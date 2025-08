Il prezzo delle nuove maglie del Cagliari per la stagione 2025/2026. I kit home e away e la scelta della società per valorizzare le radici del club

IPA I prezzi della prima e della seconda maglia del Cagliari per la stagione 2025/2026

EYE Sport e Cagliari hanno presentato le nuove divise ufficiali per la stagione 2025/2026, con una collezione ispirata ai paesaggi, ai venti e alla cultura dell’isola. Le maglie sono pensate per raccontare l’identità della Sardegna e valorizzare le radici del club rossoblù. Realizzate con materiali tecnici da filato riciclato Repreve®, offrono prestazioni elevate nel rispetto della sostenibilità. Entrambe le versioni sono acquistabili sullo shop ufficiale del Cagliari Calcio e presso i punti vendita autorizzati.

Prima maglia Cagliari 2025/2026

Il kit Home, dal nome “Of Salt and Wind”, è un omaggio alla Sardegna. Il rosso e il blu a quarti sono attraversati da una trama grafica nel quarto blu, che richiama i riflessi del mare. Sulle maniche compaiono simboli grafici ispirati al Maestrale, vento che caratterizza da sempre il paesaggio isolano.

La maglia del Cagliari è confezionata con fibre tecniche Dimple e spandex, e include inserti in Round Mesh e Light Mesh in filato riciclato. Il colletto in costina è completato da un inserto bianco a contrasto e da un tergisudore personalizzato con le scritte “Cagliari Calcio” ed “EYE Sport”. Sul petto, lato cuore, è applicato lo scudetto del club, mentre sul lato opposto si trova il logo del produttore. Entrambi sono in silicone alleggerito.

Sotto il colletto posteriore è presente la scritta in silicone “Ovunque tu sarai“, uno dei cori più noti della tifoseria. Sul bordo inferiore della maglia sono stampate le coordinate del centrocampo dello stadio Unipol Domus. Ogni maglia è dotata di tag NFC e include un’etichetta identificativa del singolo utilizzatore.

I pantaloncini abbinati sono realizzati in tessuto tecnico Interlock con inserti in mesh riciclato, girovita in elastic jacquard e spacchetti laterali. Entrambi i capi sono forniti in packaging compostabile.

Prezzi della collezione Home:

Maglia Cagliari prezzo: 95 euro

Pantaloncini: 45 euro

Calzettoni: 20 euro

Seconda maglia Cagliari 2025/2026

La maglia away per la stagione 2025/2026 si distingue per il design ispirato all’arte di Costantino Nivola, in particolare all’opera “Ai Sardi”. Il tessuto è poliestere Check Mesh da filato riciclato, con pannelli in Light Spandex Mesh su maniche e fianchi. Entrambi i materiali sono trattati con tecnologia Wicking per favorire la traspirazione.

Il design presenta una sequenza di pittogrammi nel giromanica, richiamo allo stile modernista dell’artista. Sul fronte, lo scudetto del Cagliari è posizionato lato cuore, affiancato dal logo EYE Sport. Entrambi sono in silicone alleggerito.

Il colletto è in costina con incrocio a laccetto, ispirato alla storica maglia della stagione 1969/70. I laccetti sono blu all’esterno e rossi all’interno. Anche in questo caso, sul retro della maglia compare la scritta “Ovunque tu sarai”, mentre sull’orlo inferiore sono stampate le coordinate dell’Unipol Domus. La presenza del tag NFC e dell’etichetta personalizzata completano il capo.

I pantaloncini away sono in tessuto Interlock da filato riciclato, con inserti in mesh elastico. Girovita elasticizzato e loghi in silicone. I calzettoni, in poliammide ed elastan, presentano una zona a compressione sul tendine d’Achille, con simboli dei 4 Mori sul polpaccio e logo EYE Sport.

Prezzi della collezione Away: