Berlusconi arriva a Villa Zeffirelli: le foto della sua lussuosa casa a Roma

Silvio Berlusconi è tornato a Roma per il secondo giro di consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi. Per la prima volta il Cav entrerà nella sua nuova residenza capitolina, dopo l'addio a Palazzo Grazioli, diventato per anni lo scenario della politica italiana. Da via del Plebiscito, che collega Piazza Venezia a Largo Argentina, il fondatore di Forza Italia si è trasferito sull'Appia Antica. La sua nuova casa è stata di proprietà del regista Franco Zeffirelli.