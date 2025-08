Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

I prezzi della prima e della seconda maglia del Genoa per la stagione 2025/2026

Genoa e Kappa rinnovano per la terza stagione consecutiva la loro collaborazione consolidando una partnership che unisce il brand sportivo al club più antico d’Italia. La nuova collezione di maglie per la stagione 2025/2026 celebra la storia e l’identità del Genoa, attraverso un design che valorizza simboli storici e innovazioni tecniche. La campagna promozionale è intitolata “Born to shine” per la maglia home e “It’s coming home” per quella away, e coinvolge fotografi e creativi italiani e inglesi, a testimonianza del legame tra Genova e il mondo anglosassone.

Prima maglia Genoa 2025/2026

La maglia home per la stagione 2025/2026 propone un design rinnovato, mantenendo un forte legame con la tradizione visiva del club. È realizzata in tessuto ultraleggero Pro KOMBAT™ con tecnologia Hydroway Protection, che consente una gestione ottimale di umidità e calore. Le cuciture piatte e i pannelli laterali in mesh stretch offrono comfort e libertà di movimento.

L’elemento centrale del design è lo stemma del club, scomposto e redistribuito per creare una grafica distintiva. Il logo del Grifone è posizionato vicino al cuore, mentre sul retro del colletto è presente la Croce di San Giorgio, simbolo araldico di Genova utilizzato dal 1913. Un ulteriore elemento innovativo è l’introduzione di dettagli gialli, che richiamano i contorni dello stemma societario.

La collezione include:

KOMBAT™ PRO (120 euro) nelle versioni maschile e femminile

KOMBAT™ (85 euro)

Kit junior (49 euro)

Pantaloncini e calzettoni abbinati

Tutti i capi sono disponibili presso gli store ufficiali del Genoa, sull’e-commerce genoacfc.it, su kappa.com e in punti vendita selezionati della catena Robe di Kappa.

Seconda maglia Genoa 2025/2026

La maglia away si distingue per l’ampio utilizzo della Croce di San Giorgio, che attraversa frontalmente lo sfondo bianco. Questo elemento grafico celebra le origini inglesi del club e l’identità cittadina. Il design si completa con finiture curate, rilievi e la presenza del Grifone, conosciuto anche come “gallinaccio”.

Anche sul retro del colletto è presente la Croce di San Giorgio, per sottolineare il legame tra la squadra e la città. La campagna visiva è ambientata tra Genova e Londra e punta a rafforzare il rapporto storico tra il Genoa e le sue origini britanniche.

Il club fu fondato nel 1893 da cittadini inglesi con il nome Genoa Cricket and Athletic Club. Tra i pionieri figura James Richardson Spensley, medico londinese e portiere, considerato uno dei padri fondatori del calcio italiano. Parte della campagna è stata girata a Stoke Newington, il quartiere di origine di Spensley.

Tra i protagonisti della campagna figurano anche atleti come Norton-Cuffy, difensore dell’Under 21 inglese, a simboleggiare la continuità tra tradizione e presente. Le immagini sono state scattate a Londra dal fotografo Sam Gregg.

La collezione away comprende:

KOMBAT™ PRO (120 euro) maschile e femminile

KOMBAT™ (85 euro)

Kit junior (49 euro)

Pantaloncini e calzettoni coordinati

Anche in questo caso i prodotti sono disponibili negli store ufficiali, online su genoacfc.it e kappa.com, e nei punti vendita selezionati Robe di Kappa.