Juve-Manchester City, Milan-Stella Rossa e Benfica-Bologna, dove vedere la Champions in Tv

Bologna, Juve e Milan a caccia di punti in Champions per restare in corsa per gli ottavi: bianconeri e rossoneri in casa contro City e Stella Rossa, rossoblù a Lisbona

Fonte: ANSA Gli attaccanti di Milan, Juventus e Bologna, Rafael Leao, Dusan Vlahovic e Santiago Castro

Italiane in cerca di riscatto in Europa. Juventus, Milan e Bologna vanno alla caccia di punti in Champions per non perdere il treno degli ottavi. Servirebbe quasi un miracolo per sperare ancora nei playoff ai rossoblù di Vincenzo Italiano, che proveranno a strappare la prima vittoria del torneo a Lisbona contro il Benfica. Ancora in corsa invece bianconeri e rossoneri, i quali però, a differenza dei felsinei, sono chiamati a scrollarsi di dosso le prestazioni deludenti in campionato e puntare alla qualificazione diretta. La squadra di Thiago Motta dovrà vedersela in casa con una tra le favorite nonostante il periodo di crisi, il Manchester City, mentre più agevole sulla carta l’avversaria degli uomini di Paulo Fonseca, la Stella Rossa.

I numeri

Milan e Stella Rossa si sono affrontate in sei occasioni nella loro storia, con i rossoneri sempre imbattuti, e in generale la squadra di Belgrado ha vinto soltanto una delle ultime 14 sfide contro formazioni italiane, nel 2002 in Coppa Uefa contro il Chievo Verona.

Nonostante abbiano appena interrotto una serie di 14 partite senza vittoria in Champions con un netto 5-1 allo Stoccarda, i serbi non mettono in fila due successi dalla Coppa Campioni 1991/92.

Anche per i rossoneri vincere la prossima partita sarebbe un piccolo primato: nelle ultime tre il Milan ha collezionato tre vittorie, più di quanto fatto nelle precedenti 11 in Champions, e l’ultima volta che è arrivato a quattro vittorie consecutive è stato nel 2005.

In serie positiva la Juventus con il Manchester City, contro cui nei sei precedenti ha perso soltanto la prima volta (nel 1976 in Coppa Uefa), ma senza aver ancora mai affrontato i Cityzens dell’era Guardiola.

I bianconeri attendono gli inglesi in casa, dove hanno perso quattro delle ultime sei partite di Champions, tante quante ne avevano perse nelle precedenti 40 occasioni dal 2013 al 2021.

Sfida inedita invece tra Bologna e Benfica, con i portoghesi che incontrano una squadra italiana per la terza edizione consecutiva, dopo aver vinto due volte e pareggiato una con la Juventus nel 2022/23, perso contro l’Inter nella stessa annata, e aver incassato un pareggio e una sconfitta contro i nerazzurri nella scorsa stagione.

In Champions, la squadra di Lisbona ha vinto però soltanto una delle ultime sei partite giocate in casa, 4-0 contro l’Atletico Madrid nella seconda giornata di questa edizione.

Dove vedere le partite in streaming e in Tv

Milan-Stella Rossa sarà trasmessa su Sky a partire dalle 21 di mercoledì 11 dicembre, sui canali di Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), oltre che in streaming su NOW, che propone il grande calcio della Serie A, della Champions, Europa e Conference League.

Benfica-Bologna si potrà vedere su Sky a partire dalle 21 di mercoledì 11 dicembre, sui canali di Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (253), oltre che in streaming su NOW.

Il match tra Juventus e Manchester City sarà trasmesso su Amazon Prime Video mercoledì 11 dicembre novembre con calcio d’inizio alle 21. La partita è compresa nell’abbonamento Prime, mentre per i nuovi iscritti è possibile assistere gratuitamente all’incontro iniziando il periodo di prova di 30 giorni, al termine del quale si potrà scegliere se abbonarsi mensilmente (4,99 euro) o annualmente (49,90 euro).

La sfida è tra le 18 gare di Champions League in esclusiva Amazon Prime Video, che anche per il 2024/25 trasmette in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime