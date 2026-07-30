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123RF Quando scatta la promozione in caso di mansioni superiori? La sentenza che fa luce sui diritti dei dipendenti a un miglior inquadramento e stipendio

Svolgere per un certo periodo le mansioni di un collega inquadrato in un livello superiore non significa ottenere — in automatico — una promozione definitiva. Perché ciò accada devono ricorrere precisi presupposti previsti dalla legge e, spesso, anche dalla contrattazione collettiva.

Lo spiega la Cassazione con la sentenza 23718/2026, indicando quali prove spettano al lavoratore quando sostiene di essere stato impropriamente impiegato in mansioni superiori, per esigenze organizzative aziendali.

La decisione è utile in generale perché fa luce su uno dei temi più delicati del diritto del lavoro: il rapporto tra assegnazione temporanea a mansioni superiori, promozione automatica e ripartizione dell’onere della prova.

Il caso concreto in breve

Per alcuni anni, un ufficiale del settore marittimo aveva svolto in più occasioni — e per più settimane — le funzioni di direttore di macchina, cioè una posizione corrispondente a un livello di inquadramento superiore rispetto a quello formalmente posseduto.

Secondo il lavoratore, tuttavia, sommando le diverse assegnazioni nel corso del tempo si superava il limite dei tre mesi previsto dal Ccnl settore marittimo. Questa soglia era molto importante perché il contratto collettivo stabiliva che, una volta oltrepassata, l’assegnazione alle mansioni superiori diventasse definitiva, con conseguente diritto all’inquadramento nel livello superiore, salvo il caso in cui l’incarico fosse stato conferito esclusivamente per sostituire un collega assente con diritto alla conservazione del posto.

Proprio per questo il lavoratore sosteneva di avere maturato il diritto all’inquadramento come Quadro A e alle relative differenze retributive.

In primo grado la sua domanda era stata accolta, mentre di segno opposto è stata la pronuncia in corte d’appello. È seguito il ricorso in Cassazione da parte del lavoratore.

Cosa prevede la legge sull’inquadramento del dipendente

Per quanto applicabile ai fatti di causa l’art. 2103 Codice Civile indica, in sintesi, che:

il lavoratore assegnato a mansioni superiori ha diritto, fin da subito, al trattamento economico corrispondente alle attività effettivamente svolte;

l’assegnazione diventa stabile, con inquadramento definitivo, soltanto dopo il periodo previsto dai contratti collettivi oppure, in mancanza di una specifica disciplina contrattuale, dopo sei mesi continuativi.

Esiste però un’importante eccezione. La promozione automatica non opera quando il lavoratore viene destinato temporaneamente a sostituire un collega assente che conserva il diritto al proprio posto di lavoro, come avviene, ad esempio, durante ferie, malattia, maternità o altre assenze tutelate.

Che cosa deve provare il lavoratore e il ruolo del Ccnl

Qui trovava applicazione il Ccnl del settore marittimo del 2003, secondo cui — come sopra accennato — l’assegnazione a mansioni superiori diventa definitiva dopo tre mesi, salvo che sia disposta per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

Il contratto collettivo prevede inoltre la possibilità di sommare periodi inferiori ai tre mesi. Ma solo quando il lavoratore dimostri che il datore aveva pianificato fin dall’inizio una successione di incarichi brevi con l’obiettivo di evitare il maturare del diritto alla promozione e l’inquadramento definitivo, nell’ambito di una stabile carenza di organico.

Proprio la possibilità di cumulare le diverse assegnazioni era il punto centrale della controversia. Il lavoratore sosteneva infatti che, considerate complessivamente, esse avessero superato il limite trimestrale previsto dal Ccnl.

La Cassazione ha però chiarito che il cumulo non opera automaticamente. Non basta provare di aver svolto mansioni superiori. È necessario provare che la frammentazione degli incarichi rappresentasse una scelta organizzativa elusiva del datore e non fosse invece giustificata da effettive esigenze di sostituzione temporanea. In alternativa va provato che la sostituzione non riguardava un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

Senza queste prove, la domanda deve essere respinta. In una diversa vicenda, per il risarcimento, è stato invece chiarito che serve lo spostamento stabile a mansioni inferiori.

Quando ricorre l’abuso nell’utilizzo delle mansioni superiori

Una condotta fraudolenta può essere ravvisata soltanto quando il datore suddivide intenzionalmente gli incarichi in periodi inferiori alla soglia prevista dal contratto collettivo con l’obiettivo di evitare il consolidarsi del diritto all’inquadramento superiore e, quindi, al maggior salario.

Attenzione però, perché anche in questa ipotesi il presupposto fondamentale resta l’assenza di una reale funzione sostitutiva. Se infatti le assegnazioni sono effettivamente giustificate dalla necessità di sostituire personale assente per un periodo — e con diritto alla conservazione del posto — non c’è alcuna elusione della disciplina sulla promozione automatica.

La vacanza del posto è un elemento decisivo

Quando un lavoratore con qualifica inferiore occupa per un periodo molto lungo un posto superiore, questa circostanza può rappresentare un indizio della vacanza effettiva del posto stesso.

Tuttavia, questo principio riguarda situazioni eccezionali nelle quali l’utilizzo nelle mansioni superiori si protrae per anni e supera ampiamente il normale periodo previsto dalla legge o dal contratto collettivo.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, invece, la corte d’appello aveva escluso proprio questo elemento.

In particolare, dall’istruttoria era emerso che le assenze dei dipendenti sostituiti erano addirittura superiori ai periodi durante i quali il ricorrente aveva svolto le mansioni di direttore di macchina, circostanza incompatibile con l’esistenza di un posto stabilmente vacante. E, in ogni caso, il dipendente non aveva dato alcuna prova circa una carenza strutturale di personale.

Perché il ricorso è stato respinto

Ricapitolando, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la motivazione tecnica della decisione della corte territoriale. Quest’ultima aveva accertato che le assegnazioni avevano una reale funzione sostitutiva, che mancava la prova della vacanza del posto e che non era emersa alcuna programmazione fraudolenta diretta a eludere le regole sulla promozione automatica.

Per questo motivo il ricorso del lavoratore è stato definitivamente bocciato, con condanna al pagamento delle spese processuali.

Che cosa cambia

La giurisprudenza sul tema delle mansioni è amplissima. Basti pensare ad esempio alla possibilità di diminuire lo stipendio a parità di attività. La recente sentenza 23718/2026 della Cassazione ricorda che la semplice ripetizione di incarichi in mansioni superiori non basta, da sola, a far maturare un diritto all’inquadramento definitivo quando ogni assegnazione resta al di sotto del limite temporale previsto dal contratto collettivo.

Per ottenere la promozione automatica — e quindi uno stipendio più corposo — un lavoratore deve fornire elementi concreti che dimostrino almeno uno dei seguenti presupposti:

che il posto ricoperto non era occupato da un lavoratore temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto;

che la frammentazione degli incarichi costituiva il risultato di una programmazione preventiva del datore di lavoro finalizzata a impedire il consolidarsi del diritto all’inquadramento superiore;

che esisteva una stabile vacanza del posto o una carenza strutturale di organico tale da rendere solo apparente la natura temporanea delle sostituzioni.

In mancanza, l’assegnazione alle mansioni superiori resta temporanea e non determina il passaggio definitivo al livello di inquadramento superiore, pur restando fermo il diritto del lavoratore alla retribuzione corrispondente alle mansioni effettivamente svolte nei periodi di assegnazione.