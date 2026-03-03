Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Le squadre con le maglie più vendute nel 2025. Domina il Barcellona

La UEFA ha pubblicato il suo ultimo rapporto finanziario dedicato ai ricavi dei principali club europei. Il documento analizza in particolare gli incassi derivanti dagli accordi con i fornitori tecnici e dalle attività di merchandising, confermando che le società di vertice continuano ad aumentare le entrate in questo comparto. Secondo il report, 21 dei primi 25 club europei hanno registrato nel 2025 ricavi superiori rispetto al 2024 per quanto riguarda le sponsorizzazioni tecniche e la vendita di prodotti ufficiali. Per 19 di queste società si tratta del livello più alto mai raggiunto in questa categoria. Nel complesso, i ricavi da merchandising sono cresciuti del 20%, mentre quelli legati agli accordi con i produttori di kit hanno segnato un aumento del 13%. Sommando le due voci, il totale è oggi superiore dell’82% rispetto al 2019, a dimostrazione della ripresa del mercato dopo la fase pandemica.

La classifica delle squadre con le maglie più vendute: Barcellona davanti a tutti

Nel 2025 il club che ha incassato di più da kit e merchandising è stato il Barcellona, con 277 milioni di euro. Il risultato è legato anche al primo anno del nuovo accordo pluriennale con Nike, della durata di 14 anni. Alle spalle dei catalani si posiziona il Real Madrid con 231 milioni di euro, seguito dal Bayern Monaco con 189 milioni. La Premier League è fortemente rappresentata nella top 10. Il Manchester United occupa la quarta posizione con 172 milioni di euro, l’Arsenal è quinto con 151 milioni, il Liverpool sesto con 148 milioni e il Tottenham settimo con 102 milioni.

Tra le prime dieci figurano anche il Galatasaray con 99 milioni, il Chelsea con 95 milioni e il Paris Saint-Germain con 88 milioni. Un caso particolarmente rilevante è quello del Newcastle United, che secondo il report ha più che triplicato i ricavi grazie al nuovo accordo con Adidas.

Serie A lontana dalla vetta

Le squadre italiane risultano distanti dalle prime posizioni. Il Milan è tredicesimo con 68 milioni di euro, la Juventus quindicesima con 56 milioni e l’Inter sedicesima con 55 milioni. La Roma si colloca più indietro, al ventiquattresimo posto con 25 milioni di euro. La classifica mostra quindi un divario significativo tra i principali club italiani e le società di vertice di Spagna, Germania e Inghilterra.

Il report UEFA evidenzia anche la distribuzione dei fornitori tecnici nelle principali divisioni europee. Adidas e Macron risultano tra i marchi più presenti, realizzando le divise per circa il 16% delle squadre nei campionati di vertice. Barcellona e Real Madrid guidano anche la graduatoria dei ricavi commerciali complessivi, confermando la loro posizione di riferimento nel panorama calcistico internazionale.

L’insieme dei dati mostra come il merchandising sia diventato una componente strutturale dei bilanci dei club. Le entrate derivanti dalla vendita di maglie e prodotti ufficiali, insieme agli accordi con i produttori di kit, rappresentano una quota sempre più rilevante delle strategie economiche delle società calcistiche. Pur con un ritmo di crescita più contenuto rispetto agli anni di forte rimbalzo post-pandemico, il settore continua a espandersi, sostenuto dalla dimensione globale dei brand calcistici e dall’incremento delle piattaforme di vendita online.