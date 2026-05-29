ANSA Stangata sulle famiglie: +3,2% di inflazione. Quanto ci costa

Secondo le stime preliminari diffuse dall’Istat, a maggio 2026 l’indice nazionale dei prezzi al consumo segna un aumento dello 0,4% rispetto ad aprile e del 3,2% su base annua. È una decisa accelerazione rispetto al +2,7% registrato il mese precedente.

A spingere l’inflazione verso l’alto sono principalmente i prezzi dei beni energetici, dei servizi legati ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. L’Istat sottolinea che l’accelerazione “risente essenzialmente delle tensioni sui prezzi dei Beni energetici non regolamentati, dei Servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona”.

I beni alimentari

Un freno sulla dinamica generale arriva invece dai prezzi degli alimentari. Il tasso di variazione dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona resta stabile a +2,3%. In particolare, i prodotti ad alta frequenza d’acquisto salgono leggermente dal +4,2% al +4,5%.

Sul versante congiunturale (rispetto ad aprile), l’indice generale risente soprattutto:

dell’aumento dei prezzi dei servizi ricreativi e culturali (+1,4%), degli alimentari non lavorati (+0,6%) e degli energetici (+0,5%);

della diminuzione dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (-0,5%)

L'”inflazione di fondo”, che esclude gli energetici e gli alimentari freschi (ortaggi, frutta, uova, latte fresco, ecc.), accelera dal +1,6% di aprile al +1,8% di maggio. Se si escludono solo i beni energetici, il tasso sale dal +1,9% al +2,1%.

Gli effetti dell’inflazione sulle famiglie

Un rialzo che Massimiliano Dona definisce “stellare” e che, secondo l’associazione, sta provocando:

effetti devastanti che stanno determinando una vera e propria stangata pari, per una coppia con due figli, a un aumento complessivo del costo della vita di 1191 euro su base annua. Vanno 269 euro per i soli Prodotti alimentari e le bevande analcoliche, 286 per il carrello della spesa, 328 euro per i Trasporti, 251 euro per Abitazione, elettricità e gas. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua totale è pari a 1094 euro. In media, per una famiglia la sberla è di 843 euro, 185 per mangiare e bere.

Di seguito, ecco una tabella con i rincari annui per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di maggio, su dati Istat elaborati dall’Unc.

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppia con 2 figli Coppia con 1 figlio Inflazione annua di maggio Prodotti alimentari e bevande analcoliche 185 269 236 +2,9 Bevande alcoliche, tabacco e droghe 14 17 18 +2,6 Abbigliamento e calzature 10 18 14 +0,8 Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili 233 251 249 +5,8 Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione 22 30 27 +1,6 Sanità 15 18 18 +1,1 Trasporti 200 328 305 +5,6 Informazione e comunicazione -16 -24 -22 -1,9 Ricreazione, sport e cultura 16 28 24 +1,3 Servizi di istruzione 4 10 6 +1,7 Servizi di ristoranti e servizi di alloggio 68 119 95 +3,5 Servizi finanziari e assicurativi 36 53 50 +4,1 Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari 56 74 75 +3,5 TOTALE RINCARO ANNUO 842 1191 1094 +3,2 CARRELLO DELLA SPESA 198 286 252 +2,3

L’allarme di Panetta

Proprio mentre l’inflazione di maggio tocca il +3,2%, il vero allarme arriva dagli scenari tracciati da Fabio Panetta, governatore di Bankitalia, che afferma:

negli scenari più sfavorevoli un prolungamento del conflitto e ulteriori danni alle infrastrutture energetiche del Golfo potrebbero sottrarre complessivamente un punto percentuale alla crescita nel biennio 2026-27. L’inflazione potrebbe raggiungere un picco superiore al 6 per cento e, se non contrastata, rimanere a lungo al di sopra dell’obiettivo.

Uno shock di questa portata rischierebbe di radicarsi nelle aspettative dell’Ue, innescando “una spirale tra prezzi e salari” che Panetta considera “dannosa e costosa da eliminare”. Una lettura che potrebbe aprire ad un quasi inevitabile ritocco al rialzo dei tassi alla riunione di giugno della Bce.