Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

ANSA Con l'accesso ai playoff di Champions League, la Juventus può regalare a Spalletti due colpi

La qualificazione ai playoff di Champions League non rappresenta solo un traguardo sportivo per la Juventus, ma incide in modo diretto anche sulle strategie di mercato del club. La squadra guidata da Luciano Spalletti ha chiuso la prima fase della Champions League al tredicesimo posto, centrando l’accesso ai playoff. Con questo risultato ha incassato in circa 64,05 milioni di euro, un tesoretto utile per rinforzare la squadra. In lizza i nomi di Norton-Cuffy e Kolo Muani.

Si riapre la pista Kolo Muani

Dopo l’ottima esperienza in prestito nella scorsa stagione, Randal Kolo Muani, attualmente al Tottenham ma di proprietà del Paris Saint-Germain, torna nel mirino della Juventus. L’operazione allo studio ricalcherebbe quella di un anno fa, quando Kolo Muani arrivò in prestito oneroso da circa 1 milione di euro più l’ingaggio, chiudendo l’esperienza con 10 gol e 3 assist in 20 presenze.

In estate la Juventus aveva provato a confermarlo a titolo definitivo, ma la trattativa si era arenata su cifre considerate troppo elevate: circa 60 milioni di euro per il cartellino e un ingaggio da 16 milioni lordi a stagione. Ora lo scenario è diverso. Il Tottenham avrebbe già dato il via libera alla chiusura anticipata del prestito e resta da definire l’intesa con il PSG, che potrebbe aprire a una nuova soluzione temporanea.

Norton-Cuffy, l’esterno per completare la rosa

Parallelamente, il club lavora anche sul fronte degli esterni. Il nome in cima alla lista è quello di Brooke Norton-Cuffy, classe 2004 del Genoa. Non un acquisto immediato a titolo definitivo, ma un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato. Il limite fissato per l’esborso iniziale è di circa 5 milioni di euro. Il Genoa, dal canto suo, valuta il cartellino intorno ai 25 milioni, una distanza che rende la trattativa complessa ma ancora aperta. L’obbligo di riscatto potrebbe scattare al raggiungimento di determinati obiettivi, come la qualificazione alla prossima Champions League.

Milik, Vlahovic e Cambiaso verso l’uscita

Le operazioni in entrata sono legate anche alle possibili cessioni. Arkadiusz Milik è fuori dai campi da oltre un anno a causa degli infortuni. La sua uscita appare probabile, con la Juventus orientata a liberare spazio salariale. Difficile cederlo, più probabile l’idea di anticipare la chiusura del contratto.

Situazione diversa per Dusan Vlahovic, che sta accelerando i tempi di recupero con un preparatore atletico personale e punta a rientrare a marzo. Il suo contratto scade a giugno e, a partire da febbraio, potrà firmare con qualsiasi club. Al momento non sono arrivate offerte definitive, ma i prossimi mesi saranno decisivi per capire se il rapporto con la Juventus potrà proseguire o se si arriverà a una separazione.

Anche Andrea Cambiaso potrebbe essere tra i nomi in uscita. Già a gennaio 2025 c’era stato l’interesse del Manchester City e il club bianconero potrebbe valutare nuove proposte, sia nell’ultima parte della stagione sia nel mercato estivo. Le critiche ricevute per alcune prestazioni recenti hanno alimentato le voci su un possibile addio.