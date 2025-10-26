Le rose di Serie A nel 2025 guidate da Inter, Juventus e Napoli. La classifica dei club italiani più preziosi e il confronto con le big d’Europa

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

IPA È l'Inter la squadra in serie A con il valore della rosa più alto

Il nuovo aggiornamento dei valori di mercato delle rose mondiali di Transfermarkt fotografa con chiarezza i rapporti di forza nel calcio europeo. La Premier League continua a dominare la scena con 19 squadre su 20 presenti nella Top 25 globale. L’unica assente è il Burnley, sostituito da club di altri campionati come Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. In vetta alla classifica mondiale si conferma il Real Madrid, con un valore di mercato complessivo di 1,40 miliardi di euro. A trainare i Blancos sono stelle di livello mondiale come Vinícius Jr., Mbappé e Bellingham, tre tra i giocatori più costosi al mondo. Subito dietro, con 1,31 miliardi di euro, c’è l’Arsenal, seguito dal Manchester City con 1,21 miliardi, in lieve calo ma sempre sul podio. Ai piedi del podio si collocano Liverpool (1,14 miliardi) e Paris Saint-Germain (1,15 miliardi), seguiti da Chelsea (1,14 miliardi) e Barcellona (1,11 miliardi).

Le squadre italiane più preziose del 2025

Nella classifica globale delle rose più preziose, l’Italia è rappresentata da quattro club: Inter, Juventus, Napoli e Milan, cui si aggiunge l’Atalanta appena fuori dalla Top20. Il distacco dai club di Premier resta ampio, ma le italiane mantengono un livello competitivo sul piano del valore sportivo e patrimoniale.

L’Inter è la squadra italiana con il valore di mercato più alto, pari a 693,8 milioni di euro, che la colloca al 12° posto nel mondo. Segue la Juventus con 602,7 milioni di euro (15ª posizione globale), in crescita grazie al contributo di giovani in ascesa come Kenan Yildiz. Al 18° posto si trova il Napoli con 503,1 milioni, mentre il Milan (471,5 milioni) e l’Atalanta (459,1 milioni) completano la presenza della Serie A tra le prime venti formazioni più costose.

Il dato evidenzia una Serie A in salute ma lontana dai livelli della Premier League, dove anche club di metà classifica superano spesso i 700 milioni di valore di rosa. La differenza principale resta legata ai ricavi commerciali e ai diritti televisivi, che in Inghilterra garantiscono alle società una capacità di investimento nettamente superiore.

Le rose più preziose in Serie A

A seguire ci sono Roma (406 milioni) e Fiorentina (285 milioni), due società che consolidano la loro presenza europea e contribuiscono alla crescita complessiva del movimento italiano. Sorprende la posizione del Como, che con 285 milioni di euro supera club storici come Bologna (272 milioni) e Lazio (266 milioni), segno della forza finanziaria raggiunta dopo gli investimenti delle ultime stagioni.

Nella parte centrale della graduatoria si trovano Torino e Parma (152 milioni ciascuno), Udinese (152 milioni), Sassuolo (148 milioni) e Genoa (141 milioni). Le ultime posizioni sono occupate da Cagliari (102 milioni), Pisa (95 milioni), Hellas Verona (91 milioni) e Cremonese (77 milioni). Chiudono la classifica Lecce (75 milioni), Monza (52 milioni) e Venezia (49 milioni), le uniche due squadre di Serie B presenti nel ranking.

Il quadro conferma come la Serie A stia mantenendo un buon livello competitivo ma nettamente distante dai colossi della Premier e della Liga. Per ridurre il divario economico serviranno nuovi investimenti, una maggiore valorizzazione dei giovani e una presenza più stabile nei vertici delle competizioni europee.