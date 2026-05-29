Stangata sulle famiglie: +3,2% di inflazione. Quanto ci costa

Secondo le stime preliminari diffuse dall’Istat, a maggio 2026 l’indice nazionale dei prezzi al consumo segna un aumento dello 0,4% rispetto ad aprile e del 3,2% su base annua. È una decisa accelerazione rispetto al +2,7% registrato il mese precedente.
A spingere l’inflazione verso l’alto sono principalmente i prezzi dei beni energetici, dei servizi legati ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. L’Istat sottolinea che l’accelerazione “risente essenzialmente delle tensioni sui prezzi dei Beni energetici non regolamentati, dei Servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona”.
I beni alimentari
Un freno sulla dinamica generale arriva invece dai prezzi degli alimentari. Il tasso di variazione dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona resta stabile a +2,3%. In particolare, i prodotti ad alta frequenza d’acquisto salgono leggermente dal +4,2% al +4,5%.
Sul versante congiunturale (rispetto ad aprile), l’indice generale risente soprattutto:
- dell’aumento dei prezzi dei servizi ricreativi e culturali (+1,4%), degli alimentari non lavorati (+0,6%) e degli energetici (+0,5%);
- della diminuzione dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (-0,5%)
L'”inflazione di fondo”, che esclude gli energetici e gli alimentari freschi (ortaggi, frutta, uova, latte fresco, ecc.), accelera dal +1,6% di aprile al +1,8% di maggio. Se si escludono solo i beni energetici, il tasso sale dal +1,9% al +2,1%.
Gli effetti dell’inflazione sulle famiglie
Un rialzo che Massimiliano Dona definisce “stellare” e che, secondo l’associazione, sta provocando:
effetti devastanti che stanno determinando una vera e propria stangata pari, per una coppia con due figli, a un aumento complessivo del costo della vita di 1191 euro su base annua. Vanno 269 euro per i soli Prodotti alimentari e le bevande analcoliche, 286 per il carrello della spesa, 328 euro per i Trasporti, 251 euro per Abitazione, elettricità e gas. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua totale è pari a 1094 euro. In media, per una famiglia la sberla è di 843 euro, 185 per mangiare e bere.
Di seguito, ecco una tabella con i rincari annui per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di maggio, su dati Istat elaborati dall’Unc.
|DIVISIONI DI SPESA
|Famiglia media
|Coppia con 2 figli
|Coppia con 1 figlio
|Inflazione annua di maggio
|Prodotti alimentari e bevande analcoliche
|185
|269
|236
|+2,9
|Bevande alcoliche, tabacco e droghe
|14
|17
|18
|+2,6
|Abbigliamento e calzature
|10
|18
|14
|+0,8
|Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili
|233
|251
|249
|+5,8
|Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione
|22
|30
|27
|+1,6
|Sanità
|15
|18
|18
|+1,1
|Trasporti
|200
|328
|305
|+5,6
|Informazione e comunicazione
|-16
|-24
|-22
|-1,9
|Ricreazione, sport e cultura
|16
|28
|24
|+1,3
|Servizi di istruzione
|4
|10
|6
|+1,7
|Servizi di ristoranti e servizi di alloggio
|68
|119
|95
|+3,5
|Servizi finanziari e assicurativi
|36
|53
|50
|+4,1
|Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari
|56
|74
|75
|+3,5
|TOTALE RINCARO ANNUO
|842
|1191
|1094
|+3,2
|CARRELLO DELLA SPESA
|198
|286
|252
|+2,3
L’allarme di Panetta
Proprio mentre l’inflazione di maggio tocca il +3,2%, il vero allarme arriva dagli scenari tracciati da Fabio Panetta, governatore di Bankitalia, che afferma:
negli scenari più sfavorevoli un prolungamento del conflitto e ulteriori danni alle infrastrutture energetiche del Golfo potrebbero sottrarre complessivamente un punto percentuale alla crescita nel biennio 2026-27. L’inflazione potrebbe raggiungere un picco superiore al 6 per cento e, se non contrastata, rimanere a lungo al di sopra dell’obiettivo.
Uno shock di questa portata rischierebbe di radicarsi nelle aspettative dell’Ue, innescando “una spirale tra prezzi e salari” che Panetta considera “dannosa e costosa da eliminare”. Una lettura che potrebbe aprire ad un quasi inevitabile ritocco al rialzo dei tassi alla riunione di giugno della Bce.