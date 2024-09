Fonte: ANSA Il Napoli sta per cedere Victor Osimhen al Galatasaray

Il calciatore Victor Osimhen lascerà dopo diverse trattative fallite il Napoli. Nelle ultime ore la squadra partenopea avrebbe raggiunto un accordo con i turchi del Galatasaray per un prestito secco, quindi senza costi aggiuntivi, dell’attaccante nigeriano per la prossima stagione. Si attende solo l’esito delle visite mediche e la firma, anche se il mercato turco chiude soltanto il 13 settembre.

La vicenda di Osimhen ha caratterizzato l’intero calciomercato estivo del Napoli. L’attaccante aveva rinnovato il proprio contratto, che scade ora nel 2026, con la prospettiva di essere venduto a caro prezzo in questa sessione di mercato. Tutte le tracce però sono risultate in un nulla di fatto e, con il giocatore di fatto fuori rosa, il Napoli ha dovuto ricorrere a una soluzione dell’ultimo minuto per risparmiare almeno lo stipendio.

Osimhen al Galatasaray, le cifre del prestito

L’attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen sarebbe sempre più vicino ad approdare in prestito secco alla squadra turca del Galatasaray, dopo una sessione di calciomercato in cui era sembrato per diverse volte vicinissimo a lasciare l’Italia prima in direzione Londra, verso il Chelsea, e poi in Arabia Saudita. Questa volta, stando a quanto riportato dal giornalista sportivo esperto di mercato Fabrizio Romano, l’affare potrebbe però essere prossimo alla conclusione.

Trattandosi di un prestito secco, il Galatasaray acquisisce le prestazioni sportive del giocatore per l’interezza della prossima stagione, fino al 30 giugno 2025, quando Osimhen tornerà a disposizione del Napoli. Non sarebbero state incluse nell’affare clausole di diritto o tantomeno di obbligo di riscatto in favore del Galatasaray. La squadra turca inoltre avrebbe accettato di pagare una cifra tra i 9 e 10 milioni di euro per coprire parte dell’altissimo stipendio dell’attaccante.

Si tratta di buona parte del netto di quanto percepisce Osimhen, mentre le restanti spese saranno comunque coperte dal Napoli. In questo modo la società partenopea riuscirebbe comunque a risparmiare una cifra notevole per un giocatore che l’allenatore Antonio Conte non prevedeva di utilizzare. L’accordo sarebbe stato raggiunto tra i due club, manca invece ancora l’approvazione del calciatore, che potrebbe però arrivare a breve.

Il caso Osimhen: quanto pesa sulle casse del Napoli

Lo stipendio, tra i più alti della Serie A, non è l’unico modo in cui Osimhen pesava sulle casse del Napoli. L’attaccante aveva infatti rinnovato il suo contratto nel 2023 con la prospettiva di essere ceduto a un grande club europeo proprio durante l’estate del 2024. Dopo l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina dei campani, sembrava che si potesse raggiungere un accordo con il Chelsea per uno scambio con Romelu Lukaku. La trattativa era poi naufragata e il belga è comunque arrivato a Napoli.

La cessione di Osimhen, da cui la società avrebbe voluto ricavare anche più di 100 milioni di euro, sarebbe servita a finanziare un calciomercato ambizioso dopo una stagione deludente seguita alla vittoria dello scudetto nel 2023. La mancata partenza ha però condizionato pesantemente le operazioni e la cessione in prestito al Galatasaray sarebbe comunque una soluzione di ripiego. La speranza è che il giocatore possa mettersi in mostra in vista della prossima estate, anche se allora alla fine del suo contratto con il Napoli mancherà soltanto un anno.