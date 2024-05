Fonte: ANSA Gli allenatori di Real Madrid e Borussia Dortmund, Carlo Ancelotti ed Edin Terzic

L’ultima parola sulla stagione tocca a Borussia Dortmund e Real Madrid, in finale a Wembley per decretare la migliore squadra d’Europa. La regina contro la cenerentola della Champions 2023-2024, l’ultima edizione per come la conosciamo. Nella prossima annata, infatti, il torneo sarà totalmente rivoluzionato dalla riforma Uefa delle competizioni internazionali. Forse uno stimolo in più per i Blancos, che di questa coppa hanno scritto la storia, arrivando per 18 volte all’ultimo atto, in cui hanno trionfato, finora, per 14 volte. Sicuramente per il Bvb l’occasione di centrare l’appuntamento con la storia del calcio europeo.

Finale di Champions League, Borussia Dortmund-Real Madrid: la partita

Pur contro un avversario come il Real Madrid, probabilmente uno dei più forti di sempre, il Borussia Dortmund non si nasconde dietro l’etichetta di sfavorita e vuole dimostrare di meritare di essere arrivato fino in fondo.

“È una finale e non siamo qui solo per giocarla, ma per vincerla – ha dichiarato il tecnico dei tedeschi Edin Terzic nella conferenza della vigilia -. Noi sfavoriti? Lo eravamo anche nel gruppo della morte (con Milan, Psg e Newcastle, ndr), lo eravamo anche contro l’Atletico, lo eravamo anche contro il Psg in semifinale. Non scenderemo in campo solo per far vincere un altro trofeo al Real”.

Delle 14 Champions/Coppe dei Campioni vinte dal Real (il doppio rispetto al Milan, secondo con 7), due hanno la firma di Carlo Ancelotti e una è la leggendaria “décima” vinta a Lisbona nel derby cittadino (il primo assoluto nella competizione) contro l’Atletico Madrid, per 4 a 1.

“La Champions è la storia del Real Madrid” ha dichiarato ai microfoni di SkySport l’allenatore, già detentore del record di finali raggiunte (6) e vinte (4) in questo torneo.

“La finale di Champions League è la partita più importante e la più pericolosa. Devi godertela al massimo. La cosa più importante è vincere la Champions, ma poi viene fuori la paura di perderla. Raggiungere una finale è molto difficile, molto difficile. Siamo così vicini al successo che abbiamo paura” ha spiegato in conferenza il tecnico di Reggiolo.

A Londra, Borussia Dortmund e Real Madrid si scontreranno per la 15esima volta, sempre in Champions League. I Blancos sono gli avversari che il BvB ha affrontato nella competizione in più occasioni, 14 volte, vincendone solo tre. Le Merengues, invece, hanno incrociato più volte nel torneo soltanto Bayern Monaco (22) e Juventus (16).

Real Madrid-Borussia Dortmund, dove vedere la finale di Champions in Tv

Borussia Dortmund-Real Madrid sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 a partire dalle 21 di sabato 1 giugno, per gli abbonati su Sky Sport Uno, Sky Sport (251) e Sky Sport 4k. La gara potrà essere vista anche in streaming su Infinity+ e su Now, che propone il grande calcio della Serie A, della Champions, Europa e Conference League.

I clienti Now, Sky e Mediaset Infinity+ hanno a disposizione 121 sulle 137 partite della massima competizione europea, mentre i 16 match mancanti dal palinsesto delle pay-tv sono un’esclusiva Amazon Prime Video, che anche per il 2023/24 ha trasmesso in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.

Per vedere le partite, basta accedere all’area Prime Video, selezionare la voce ‘Sport’ nella sezione ‘Categorie’ e quindi cliccare su ‘I tuoi eventi in diretta e futuri’. In alternativa, si potrà accedere a Prime Video via app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area ‘UEFA Champions League’.

I clienti Prime, oltre alla Champions League e alla consegna dei prodotti Amazon senza costi di spedizione, potranno usufruire di offerte esclusive, film e serie TV Amazon Original e oltre 2 milioni di canzoni senza interruzioni pubblicitarie.

