrei, ai rastrellamenti degli oppositori politici e delle minoranze e agli stermini nei campi di concentramento.

Le SS furono un gruppo paramilitare sorto in seno al partito nazista tedesco. Le SS erano suddivise in varie diramazioni. I due principali gruppi erano le Allgemeine-SS (“SS generali”) e le Waffen-SS (“SS combattenti”). Le prime si adoperavano per l’attuazione della politica razziale della Germania nazista e per la repressione politica. Le seconde erano unità di combattimento incorporate nell’esercito nazista. Vi erano poi altre diramazioni minori, come le SS-Totenkopfverbände che gestivano i campi di sterminio, la Gestapo con il ruolo di polizia segreta e di controspionaggio e la Sicherheitsdienst, servizio di intelligence volto a scovare gli avversari del regime.