Quanti punti servono all'Italia per garantirsi il quinto posto in Champions League? Siamo in corsa dopo l'uscita di Inter, Lazio e Napoli ma ora l'Europa League è fondamentale

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Fonte: ANSA Lautaro Martinez dopo l'eliminazione dell'Inter e Dybala e Cristante dopo la vittoria con il Brighton

L’Italia è a caccia del quinto posto valido per la Champions League. Ciò sarebbe un vantaggio enorme per le finanze del nostro calcio e, in generale, il prestigio della serie A. Una notizia splendida e garantita da un ranking specifico, nel quale oggi l’Italia è al primo posto. È però accaduto qualcosa di assolutamente negativo, come i tifosi ben sanno: Inter, Lazio e Napoli sono fuori dai giochi agli ottavi di Champions. Tutto ciò carica di responsabilità le altre italiane in corsa in Europa e soprattutto la Roma di Daniele De Rossi.

Quinto posto Champions, quanti punti servono

Giovedì 14 marzo 2024 è una data molto importante per il calcio italiano. Non è in programma alcuna finale ma in termini di ranking si deciderà molto. In campo Milan, Atalanta, Roma e Fiorentina, che decideranno le sorti dell’assegnazione dl quinto posto Champions, di fatto.

Ad oggi la classifica è la seguente:

Italia – 16.571 punti ;

; Germania – 15.500 punti ;

; Inghilterra – 14.625 punti;

Francia – 14.416 punti;

Spagna – 13.437 punti;

Repubblica Ceca – 13.000 punti;

Belgio – 12.400 punti;

Turchia – 11.500 punti;

Portogallo – 10.166 punti;

Olanda – 10.000 punti.

Soltanto le prime due posizioni potranno avvantaggiarsi del quinto posto valido per l’accesso alla prossima Champions League. Il vantaggio accumulato dall’Italia è notevole ma perdere tre squadre in un solo turno non è cosa da sottovalutare.

Non soltanto sguardo rivolto alle italiane in corsa in Europa League e Conference League, bensì anche alle avversarie inglesi e tedesche. Parlando di punti, quelli che attualmente l’Italia può vantare sarebbero bastati appena due volte ad aggiudicarsi il risultato minimo del secondo posto nel ranking negli ultimi 10 anni. Parliamo delle stagioni 2025-26 e 2016-17. Per mettersi al sicuro sarebbe il caso di raggiungere quota 18.5-19.000.

L’importanza di Europa League e Conference

La situazione è meno drammatica di quello che si potrebbe pensare. L’eliminazione di Inter, Lazio e Napoli agli ottavi di Champions League ha di certo un peso, ma l’Italia può vantare altre quattro squadre in corsa.

In Europa League all’andata il Milan ha battuto per 4-2 lo Slavia Praga, che ora accoglie i rossoneri stasera alle ore 18.45. L’Atalanta giocherà invece in casa contro lo Sporting, in un match ancora del tutto aperto dopo l’1-1 del primo turno. Sarà fondamentale l’atmosfera creata dai tifosi. Lo spera anche la Fiorentina in Conference League contro il Maccabi Haifa. L’andata è stata turbolenta, a dir poco, con Barak che l’ha risolta al 90+5. Quattro gol fuori casa che però non valgono doppio come un tempo. Una sola rete di vantaggio, in sintesi, e tutto ancora in gioco.

Ben differente il discorso per la Roma, tornando all’Europa League. Lasciamo questa sfida per ultima perché è la più delicata. I giallorossi di Daniele De Rossi si sono imposti all’Olimpico con un roboante 4-0 contro il Brighton. Ciò non vuol dire, però, che il gruppo di De Zerbi non si sia fatto rispettare. Ci si attende, infatti, che trovi la via della rete in casa propria, ma la nuova Roma sa trovare le giuste contromisure. Una sfida non chiusa ma di certo tutt’altro che in salita. Con la giusta concentrazione si potrà superare il turno, il che sarebbe fondamentale contro un club inglese.

Questo match è anche un testa a testa nel ranking, di fatto. Le nostre quattro italiane sono dunque tutte in corsa. Passare il turno sarebbe fondamentale, accertandoci anche della riduzione delle inglesi da 6 a 5 squadre. Per quanto riguarda le altre, il Liverpool è quasi certo di passare dopo il 5-1 allo Sparta Praga, mentre il West Ham dovrà recuperare una rete di svantaggio in casa contro il Friburgo. Tutta da decidere, infine, Aston Villa-Ajax, dopo lo 0-0 dell’andata.