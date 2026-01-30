Milan rivoluzione sul mercato, 40 milioni subito e Allegri boccia un attaccante

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Il mercato invernale del Milan entra nel vivo e sorprende per le mosse portate avanti nelle ultime ore sia in entrata che in uscita. In questo contesto si inseriscono l’arrivo di El Hadj Malick Cissé e la trattativa avanzata per Jean-Philippe Mateta, due operazioni molto diverse per costi e prospettive. Spiazza soprattutto la possibile partenza di Christopher Nkunku arrivato solo da qualche mese e già possibile cessione remunerativa.

Jean-Philippe Mateta, un nuovo attaccante per Allegri

Il Milan continua a lavorare su un fronte decisamente oneroso: quello che porta a Jean-Philippe Mateta. Il centravanti francese del Crystal Palace, sotto contratto fino a giugno 2027, è tornato al centro delle valutazioni rossonere dopo essere stato già sondato nei mesi scorsi.

Secondo quanto emerge, la base dell’operazione si colloca tra i 30 e i 35 milioni di euro, bonus compresi. Nella notte i due club avrebbero raggiunto un’intesa di massima, con il direttore tecnico Geoffrey Moncada che ha incontrato gli agenti del giocatore e l’amministratore delegato Giorgio Furlani che ha dato il via libera all’operazione. Sul tavolo c’è un contratto quadriennale da circa 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Il Milan non è l’unico club interessato a Mateta, in precedenza c’era anche la Juventus che ora ha virato su Kolo Muani. Ora c’è il Nottingham Forest che sarebbe pronto a spingersi fino a 40 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante, mentre anche il Tottenham monitora la situazione. Dal punto di vista economico, la trattativa Mateta rappresenta una scelta rilevante per il bilancio rossonero. L’investimento sul cartellino e l’ingaggio pluriennale comportano un impegno finanziario significativo, ma che può essere fatto solo in caso di un’uscita clamorosa.

La possibile cessione a sorpresa di Nkunku

L’eventuale tempistica dell’affare Mateta è legata anche al futuro di Christopher Nkunku. In caso di cessione immediata del giocatore, il Milan potrebbe accelerare per portare Mateta a Milano già in questa sessione invernale; in caso contrario, il discorso potrebbe slittare alla prossima stagione.

Su Nkunku ci sarebbe l’interesse della Roma e diversi club che avrebbero messo gli occhi sull’ex Chelsea. L’attaccante è arrivato al Milan il 30 agosto 2025 con un trasferimento a titolo definitivo per una cifra di 37 milioni di euro, a cui si aggiungono 5 milioni di euro di bonus, per un totale potenziale di 42 milioni I 37 milioni di spesi dovrebbero rientrare in caso di cessione ed essere poi investiti su Mateta.

L’investimento su El Hadj Malick Cissé

El Hadj Malick Cissé è l’altro nome nuovo in casa Milan. Il diciottenne senegalese, considerato uno dei profili più interessanti della sua generazione, è stato seguito da diversi club europei, tra cui Barcellona e Lipsia, oltre ad alcune società inglesi come Burnley e Ipswich Town. Alla fine, però, è stato il Milan a chiudere l’operazione.

L’accordo economico è stato definito su una base di 750 mila euro, a cui si aggiungono bonus che potrebbero far salire il costo complessivo dell’operazione fino a circa 2 milioni di euro.