IPA Calcio, la Roma stupisce con la terza maglia

La Roma ha stupito tutti con la sua terza maglia, con un design che rompe con la tradizione accantonando il giallorosso per fare spazio al biancoverde.

Firmata da Adidas, la divisa si ispira al verde e ai giardini della Capitale. Il bianco domina la maglia, accompagnato da dettagli verdi e gialli che impreziosiscono un completo davvero unico. Farà il suo esordio nell’amichevole del 26 luglio col Kaiserslautern, ma negli store fisici e online è già in vendita.

La storia della maglia

Anche questa volta, Adidas e AS Roma hanno lavorato insieme per valorizzare il ricco patrimonio identitario del club, creando una maglia che celebri sia la tradizione che l’innovazione. Il completo nasce come un omaggio alla città e un richiamo alla storia del Club. Come si legge sul sito giallorosso,

il design riflette i colori e le atmosfere di questi spazi, offrendo un look fresco e distintivo per la nuova stagione. Il colletto e le iconiche tre strisce adidas sulle spalle in verde, il logo adidas Originals e il trigramma tradizionale “ASR” in un vivace color giallo a contrasto su fondo bianco, creano un impatto visivo forte e distintivo caratterizzato anche da un pattern che richiama le geometrie tipiche dei giardini all’italiana.

Un ulteriore riferimento è l’abbinamento cromatico, che richiama l’Alba — società dai colori verde e bianco — una delle tre realtà che nel 1927 si fusero per dare vita all’AS Roma.

Quanto costa la terza maglia

La maglietta farà il suo esordio in campo il 26 luglio nell’amichevole contro il Kaiserslautern. Ma sul sito internet e nei negozi ufficiali è già disponibile: la divisa da gioco, in versione “Authentic”, viene venduta sul sito della Roma e negli store ufficiali a 150 euro, cinquanta in più rispetto alla maglia non da gara, quella in versione “Replica“.

La “Authentic”, utilizzata dalla squadra, è realizzata con la tecnologia Heat.Rdy e utilizza materiali all’avanguardia per massimizzare il flusso d’aria, offrendo ai giocatori una sensazione di freschezza. La versione “Replica” è invece dotata della tecnologia Aeroready, che utilizza materiali assorbenti e traspiranti per mantenere il corpo asciutto.

Il pantaloncino costa 40 euro, i calzettoni invece 23. La maglia gara per bambini invece ha un prezzo leggermente inferiore: 75 euro.

La prima maglia

Nei giorni scorsi era stata presentata anche la maglia da casa della squadra capitolina. Un completo che resta fedele alla tradizione, con il rosso pompeiano e il giallo ocra presenti nella maglia, che ha subito fatto impazzire i tifosi della Roma, da sempre molto tradizionalisti. La nuova maglia si ispira a quella della stagione 1992/93, che vide il debutto in prima squadra di un giovanissimo Francesco Totti.

La maglia è già disponibile presso gli AS Roma Store e su Store.asroma.com, nei punti vendita adidas selezionati, sull’app adidas, su adidas.it e nei negozi dell’official retail partner JD. Come per la terza maglia, anche in questo caso il kit Authentic costa 150 euro, mentre quella Replica 100.

Non ancora presentata invece la seconda maglia, ma stando alle anticipazioni sarà arancione con dettagli neri, con il ritorno anche del famoso lupetto di Gratton come logo.