Con il rallentamento dei prezzi i rinnovi dei contratti collettivi e le buste paga seguiranno un'inflazione stabile intorno al 2% fino al 2029

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

Editor esperta di economia e attualità

123RF Previsioni Istat su aumento inflazione e stipendi.

L’andamento dell’inflazione continua a rappresentare uno dei principali fattori che incidono sul potere d’acquisto delle famiglie italiane e sulle dinamiche salariali. Dopo i forti rincari, scatenati dalla crisi energetica e dalle tensioni internazionali, le nuove previsioni diffuse dall’Istat consentono di comprendere quale potrebbe essere l’evoluzione del costo della vita nei prossimi anni e quali effetti potrebbero prodursi sugli stipendi e sul potere d’acquisto dei lavoratori.

Come si calcola il potere d’acquisto degli stipendi

Per capire come cambieranno le buste paga, è necessario fare riferimento a un indicatore specifico utilizzato nelle trattative tra sindacati e imprese: l’Ipca (indice dei prezzi al consumo armonizzato) al netto dei beni energetici importati. Si tratta di una misura dell’inflazione calcolata secondo criteri europei, dalla quale vengono però escluse le voci più instabili, come il petrolio o il gas acquistati dall’estero.

Questo sistema, introdotto con l’accordo quadro del 22 gennaio 2009, serve a calcolare gli aumenti salariali sulla base dell’inflazione prevista, per poi verificare in un secondo momento se i valori reali hanno ricalcato le stime. Escludere l’energia importata evita che sbalzi improvvisi e temporanei delle materie prime sui mercati internazionali si riflettano in modo automatico e distorto sugli stipendi.

Le previsioni Istat per il periodo 2026-2029

Secondo le nuove elaborazioni dell’Istat, l’Ipca al netto dei beni energetici importati dovrebbe seguire il seguente andamento:

+2,4% nel 2026;

+2,6% nel 2027;

+2,1% nel 2028;

+2,0% nel 2029.

Lo scenario prospetta quindi un’inflazione moderata ma ancora presente, stabilmente intorno al 2%, livello considerato fisiologico in molte economie avanzate.

Quali effetti sugli stipendi

Le previsioni sono state elaborate utilizzando le informazioni disponibili al 10 giugno 2026, tengono conto dei più recenti scenari macroeconomici dell’Istat relativi all’economia italiana e, se dovessero essere confermate, i futuri aumenti degli stipendi nei contratti di lavoro verranno calcolati sulla base di un’inflazione compresa tra il 2% e il 2,6%.

Ciò significa che gli incrementi delle retribuzioni potrebbero risultare più contenuti rispetto a quelli osservati negli ultimi tempi, quando l’impennata dell’inflazione ha imposto adeguamenti più consistenti.

Naturalmente ogni contratto collettivo segue regole specifiche e la contrattazione tra sindacati e associazioni datoriali può prevedere aumenti superiori o ulteriori elementi retributivi.

Come potrebbe cambiare il potere d’acquisto delle famiglie

Se i salari cresceranno in misura almeno pari all’inflazione prevista, il reddito reale delle famiglie potrà rimanere sostanzialmente stabile. Al contrario, aumenti inferiori all’Ipca determinerebbero una perdita di capacità di spesa, mentre incrementi superiori consentirebbero un recupero del potere d’acquisto eroso negli anni del caro-vita.

Anche se lo scenario delineato dall’Istat suggerisce una fase meno turbolenta rispetto al biennio caratterizzato dalla forte crescita dei prezzi energetici – con un’inflazione che dovrebbe tornare su livelli più gestibili sia per le famiglie sia per le imprese – per i lavoratori il vero tema non riguarda soltanto l’aumento nominale dello stipendio, ma la sua capacità di mantenere invariato il potere d’acquisto.

Prospettive per il mercato del lavoro

Le previsioni Istat indicano dunque un quadro di graduale normalizzazione dell’inflazione italiana nel quadriennio 2026-2029 e – per lavoratori, imprese e parti sociali – questo significa poter programmare con maggiore certezza rinnovi contrattuali, investimenti e politiche salariali.

L’obiettivo rimane quello di trovare un equilibrio tra tutela del potere d’acquisto dei dipendenti e sostenibilità economica per le aziende, in un contesto in cui il costo della vita dovrebbe continuare a crescere ma con ritmi decisamente più contenuti rispetto agli anni della crisi energetica. La sfida dei prossimi anni sarà quindi verificare se gli aumenti degli stipendi riusciranno a seguire l’andamento dell’inflazione prevista, consentendo un reale recupero del reddito disponibile e una maggiore stabilità dei bilanci domestici.