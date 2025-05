Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

A giugno avremo la data d'inizio lavori del nuovo stadio della Casertana, finalmente realtà

Non è stata una stagione esaltante per la Casertana, che ha però evitato il peggio. Salvezza diretta per il club campano, che guarda al prossimo futuro e a un progetto che riparte dal nuovo stadio. Lavori necessari per una programmazione non più rinviabile.

Nuovo stadio della Casertana

Si parla con una certa insistenza dello stadio della Casertana da fine 2024. Mesi di lavori in ambito burocratico, che stanno per dare i frutti sperati. Ad aprile scorso è stato compiuto un passo importante: l’accordo raggiunto con uno dei principali Consorzi nazionali, Conpat, con cessione della quota di maggioranza della Società di Progetto concessionaria della realizzazione dell’impianto.

Un sospiro di sollievo in realtà per il territorio tutto, considerano l’impatto che avrà un impianto moderno, per tutela dei tifosi, crescita del club e posti di lavoro generati. Ecco le parole del presidente Giuseppe D’Agostino:

“Manca l’affluenza. Il problema è che la Casertana interessa a pochi. Dati certi, che non riguardano soltanto la mia gestione. Va avanti da 50 anni. Occorre fare qualcosa di straordinario e lo stadio lo sarebbe. Occorre un nuovo impianto per cambiare la storia. Puoi programmare quanto vuoi ma servono i soldi. Ditemi un solo imprenditore di Caserta che viene a investire. Ad oggi nessuno mi ha chiamato. In 8-9 anni avrò speso più di 30 milioni di euro. Tutti vogliono fare lo stadio ma solo noi ci siamo riusciti. Questa è storia”.

Il calendario dello stadio

D’Agostino ha fornito una data specifica. Alla stampa ha spiegato come il prossimo 12 giugno ci sarà la presentazione del Consorzio che ha acquistato le quote dello stadio. Allora sarà garantita una data di inizio lavori e, dunque, di consegna dell’impianto.

Per quasi la totalità della prossima stagione si potrà proseguire con l’organizzare le partite casalinghe a Caserta. Alcuni match, però, dovranno necessariamente essere disputati altrove.

Burocrazia risolta: ultime autorizzazioni

Sono anni ormai che la costruzione del nuovo stadio viene rinviata. I motivi sono stati svariati ma, finalmente, data d’apertura del cantiere e cronoprogramma saranno annunciati in meno di un mese.

L’ingresso in società di Conpat, al posto di Ciuffarella, ha dato un’accelerata enorme al progetto. In termini burocratici, è stato ottenuto il via libera alle demolizioni. Il Comune ha poi concesso ufficialmente il nulla osta per la cessione delle quote di maggioranza della Caserta Stadium (società concessionaria del progetto di ricostruzione del Pinto).

Le fasi cruciali sono state superare e maggio ha visto gli addetti al lavoro per ottenere l’approvazione dei calcoli strutturali e il nulla osta della Provincia per la nuova strada di collegamento con via Laviano.

Il progetto

Il progetto del nuovo Pinto è stato firmato da Aurora Immobiliare. Ecco nel dettaglio cosa prevede il nuovo stadio della Casertana: