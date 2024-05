Weekend spagnolo per la MotoGP; col GP della Catalogna del Montmelò a Barcellona che potrebbe disegnare scenari per il mondiale 2024 e anche per quello che verrà

Fonte: ANSA GP Catalogna di MotoGP in tv, dove seguire in streaming qualifiche, Sprint e gara

Da Le Mans a Barcellona, dal GP di Francia al GP della Catalogna per la MotoGP che riprende il proprio cammino dopo una settimana di pausa. A sette giorni dall’ultima gara in terra francese, il paddock delle due ruote si trasferisce in Spagna, sull’iconico tracciato del Montmelò dove andrà in scena il sesto appuntamento della stagione in cui in tanti si giocheranno una fetta importante del proprio futuro. Su tutti Jorge Martin, l’assoluto dominatore del Motomondiale 2024, che nel giro di pochi giorni saprà quali colori vestirà il prossimo anno, se quelli rossi di Ducati o un’altra tonalità, ma sempre concentrato nella corsa al titolo iridato.

Una sella per tre

Il GP della Catalogna può essere decisivo per il mondiale del presente e del futuro. Del presente perché a Barcellona, sul tracciato del Montmelò, Jorge Martin ha l’occasione di tentare la mini fuga prima della sosta, per lanciare un chiaro messaggio a Francesco Bagnaia in vista della seconda parte del Motomondiale 2024. Ma gli ultimi anni hanno insegnato a non dare mai nulla per scontato, perché prima lo stesso Bagnaia su Quartararo e poi Martinator su Pecco negli ultimi due anni sono stati protagonisti di una seconda metà di stagione pazzesca.

Fa i dovuti scongiuri Martin, ci spera Bagnaia che oggi si trova a 38 punti di distanza dallo spagnolo. Nulla, considerando i potenziali 37 da raccogliere tra Sprint Race (12 per il 1°) e gara (25 per il vincitore) in caso di un doppio zero dell’altro, ma comunque complicati da recuperare se lo scenario si verificasse a parti invertite.

Scenario che invece è attualmente favorevole a Bagnaia per la stagione che verrà, perché almeno lui è certo della sua sella in Ducati. L’altra se la giocano in tre: Bastianini, attuale guida del team factory, Marc Marquez e Jorge Martin. I due spagnoli sognano il grande salto, con Martin avanti nelle quotazioni, ma il Cannibale non si esclude dalla corsa.

Una cosa è certa, Martin non vuole aspettare. L’ultimatum dato a Borgo Panigale sa di minaccia (“Vado al team ufficiale o lascio Pramac”, ndr) e dai piani alti di Ducati è prevista una decisione entro pochi giorni. Di certo non si andrà avanti con i dubbi oltre il GP del Mugello, con il grande annuncio che verrà dato a ridosso, se non addirittura proprio nel paddock, della gara italiana.

MotoGP Catalogna, dove seguirla

Come ogni anno in pista ci sarà il team di Sky, col commento di prove, qualifiche, Sprint Race e gara in diretta dal paddock delle due ruote del Montmelò di Barcellona.

L’intero fine settimana sarà quindi visibile sul canale 208 (Sky Sport MotoGP), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Guido Meda, con commento tecnico di Mauro Sanchini e approfondimenti di tutto il comparto Motori. Dal venerdì alla domenica, infatti, il canale 208 sarà ricco per gli appassionati delle due ruote che potranno godersi lo spettacolo in pista.

Di seguito tutti gli orari del weekend che, oltre alla MotoGP, vedrà come sempre scendere in pista anche i giovani di Moto2 e Moto3.

Venerdì 24 maggio

Ore 8.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 13.15: Moto3 – prove libere 2

Ore 14: Moto2 – prove libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche

Sabato 25 maggio

Ore 8.35: Moto3 – prove libere 3

Ore 9.20: Moto2 – prove libere 3

Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP – qualifiche

Ore 12.10: Moto E – Race 1

Ore 12.45: Moto3 – qualifiche

Ore 13.40: Moto2 – qualifiche

Ore 14.55: MotoGP – Sprint

Ore 17.00: Moto E – Race 2 (differita)

Domenica 26 maggio

Ore 9.35: MotoGP – warm up

Ore 11: Moto3 – gara

Ore 12.15: Moto2 – gara

Ore 14: MotoGP – gara