Come si vive in Italia? Tutto dipende dalla Regione si residenza, come evidenziato dal nuovo rapporto sulla Qualità della vita 2025 de Il Sole 24 Ore. Il nostro Paese non si smentisce, confermando la sua ben nota doppia velocità.
In testa alla graduatoria troviamo infatti le province del Nord-Est, ancora una volta. Il Mezzogiorno, invece, è stabilmente sul fondo. Un chiaro messaggio per famiglie e imprese che, al netto di incentivi e fondi europei, non lascia intravedere un’inversione di rotta nel prossimo futuro. Qualità della vita più alta equivale a servizi che funzionano meglio e, in generale, un’economia che corre di più.
Dove si vive meglio in Italia, il podio
Qualcosa è cambiato nella zona alta della classifica, ma non di molto. A contendersi il primato per qualità della vita in Italia sono ancora le province del Trentino-Alto Adige. Stavolta il titolo è stato assegnato a Trento, con Bolzano al secondo posto.
Una conferma decisamente attesa, tenendo conto di come il territorio vanti ormai da anni risultati eccellenti nei vari indici tematici:
- sport;
- ambiente;
- servizi.
Una costanza invidiabile in oltre tre decenni di indagini. I cittadini della Regione si dichiarano tra i più soddisfatti d’Italia. Siamo infatti ben oltre la media nazionale per livelli di benessere materiale e di salute. Indicatori del Bes Istat alla mano, il Trentino-Alto Adige batte il resto del Paese in più della metà delle voci (longevità e sicurezza comprese).
Il podio è completato poi da Udine, che arretra un po’ dopo il successo tra le 107 province ottenuto nel 2023. A perorare la causa è soprattutto il risultato ottenuto alla voce “ambiente e servizi”.
Come si vive nelle metropoli
Va da sé che vivere nella provincia di Trento e in una metropoli come Milano abbia delle ovvie differenze. Basti pensare al grado popolosità. Si può parlare però di realtà metropolitane in risalita. Trovano infatti spazio di fianco a province di dimensioni medio-piccole, come Bergamo, Treviso, Padova e Parma.
Bologna sale al quarto posto, mentre Milano si è confermata in zona alta, migliorando il proprio piazzamento: dal 12° all’8° posto. Nel complesso si può parlare di un generale miglioramento delle performance delle città metropolitane. Ogni regola ha però le proprie eccezioni: calo per Bari e Catania rispetto al 2024, mentre Firenze e Messina restano stabili.
Sorprendente, a dir poco, il balzo di Roma, che ora è a metà classifica (46esima) dopo un avanzamento di 13 posizioni. Guardando al Sud, la prima grande città che rintracciamo scorrendo la classifica è Cagliari (39esima). Provincia in crescita, a differenza di Bari (67esima), che ha perso due posizioni.
Fluttuazioni, quelle registrate, che hanno ovviamente un diretto riscontro nello stile di vita quotidiano dei cittadini. Un arretramento corrisponde, ad esempio, a un peggioramento della mobilità, così come a una diminuzione delle opportunità lavorative. Come detto, però, il trend appare positivo, anche se tutt’altro che eccellente.
Cosa vuol dire vivere al Sud
La lunga coda della classifica vede ancora una volta quasi esclusivamente province del Sud. Basti pensare che le ultime 22 posizioni sono tutte del Mezzogiorno. Una frattura geografica evidente e allarmante, che ormai resiste da ben 36 edizioni. Ecco cosa grava in particolare su queste realtà, penalizzate nonostante un clima generalmente favorevole, un costo della vita più basso e una demografia più dinamica:
- carenza di servizi;
- carenza di infrastrutture;
- carenza di lavoro di qualità.
Qualità della vita per le donne
Non solo una classifica generale ma anche una specifica dedicata alla qualità della vita per le donne. Come vivono in Italia? Un approccio specifico decisamente necessario, considerando la l’ampia disparità economica registrata nel nostro Paese e le disastrose e devastanti dinamiche sociali.
Con un indice che combina 14 indicatori, dal tasso di occupazione al gender pay gap, è stato stabilito che Siena è la miglior provincia in tale ambito. A seguire Firenze e Perugia. Qui le donne trovano più lavoro e, in generale, più spazio nelle imprese e nelle amministrazioni locali. Si registra, inoltre, una maggiore tutela del reddito. Fanalino di coda? Crotone.
Economia e natalità
Oltre a una crescita di alcune metropoli, si evidenzia anche qualche segnale positivo sotto l’aspetto economico. Le retribuzioni dei lavoratori dipendenti sono infatti salite di circa 700 euro in un anno (picchi isolati vicini a 2.000 euro, in province come Milano).
Anche sotto questo aspetto, però, è doveroso parlare di due velocità. In realtà come Vibo Valentia, ad esempio, gli stipendi arretrano. Notizia positiva: diminuito del 7,5% il numero di famiglie più povere. Peccato però che ciò dipenda dall’Assegno unico. Al tempo stesso sono in aumento le denunce per abitante, chiaro segnale di criminalità in aumento e tensioni sociali diffuse.
Sul piano strutturale, l’Italia resta un Paese per vecchi. Cala ancora la natalità e l’attuale modello di welfare viene ancora una volta messo in estremo dubbio dal rapporto tra anziani e giovani. Qualche segnale di futuro arriva però dalla transizione energetica: cresce, seppur lentamente, l’uso di rinnovabili e la densità di impianti fotovoltaici fa registrare un vero balzo in avanti.
Classifica completa
|Posizione
|Variazione ’25/’24
|Provincia
|Punteggi
|Oro
|Argento
|Bronzo
|1
|+1
|Trento
|648,71
|3
|3
|9
|2
|+1
|Bolzano
|633,03
|5
|10
|4
|3
|+3
|Udine
|613,67
|1
|1
|4
|+5
|Bologna
|612,42
|5
|1
|1
|5
|-4
|Bergamo
|612,13
|1
|6
|+18
|Treviso
|610,04
|7
|/
|Verona
|609,15
|8
|+4
|Milano
|609,09
|2
|5
|9
|+9
|Padova
|608,28
|10
|+16
|Parma
|607,23
|2
|4
|11
|+2
|Forlì-Cesena
|607,07
|12
|+9
|Modena
|605,32
|1
|13
|+4
|Aosta
|604,97
|3
|2
|2
|14
|-9
|Cremona
|603,41
|15
|-1
|Lecco
|603,10
|16
|-12
|Monza-Brianza
|602,73
|17
|+2
|Trieste
|602,46
|3
|1
|2
|18
|-10
|Vicenza
|602,39
|19
|+8
|Ravenna
|601,34
|1
|1
|20
|+8
|Reggio Emilia
|600,12
|1
|2
|21
|-6
|Siena
|599,61
|2
|1
|22
|-12
|Ascoli Piceno
|599,09
|23
|+7
|Sondrio
|599,05
|2
|2
|4
|24
|-8
|Pordenone
|598,32
|25
|-14
|Como
|597,47
|26
|-1
|Macerata
|596,19
|27
|+10
|Cuneo
|595,81
|28
|-8
|Brescia
|593,05
|29
|+5
|Pisa
|589,92
|30
|+5
|Ancona
|588,29
|31
|+7
|Pesaro e Urbino
|587,76
|32
|+1
|Piacenza
|587,32
|1
|1
|1
|33
|+12
|Belluno
|586,79
|2
|2
|5
|34
|-11
|Mantova
|585,21
|35
|+4
|Gorizia
|584,17
|1
|4
|36
|/
|Firenze
|583,49
|1
|1
|37
|+3
|Perugia
|575,55
|38
|-7
|Prato
|571,41
|39
|+5
|Cagliari
|567,87
|40
|+15
|Pescara
|565,47
|41
|-19
|Varese
|562,68
|42
|+10
|La Spezia
|558,40
|43
|+11
|Genova
|556,58
|44
|-3
|Arezzo
|556,25
|1
|45
|-13
|Novara
|550,68
|46
|+13
|Roma
|549,24
|47
|/
|Fermo
|548,65
|48
|/
|Terni
|548,16
|49
|+13
|Livorno
|548,10
|50
|-21
|Lodi
|547,52
|51
|-9
|Rimini
|546,37
|52
|-1
|Ferrara
|545,31
|53
|-7
|Venezia
|541,91
|54
|-5
|Asti
|541,62
|55
|-5
|Biella
|540,79
|56
|-13
|Pavia
|538,68
|57
|+1
|Torino
|538,29
|58
|+10
|Lucca
|537,64
|59
|-3
|Grosseto
|537,16
|60
|+3
|Vercelli
|533,14
|61
|-1
|Verbano-Cusio-Ossola
|531,61
|62
|+9
|Chieti
|531,60
|63
|-10
|Rovigo
|526,85
|64
|+6
|Massa-Carrara
|526,22
|65
|+4
|Savona
|525,57
|66
|-5
|Pistoia
|523,54
|67
|-2
|Bari
|523,26
|68
|-11
|Teramo
|515,87
|69
|-2
|L’Aquila
|514,99
|70
|-6
|Alessandria
|514,85
|71
|-5
|Viterbo
|514,22
|72
|+3
|Oristano
|509,15
|73
|+7
|Campobasso
|502,86
|74
|+4
|Sassari
|499,65
|75
|-1
|Rieti
|496,21
|76
|/
|Benevento
|492,40
|77
|-4
|Avellino
|491,44
|78
|+9
|Nuoro
|490,43
|79
|+5
|Matera
|485,38
|80
|-1
|Imperia
|480,38
|81
|-9
|Lecce
|479,14
|82
|-1
|Ragusa
|478,60
|83
|-6
|Latina
|478,37
|84
|+4
|Potenza
|476,94
|85
|-3
|Frosinone
|476,25
|86
|/
|Barletta-Andria-Trani
|467,44
|87
|+10
|Enna
|461,26
|88
|+1
|Brindisi
|459,47
|89
|+6
|Isernia
|458,64
|1
|90
|+2
|Salerno
|458,31
|91
|/
|Messina
|457,39
|92
|-2
|Catanzaro
|455,72
|93
|-8
|Trapani
|454,11
|94
|-1
|Sud Sardegna
|451,73
|95
|+1
|Agrigento
|449,68
|96
|-13
|Catania
|448,59
|97
|+3
|Palermo
|437,87
|98
|+1
|Foggia
|429,48
|99
|-5
|Taranto
|420,70
|100
|+2
|Cosenza
|419,19
|101
|/
|Caserta
|416,93
|102
|+1
|Vibo Valentia
|412,01
|103
|-5
|Caltanissetta
|411,49
|104
|+2
|Napoli
|411,41
|105
|/
|Crotone
|408,48
|106
|-2
|Siracusa
|405,37
|107
|/
|Reggio Calabria
|394,85