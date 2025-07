Con il calendario 2025/2026 in arrivo, cresce l’interesse economico attorno alla Serie B: investimenti in aumento e sponsor in espansione

IPA Il calendario della serie B 2025 2026 e la situazione sponsor

Questa sera, alle ore 20.00, verrà svelato il calendario della Serie BKT 2025/2026. L’appuntamento è fissato presso la cornice storica di Palazzo Te a Mantova. La cerimonia ufficializzerà l’ordine delle 38 giornate della stagione, a cui prenderanno parte 20 club: Monza, Venezia, Empoli, Spezia, Juve Stabia, Catanzaro, Cesena, Palermo, Bari, Modena, Sudtirol, Reggiana, Carrarese, Mantova, Frosinone, Sampdoria, Padova, Virtus Entella, Avellino e Pescara.

In parallelo al calendario, l’aspetto economico del campionato, legato alle sponsorizzazioni, continua a crescere in importanza. In particolare, la partnership con BKT rappresenta un elemento centrale del progetto della Lega B.

Il main sponsor: BKT e la sua presenza nel campionato

Il title sponsor della Serie B resta BKT, produttore globale di pneumatici per mezzi agricoli e industriali. L’accordo è stato recentemente rinnovato fino al 2028, prolungando una collaborazione iniziata nel 2018. La Lega B sottolinea come questa partnership abbia contribuito a rafforzare la visibilità del torneo, oggi trasmesso in 56 Paesi, e a promuovere iniziative di marketing e attività nei territori, grazie anche alla collaborazione con Havas Play.

Nel corso degli anni, BKT ha promosso progetti come il Trofeo MVP, il BKT Football Truck e il contest BKTpremia, che dal 2020 ha raccolto oltre mezzo milione di partecipazioni. L’impegno del brand si è esteso anche all’inaugurazione di impianti sportivi finanziati nelle città di Lecce, Cosenza, Como, e in futuro anche Palermo, Bari e Catanzaro.

Quanto costa sponsorizzare in Serie B

Secondo i dati raccolti da Social Media Soccer, i costi di sponsorizzazione in Serie B variano in base alla tipologia di accordo e alla visibilità del club coinvolto. Le cifre per stagione possono oscillare tra i 5 e gli 8 milioni di euro per ciascun club.

Questi valori includono:

sponsorizzazione di maglia;

visibilità tramite LED a bordocampo;

accordi commerciali personalizzati;

entrate dai diritti televisivi.

Queste partnership rappresentano una fonte fondamentale per i bilanci societari, in particolare per i club più radicati a livello territoriale.

Un mercato in crescita per gli sponsor della Serie B

Secondo uno studio condotto da Stage Up e Chain On, la Serie BKT è oggi tra le prime leghe italiane per attrattività nel settore delle sponsorizzazioni. Nel 2023, il volume complessivo del mercato sportivo italiano è cresciuto dell’1,5% rispetto all’anno precedente.

La Serie B ha registrato l’incremento più marcato in termini percentuali: dal 6% del 2022 al 6,7% del 2023, passando da 48,1 a 52 milioni di euro in valore assoluto. Questo risultato è attribuito in parte al marketing associativo promosso dalla Lega B e alla forte connessione territoriale del torneo.

In totale le aziende hanno investito circa 780 milioni di euro nello sport italiano, con 3,9 milioni di euro in più rispetto al 2022 destinati a iniziative legate ai principi ESG (Environmental, Social and Governance).

“Le società sportive devono uscire dalla logica della semplice visibilità. Bisogna creare emozioni capaci di unire il brand del club e quello dell’azienda”, ha dichiarato Giovanni Palazzi, CEO di Stage Up e Chain On, intervistato da Tuttosport.

Grazie alla prevedibilità dei calendari e alla continuità degli eventi, il campionato di Serie BKT rappresenta oggi una piattaforma efficace per costruire relazioni commerciali stabili tra club e imprese.