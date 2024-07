Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: ANSA Il progetto e quanto costerà il nuovo stadio della Roma.

“Sarà monumentale e green”. È con queste parole che il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha parlato del progetto del nuovo stadio della A.S. Roma al termine dell’incontro avuto con in Campidoglio con il vicepresidente giallorosso, Ryan Friedkin, e la Ceo Lina Souloukou. L’impianto, come noto, verrà costruito a Pietralata e avrà, almeno sulla carta, un design avveniristico. La capienza dello stadio varia da 55 a 62mila posti, mentre restano ancora incerti i costi, per i quali sono state fatte delle stime e, soprattutto, i tempi di realizzazione.

Il progetto del nuovo stadio della Roma

“Siamo felici, abbiamo presentato un progetto molto importante per la squadra: forza Roma”, ha detto Ryan Friedkin al termine dell’incontro con Gualtieri in Campidoglio. Poco dopo, sui canali ufficiali della A.S. Roma, è stato diffuso un video che presenta l’impianto di Pietralata e ne fa vedere alcune caratteristiche distintive, quali:

la vicinanza dei tifosi al campo;

una curva giallorossa dal forte impatto, sullo stile, secondo molte interpretazioni, di quella del Borussia Dortmund;

lo stemma della società all’entrata dello stadio, la cui capienza dovrebbe oscillare tra le 55 e le 62mila persone.

Ora è necessario trasformare il progetto dello stadio in qualcosa di concreto, nei tempi e nei costi stabiliti. Ne è convinto Roberto Gualtieri che, al termine dell’incontro con la società in Campidoglio durato circa mezz’ora ha detto: “È un grandissimo progetto è stata fatta la scelta di lavorare su un livello di qualità più alto, l’impianto si propone come uno stadio di categoria top: avrà la più grande curva sud esistente, un design unico, non sarà un impianto come tutti gli altri. Si integra – ha aggiunto il sindaco della Capitale – con le caratteristiche monumentali della città, ispirato alla sostenibilità green. L’area verrà riqualificata, e siamo entrati nel merito della procedura per definire un calendario dei lavori preciso”.

Quanto costerà il nuovo stadio della Roma

L’incontro in Campidoglio aveva lo scopo di mostrare all’amministrazione comunale lo stato di avanzamento del progetto e di rimarcare la necessità, dei giallorossi, di poter contare sull’appoggio del Comune per l’accesso alle aree necessarie. La famiglia Friedkin cercava dunque conferme, che sarebbero arrivate, in vista di un investimento non di poco conto. Il nuovo stadio della Roma ha dei costi stimati pari a 528,39 milioni di euro che verranno sostenuti totalmente dai Friedkin, senza ulteriori soci. Le voci di spesa possono essere così ripartite:

262,2 milioni di euro per la costruzione dell’impianto sportivo vero e proprio;

per la costruzione dell’impianto sportivo vero e proprio; 81 milioni di euro per una l’area parcheggio;

per una l’area parcheggio; 17 milioni di euro per le altre opere urbanistiche e infrastrutturali correlate al nuovo impianto;

per le altre opere urbanistiche e infrastrutturali correlate al nuovo impianto; 128 milioni di euro come fondo di garanzia per eventuali spese sorte un corso d’opera;

come fondo di garanzia per eventuali spese sorte un corso d’opera; 40 milioni di euro per gli oneri di concessione al Comune di Roma.

I tempi del nuovo stadio della Roma

In Campidoglio si è discusso anche del calendario e dei tempi del progetto del nuovo stadio della Roma. Stando al piano ufficiale, l’impianto dovrebbe essere utilizzabile nel 2027, anno del centenario della squadra, anche se alcuni intoppi burocratici e l’opposizione dei residenti di Pietralata potrebbe rallentare il cronoprogramma. Quel che è certo, al momento, è che lo stadio giallorosso si farà in quanto considerato “un atto d’amore verso i tifosi e i cittadini”. Così una nota della società A.S Roma.