Lukaku è del Napoli, si chiude la telenovela dell’estate: quanto guadagnerà e quanto ha speso il club

L’attaccante belga torna in Serie A per la terza volta dopo le esperienze con Inter e Roma: tutti i dettagli sulla trattativa chiusa da De Laurentiis per accontentare Conte

Giornalista professionista specializzato in tematiche politiche, economiche e di cronaca giudiziaria. Organizza eventi, presentazioni e rassegne di incontri in tutta Italia.

Fonte: ANSA

Come tutte le estati, anche quest’anno abbiamo trascorso i mesi di luglio e agosto intrigandoci con le vicende che riguardano il calciomercato. Immancabilmente, giornali ed esperti hanno avuto a che fare con quelle che vengono definite le “telenovele”, ossia le trattative più complicate, nate con una grande dose di ottimismo e aspettative ma divenute sempre più complesse con il trascorrere delle settimane.

Mentre questo articolo viene pubblicate, alcune di esse risultano ancora irrisolte, come quella che riguarda il tanto annunciato matrimonio tra la Juventus e il centrocampista olandese Teun Koopmeiners (vero e proprio faro dell’Atalanta di Giampiero Gasperini); parallelamente, rimangono grossi dubbi su quale sarà il futuro di Federico Chiesa, tra i calciatori italiani più forti dell’ultimo decennio. Al contempo però si è sbloccata una delle situazioni più controverse del panorama europeo, ossia quella che ha visto protagonista l’attaccante Romelu Lukaku.

Lukaku al Napoli, tutti i dettagli dell’operazione: la mossa decisiva e la cifra incassata dal Chelsea

Ormai da diversi anni, per capire se una trattativa possa essere considerata chiusa o saltata, tutti noi abbiamo preso l’abitudine di consultare le pagine social di quelli che vengono definiti dei veri e propri esperti di calciomercato. In particolare, in Italia abbiamo la fortuna di avere due dei personaggi più considerati a livello europeo, ossia Gianluca Di Marzio (tra gli antesignani di questa “disciplina”) e Fabrizio Romano (divenuto probabilmente il più affidabile a livello globale, non solo per il calcio italiano).

Ed è proprio dalla pagina Instagram di quest’ultimo che, nella serata di venerdì 23 agosto, abbiamo appreso del ritorno di Romelu Lukaku in Serie A, dove vestirà la maglia del Napoli (la terza del nostro campionato dopo quelle di Inter e Roma). I partenopei hanno concordato con il Chelsea – squadra detentrice del cartellino – un pagamento di 30 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i bonus legati alle sue prestazioni e ai risultati del Napoli in questa stagione.

Quanto guadagnerà Lukaku al Napoli e quando esordirà (di nuovo) in Serie A

Qualora tutto dovesse inanellarsi come sperano dalle parti di Stamford Bridge, la squadra di Aurelio De Laurentiis arriverà a pagare un surplus di 15 milioni di euro al club londinese, per un totale complessivo di ben 45 milioni di euro (una cifra che andrebbe così a coprire la clausola rescissoria imposta dal Chelsea a inizio estate, pari a 44 milioni di euro). Il tutto per accontentare le richieste di Antonio Conte, che ha espressamente chiesto alla società di acquistare il suo pupillo fin dal primo giorno in cui ha vestito i panni di allenatore del Napoli.

Lukaku guadagnerà la bellezza di 6,5 milioni di euro a stagione, con un contratto della durata di 3 anni fino al 2027. Tralasciando la partita in casa contro il Bologna (valevole per la seconda giornata di campionato e fissata per domenica 25 agosto, alle ore 20:45) per cui non ci sono i presupposti tecnici e logistici, Big Rom dovrebbe poter rispondere alla convocazione già dal match contro il Parma, in programma per la serata di sabato 31 agosto alle ore 20:45. Con ogni probabilità, sarà quella la prima occasione in cui l’attaccante belga potrà vestire la maglia azzurra e sentire l’accoglienza (che si prevede caldissima) della stadio intitolato a Diego Armando Maradona.