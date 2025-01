Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Fonte: ANSA Lionel Messi

Per alcuni è Leo Messi il calciatore più forte della storia. Opinioni personali a parte, se è nell’Olimpo con Diego Armando Maradona, Ronaldo il fenomeno e pochi altri, non dovrebbe stupire che abbia accumulato una notevole ricchezza negli anni. Un patrimonio così vasto da aver spinto l’argentino a sbarcare in Borsa.

Messi in Borsa per 220 milioni

Lionel Messi non progetta un nuovo passaggio di club. Ha scelto la MLS anche per stare più vicino alla propria famiglia, sperimentando un clima differente rispetto a Europa e Argentina. È in una fase serena della sua carriera, l’ultima di fatto, con meno riflettori internazionali puntati addosso. Si gode gli affetti, la gloria e anche il debutto del suo fondo di investimento immobiliare sul mercato spagnolo.

Ne ha dato notizia Reuters, sottolineando come il fondo sia Edificio Rostower Socimi, con un valore per azione iniziale pari a 57,4 euro. Per quanto riguarda la capitalizzazione di mercato, invece, si attesta sui 223 milioni. Stando ai documenti pubblicati dalla Portfolio Stock Exchange, inoltre, Messi risulta essere il presidente.

Stando alla documentazione presentata, l’unico azionista è la Limecu Espana 2010, ovvero il veicolo d’investimento famigliare di Messi. È tutto sotto il diretto controllo della stella argentina, dunque. Il fondo intende però aprirsi a nuovi investitori, come indicato da Santiago Navarro, amministratore delegato della Portofolio Stock Echange.

La società di Messi

Non sono stati ancora effettuati degli scambi da parte del fondo di Messi. Il trading è infatti consentito, stando alle norme, dopo che una società esprime l’intenzione di vendere azioni o aumentare il proprio capitale (ogni richiesta d’acquisto dev’essere approvata dagli azionisti, ndr).

La società di Messi possiede 7 hotel tra Spagna e Andorra. A ciò si aggiungono tre spazi adibiti a uffici e cinque appartamenti sul territorio iberico. Altre proprietà, inoltre, sono distribuite tra Londra e Parigi.

In maniera previdente, come il rivale e amico Cristiano Ronaldo, l’argentino ha investito bene i propri lauti guadagni, offrendo ai suoi cari numerose entrate passive per il futuro. La maggior parte degli investimenti riguardano la Catalogna. Ciò non sorprende, considerando come questa Regione abbia rappresentato la sua vita fino al 2021 (trasferimento al PSG, ndr). Questa tornerà a essere poi la sua casa, e quella della sua famiglia, quando appenderà le scarpette al chiodo.

Della società sappiamo che Antonella Roccuzzo, moglie di Messi, figura come vicepresidente del consiglio di amministrazione. Inoltre altri membri del consiglio sono Alfonso Nebot, responsabile dell’ufficio famigliare, e Ramon Adell membro del consiglio di amministrazione della società energetica spagnola Naturgy.