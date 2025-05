Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Fonte: ANSA Il montepremi del torneo di Roma dove torna a giocare Jannik Sinner dopo la squalifica

Gli Internazionali di Roma 2025 rappresentano uno degli eventi sportivi più attesi della stagione tennistica. Il torneo, in programma al Foro Italico, si svolge come di consueto sulla terra battuta ed è considerato uno dei principali appuntamenti del circuito ATP e WTA.

L’edizione 2025 attirerà particolare attenzione anche per la partecipazione di Jannik Sinner, numero uno al mondo e che torna in campo per la prima volta dopo una squalifica. Il tennista altoatesino ha scontato i tre mesi di inibizione dai campi, frutto di un accordo con la Wada, per chiudere il caso Clostebol. C’è grande attesa per capire il suo stato di forma e se riuscirà subito a tornare alla vittoria anche perché l’ultima volta di un atleta italiano in singolare agli Internazionali risale al 1985, con Raffaella Reggi nel femminile, e al 1976 con Adriano Panatta nel maschile.

Quando gioca Sinner agli Internazionali d’Italia

Non si conosce ancora il giorno giusto del debutto di Jannik Sinner a Roma. Il tennista è già al secondo turno e dovrà attendere tra venerdì 9 e sabato 10 maggio per scendere in campo. Sinner affronterà il vincente della sfida Navone-Cinà. Solo mercoledì 7 si capirà da quale lato del tabellone si inizierà e quindi anche il giorno in cui il tennista numero uno al mondo farà il suo debutto agli Internazionali di Roma 2025 dopo lo stop di tre mesi. Resta un sorteggio fortunato per Sinner che si trova nella parte alta del tabellone.

Il torneo di Roma è fondamentale per Jannik Sinner perché nonostante i tre mesi di inibizione è ancora al numero uno della classifica ATP e ovviamente la speranza di tutti è che riesca a conquistare la vittoria finale e i 1000 punti previsti per il vincitore. Da non dimenticare anche Lorenzo Musetti, testa di serie numero 8 e reduce da ottimi risultati nei tornei precedenti. Per il tennista italiano il rischio di poter incontrare Zverev, Alcaraz o Draper, quest’ultimo affrontato qualche giorno fa a Madrid.

Il montepremi ATP degli Internazionali di Roma 2025

Tra gli aspetti che suscitano maggiore interesse c’è quello legato al montepremi. Ovviamente come in ogni torneo di tennis le cifre variano a seconda della fase raggiunta. Il prize money complessivo dell’evento è pari a € 8.055.383. Questa la divisione turno per turno:

vincitore 985.030 euro;

finalista 523.870 euro;

semifinalisti 291.040 euro;

quarti di finale 165.670 euro;

ottavi di finale 90.445 euro;

terzo turno 52.925 euro;

secondo turno 30.895 euro;

primo turno 20.820 euro.

Per quanto riguarda il doppio maschile, le cifre distribuite sono:

vincitori 400.560 euro;

finalisti 212.060 euro;

semifinalisti 113.880 euro;

quarti di finale 56.950 euro;

ottavi di finale 30.540 euro;

primo turno 16.690 euro

Montepremi WTA degli Internazionali di Roma 2025

Rispetto allo scorso anno il montepremi del torneo femminile degli Internazionali di Roma è stato ritoccato per avvicinarsi al prize money del torneo maschile. La campionessa riceverà oltre 100 mila euro in più rispetto al torneo dello scorso anno. Queste le cifre: